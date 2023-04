Useista kankaista laskostamalla muodostettu muotokuva kulkee nimellä ”Stadin kerroksia”.

Helsingin pormestarina vuosina 2017–2021 toimineen Jan Vapaavuoren muotokuvan on tehnyt kuvataiteilija Egs, jonka tausta on graffititaiteessa. Muotokuva paljastettiin torstaina kaupungintalolla. Se ripustetaan kaupunginhallituksen istuntosaliin.

Teos yhdistää valokuvaa ja maalausta yhdelletoista kankaalle, jotka on taiteltu lomittain muodostamaan kokonaisen kuvan.

”Suurin osa tästä muotokuvasta ei ole näkyvissä. Maalasin prosessin aikana useita kankaita. Niihin syntyi kuvia ja viittauksia Helsingistä, jossa Vapaavuorikin on elänyt ja työskennellyt”, Egs sanoo. Anonyyminä pysyttelevä taiteilija tunnetaan vain taiteilijanimellään.

”Niissä on myös elementtejä siitä tulevaisuuden Helsingistä, jota Vapaavuori on luonnostellut. Kuten kaikissa projekteissa, niin tässäkin iso osa työstä jää piiloon. Uskon, että Vapaavuoren pormestarin työstäkin vain osa on tänään näkyvillä. Osa ehkä tulee näkyville vasta vuosien päästä. Osa ei koskaan. Myös meissä jokaisessa ihmisessäkin on omat yksityiset ja salaiset kerroksensa.”

Vapaavuori itse kuvailee halunneensa muotokuvan, joka on kiinni ajassa.

”Egsiä ja minua yhdistää rakkaus Helsinkiin, kaupunkeihin, kaupunkikulttuuriin ja tietynlaiseen elämän rosoisuuteen”, hän kuvailee tiedotteessa.

Puhelimessa Vapaavuori täydentää, että Egsin valinnassa on hänelle itselleen kyse myös omasta kasvusta ja ajattelun muutoksesta.

”Nuorena valtuutettuna joskus 1990-luvulla – miten mä nyt sanoisin – olen ymmärtänyt Stop töhryt -projektia ja siihen liittyvää ajattelua”, Vapaavuori sanoo. ”Vaikka olen toki aina pitänyt graffititaiteesta”, hän ehättää lisäämään.

Vuosina 1998–2008 Helsinki pyrki kitkemään graffitikulttuurin "Stop töhryille" -kampanjalla. Vapaavuoren pormestarikauden aikana luvallisia maalauspaikkoja toteutettiin eri puolille kaupunkia.

Helsinkiläinen Egs (s. 1974) on Suomen kansainvälisesti tunnetuin graffitimaalari. Viime vuosina hän on laajentanut työskentelyään kuvataiteen kontekstiin tekemällä muun muassa paperipohjaisia musteteoksia ja lasiteoksia. Hän piti yksityisnäyttelyn Helsingin Taidehallissa vuonna 2018 ja osallistui Helsinki biennaaliin 2021.

Biennaali oli Vapaavuoren pormestarikauden merkittävimpiä kulttuurin kansainvälistymiseen liittyviä hankkeita, ja Vapaavuori tutustui Egsiin sen yhteydessä. Vapaavuori päätyi ripustamaan Egsin teoksen myös työhuoneeseensa.

Pikemminkin kuin graffititaiteeseen, taiteilijavalinta liittyykin Vapaavuoren mukaan hänen pormestarikautensa pyrkimykseen modernisoida Helsinkiä.

Helsingin kaupunginjohtajien ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajista on teetetty muotokuvia 1700-luvun lopulta saakka. Esimerkiksi Helsingin ensimmäisen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Leo Mechelinin muotokuvan maalasi Albert Edelfelt vuonna 1901.

Öljyväreillä maalattujen muotokuvien perinnettä uudisti vuonna 2004 kaupunginvaltuuston ex-puheenjohtaja Pekka Sauri, joka tilasi muotokuvansa valokuvataiteilija Elina Brotherukselta. Kuvassa Sauri istuu vanhassa raitiovaunussa.