Jatkosopimukset Lahdessa ja Lontoossa tehnyttä kapellimestari Dalia Stasevskaa kiitetään työstään muusikkona ja panoksestaan ukrainalaisten tukemisessa.

Kapellimestari Dalia Stasevska on Tampereen konservatorion kasvatti.

Tampereelta kansainväliselle kapellimestariuralle ponnistanut Dalia Stasevska saa tunnustusta työstään niin Suomessa kuin Britanniassakin. Hän solmi aiemmin keväällä jatkosopimukset Sinfonia Lahden ylikapellimestarina ja BBC:n sinfoniaorkesterin päävierailijana.

Arvostettu ja näkyvä musiikkijulkaisu BBC Music Magazine on nyt valinnut Stasevskan vuoden 2023 muusikoksi. Keskiviikkona Lontoossa jaetun palkinnon perusteissa korostetaan Stasevskan karismaattisuutta ja monipuolisuutta kapellimestarina. Lisäksi hän saa kiitosta panoksestaan ukrainalaisten tukemisessa niin työssään kuin sen ulkopuolellakin. Kiovassa syntyneellä Stasevskalla on Ukrainassa sukulaisia ja ystäviä, ja hän on antanut äänensä Ukrainan asialle ympäri maailmaa sodan aikana.

Viulusoitolla musiikin aloittanut Stasevska kiinnostui orkesterimusiikista opiskellessaan Tampereen konservatoriossa ja pääsi myöhemmin Sibelius-Akatemian kapellimestariluokalle. Viime vuodet ovat olleet Stasevskan uralla nopean kehityksen aikaa. Hänet aloitti Lahden orkesterin ylikapellimestarina vuonna 2021 ja BBC:n sinfonikkojen päävierailijana 2019.

Stasevska on esiintynyt runsaasti myös Pohjois-Amerikassa. Kuluvan kauden aikana hänen vierailulistallaan ovat muun muassa Chicagon, San Franciscon, Toronton, Philadelphian, Minnesotan ja New York pääorkesterit. Parhaillaan Stasevska on Kanadassa johtamassa Montrealin sinfoniaorkesteria.

