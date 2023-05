Helsingin Kulttuuritalon ohjelma- ja ravintolatoiminta siirtyy kansainvälisen yhtiön hoidettavaksi. Monikansallinen ASM Global aikoo toteuttaa kesästä alkaen talossa uudistuksia ja sen tavoitteena on tehdä Kulttuuritalosta kansainvälisesti kiinnostava tapahtumatalo.

Uusi toimija aikoo remontoida talon alakerrassa sijaitsevan tilan ja tehdä siitä 300 hengen elävän musiikin klubin. Sen lisäksi yläkerran Aalto-salin audiovisuaalista tekniikkaa uusitaan.

Kulttuuritalon nykyinen omistaja on kotimainen Helsingin Kulttuurihub -yhtiö, joka osti rakennuksen Senaatti-kiinteistöiltä viime vuonna. Kulttuurihub ilmoitti kaupan jälkeen, että taloa kunnostetaan ja sille etsitään uusi operatiivisesta toiminnasta vastaava kumppani.

Lauantaibrunssin asiakkaita Kulttuuritalon ravintolassa lokakuussa.

Alvar Aallon suunnittelema Kulttuuritalo on suojeltu rakennus, mikä vaikuttaa kunnostustöihin.

ASM Globalin Euroopan markkinointijohtaja Tom Lynch sanoo HS:lle, että uudistuksen suunnittelussa on oltu yhteydessä Alvar Aalto -säätiöön.

”Kulttuuritalo on ikoninen rakennus, joka on ollut olemassa lähes 70 vuotta, ja olemme hyvin selvillä sen arkkitehtonisesta ja kulttuurisesta arvosta. Samalla haluamme tehdä siitä coolin ja elämää sykkivän paikan ja toivottavasti esitellä sen uudelle yleisölle."

Uudistustyöt ovat Helsingin Kulttuurihubin ja ASM Globalin yhteinen investointi. Lynch ei halua kertoa tarkkaa budjettia, mutta sanoo että kyseessä on ”monen miljoonan euron” hanke.

” ”Olemme toki kiinnostuneita toimimaan Helsingissä muissakin tapahtumapaikoissa.”

ASM Globalin tulo kotimaisen elävän musiikin markkinoille on jatkoa jo joitakin vuosia jatkuneelle live-alan keskittymistrendille. Aiemmin ulkomaiset toimijat ovat ostaneet Suomesta osuuksia suurista festivaaleista, kuten Flow’sta ja Tuskasta sekä Provinssia ja Sidewaysia järjestävästä Fullsteamista.

ASM Global on maailman suurin tapahtuma-alan yhtiö, joka toimii yli 350 tapahtumapaikassa eri puolilla maailmaa.

Pohjoismaissa sillä on ollut tähän mennessä toimintaa vain Ruotsissa. Se pyörittää Tukholmassa maan suurimpiin kuuluvia urheilu- ja tapahtuma-areenoja, kuten aiemmin Globenina tunnettua Avicii Arenaa, Tele2 Arenaa ja Friends Arenaa. Lisäksi sillä on Tukholman keskustassa sijaitseva Södra Teatern, jossa on useampia pienempiä saleja.

”Meillä on Tukholmassa yhteensä seitsemän paikkaa, mikä on enemmän kuin missään muussa kaupungissa. Tukholma on ollut meille eräänlainen kokeilutapaus”, Lynch sanoo.

Tukholman Friends Arena on tuttu etenkin jalkapallostadionina, mutta siellä järjestetään myös muita tapahtumia.

Kulttuuritalon ohjelma- ja ravintolatoimintaa tähän asti hoitaneen turkulaisen Sunborn Eventsin sopimus päättyy kesäkuun lopussa. Kaikki Kulttuuritalon tapahtumakalenterissa olevat tulevat tapahtumat järjestetään normaalisti.

Kulttuuritalon ohjelmistossa on ollut viime vuosina erityisesti pop- ja rockkonsertteja, viihdemusiikkia ja komediaa, ja Tom Lynchin mukaan ohjelmalinjaan ei ole tulossa suuria muutoksia. Lisäksi Kulttuuritaloa markkinoidaan jatkossakin myös kokous- ja näyttelypaikkana. Talon toiminnasta vastaava henkilökunta palkataan Suomesta.

Konserttipaikkana 1 400 katsojaa vetävä Aalto-sali on ollut kokonsa puolesta Helsingin ainoa sopiva paikka ulkomaisille artisteille, jotka ovat liian suuria Tavastialle, mutta joille Helsingin jäähalli on liian suuri. Helsingistä on hävinnyt muutaman viime vuoden aikana myös kaksi aktiivisesti toimivaa suurempaa klubia, kun Nosturi ja The Circus lopettivat.

Tom Lynch sanoo, että ASM Global ei halunnut ryhtyä isännöimään Kulttuuritaloa siksi, että sille ei ole Suomessa juuri saman kokoluokan kilpailijoita.

”Uskon, että kilpailu on hyödyksi kaikille. Me halusimme Kulttuuritaloon, koska sillä on historia, ja investoinneillamme ja osaamisellamme voimme tehdä siitä vielä paremman.”

Kulttuuritalon Aalto-salissa pidettiin Skp:n ylimääräinen puoluekokous vuonna 1970.

Yhtiö on tehnyt kuitenkin selväksi, että se haluaa laajentaa toimintaansa Suomessa. Sitä on veikattu tyhjillään olevan ja uutta omistajaa etsivän Helsinki-hallin uudeksi isännäksi. Aiemmin ASM Global ei ole kommentoinut mahdollista osuuttaan hallin tulevaan käyttöön.

”Tiedän, että Suomessa on mainittu meidät mediassa, mutta haluan vain sanoa, että Helsingin kaltaisessa kaupungissa pitää olla tällainen areena, joko uudelleen avattuna tai uutena rakennuksena. Olemme toki kiinnostuneita toimimaan Helsingissä myös muissakin tapahtumapaikoissa.”

Mahdollinen uusi areena voisi olla Suvilahteen suunniteltu 17 000 hengen monitoimiareena. ASM Global on ollut julkisuudessa esillä myös sen mahdollisena yhteistyökumppanina.

”Niissä keskusteluissa emme ole mukana”. Lynch sanoo.