Dokumentissa tavataan rockmuusikko Brian May, joka luotsaa siilien pelastamiselle omistautunutta luontokeskusta.

Kaksiosaisessa brittidokumentissa Siilien salainen maailma tavataan siilien asialle omistautuneita vapaaehtoisia.

Piikkipalleroiden ystäväksi paljastuu muiden muassa Queen-yhtyeen kitaristi Brian May, joka ei kuitenkaan vielä ole vaihtanut tunnistettavaa kiharapilveään siilitukkaan.

Sen sijaan May luotsaa keskusta, jossa autetaan loukkaantuneita siilejä ja tuetaan niiden paluuta takaisin luontoon. Rockmuusikon tilalla Windleshamissa sijaitsevassa keskuksessa on kuntoutumassa toista sataa siiliä. Niiden kohtaloksi koituvat kaikenlaiset ihmisen aikaansaannokset autoista ruohonleikkureihin ja sadevesiviemäreistä jalkapalloverkkoihin.

Vaikka dokumentti on päällisin puolin hilpeä ja pelaa söpöstelypisteillä, on sillä myös vakava puolensa. Viimeisen 60 vuoden aikana siilien määrä on pienentynyt Britanniassa 97 prosenttia. Pahimpien arvioiden mukaan siilit saattavat kadota kokonaan Britanniasta jo parin vuoden päästä.

Se on karu kohtalo lajille, jonka kantamuotoja arvioidaan olleen jo yli 70 miljoonaa vuotta sitten.

Siilien salainen maailma, TV2 klo 20.20 ja Yle Areena.