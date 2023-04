Australialainen Babyteeth on melodraama mutta ei siirappinen. Imelyyttä leikkaa ilkikurinen huumori.

Draama

Babyteeth ★★★★

Australia 2019

Rakkausdraamat tarvitsevat esteitä kuvaamiensa suhteiden tielle. Muuten ei synny draamaa.

Vanhat luokkayhteiskunnat olivat sosiaalisesti jäykkiä, joten epäsäätyisiä suhteita oli helppo rakennella. Nykyisin länsimaat ainakin teeskentelevät tasa-arvoa, joten erojen pitää olla isoja, jotta ne tarjoaisivat uskottavan ongelman parinmuodostukselle.

Lapsia pidetään tasa-arvoisempina kuin aikuisia, joten nuorisoromansseissa kuilun pitää retkottaa tosi leveänä. Babyteeth-elokuvassa keskiluokkainen teini Milla (Eliza Scanlen) rakastuu itseään vuosia vanhempaan kodittomaan ja rahattomaan Mosekseen (Toby Wallace).

Moseksella on liian kehnoja tatuointeja liian näkyvissä paikoissa, ja hän on perso vääränlaisille pillereille. Milla taas sairastaa syöpää ja aloittaa sytostaattihoidon. Siinäkin he ovat vastakohtia. Toinen käyttää lääkkeitä väärin, toinen ei haluaisi käyttää niitä oikein.

Tarinan pohja on tavallinen, mutta sen päälle on rakennettu vivahteita. Varsinkin henkilöhahmot elävät ja hengittävät eivätkä jää pääpiirteidensä varaan. Scanlen ja Wallace näyttelevät heitä taitavasti.

Tässä tapauksessa on selvää, miksi tyttö retkahtaa renttuun. Puoliroisto Moses ei sääli Millaa. Juuri sääliä vakavan sairauden kanssa elävät eivät yleensä vierailta kaipaa, koska se estää tasaveroisen kanssakäymisen.

Rita Kalnejais sovitti Babyteethin käsikirjoituksen omasta näytelmästään. Shannon Murphy ohjasi siitä esikoiselokuvansa.

Teatterimaisuudesta ei näy jälkeäkään. Kamera kieppuu usein Millan ja Moseksen ympärillä levottomasti ja hyvin lähellä. Se rakentaa intiimiä mutta myös epävarmaa tunnelmaa.

Millan vanhemmilla on melkein yhtä isot roolit kuin pääparilla. Hekin ovat rikkinäisiä ihmisiä, joiden maailmaa tyttären sairaus horjuttaa. Äiti Anna (Essie Davis) on uhrannut muusikon uransa. Isä Henry (Ben Mendelsohn) on psykiatri, joka yrittää hoitaa vaimoaan.

Lääkkeillä on iso rooli myös heidän elämässään. Henry annostelee niitä muun muassa Annan käytettäväksi. Medikalisaatio ei ole Babyteethin teemoja, mutta asioiden sääteleminen lääkkeiden avulla eri suuntiin kertoo epätoivoisesta hallinnan tarpeesta, kun elämä on sotkua.

Australian kansallisen omakuvan iso rakennuspalikka on historia, jossa väestö koostui pitkälti Britanniasta karkotetuista rangaistusvangeista. Ehkä se on kasvattanut heille ironisen huumorintajun, joka auttaa luomaan rosoisia henkilöhahmoja.

Babyteeth on melodraama, mutta ei siirappinen. Pinnan alla ilkikurinen huumori leikkaa imelyyttä loppuun saakka.

Elokuvan nimi on mielenkiintoinen. Babyteeth tarkoittaa maitohampaita, jotka tippuvat lapsilta pois. Ehkä se muistuttaa tässä menetyksestä, kuolevaisuudesta.

Lapsille tosin kasvavat tilalle pysyvät rautahampaat, mutta Babyteethin kaikki päähenkilöt ovat siihen jo liian vanhoja. Ehkäpä nimi vihjaa kierosti siihen, että todellisessa elämässä mikään ei ole pysyvää eikä menetysten tilalle kasva enää uusia hampaita.