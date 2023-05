Toissa viikolla kapellimestari Tarmo Peltokoski saapui Musiikkitalon taiteilijalämpiöstä kädessään Anton Brucknerin kahdeksannen sinfonian partituuri. Hän oli ollut seuraamassa Radion sinfoniaorkesterin harjoituksia ja tavannut sen jälkeen kapellimestari Tugan Sohijevin, joka johti RSO:n konsertissa juuri tämän Brucknerin sinfonian. Peltokoski istui katsomossa partituurin kanssa ja meni harjoituksen jälkeen tapaamaan Sohijevia. Peltokoski on valittu Sohijevin seuraajaksi Ranskan Toulouseen.

”Tosi kiva fiilis oli, tulimme hyvin toimeen. Kävi hyvä säkä, että minulla oli juuri nyt vapaaviikko samaan aikaan kun hän oli täällä.”

Ainakin välillisesti Tarmo Peltokoski voi kiittää Sohijevia merkittävästä työtilaisuudesta: Venäjän hyökättyä Ukrainaan venäläistaustaisia taiteilijoita vaadittiin sanoutumaan irti Venäjän hyökkäyspolitiikasta ja Putinin tukemisesta jotta työt lännessä voisivat jatkua.

Sohijevin ratkaisu oli irtisanoutua töistään sekä lännessä että Venäjällä: hän lopetti musiikillisen johtajan työt sekä Toulousen Capitolen kansallisessa orkesterissa Ranskassa että Bolšoi-teatterissa Venäjällä.

”Tuganin lähtö Toulousesta ei ollut niin dramaattinen, koska hänellä oli 18 vuoden kausi päättymässä muutenkin. Minä taas kävin sen jälkeen viime syksynä johtamassa Toulousessa kaksi kertaa. Näillä keikoilla ei ollut mitään tekemistä Tuganin kanssa”, Peltokoski sanoo.

Ne kaksikin keikkaa osoittautuivat silti tärkeiksi, kun Toulousessa alettiin miettiä Sohijeville seuraajaa. Samoin kävi Rotterdamissa, kun Valeri Gergijev oli saanut lähtöpassit Rotterdamin filharmonisen orkesterin konserteista Venäjän hyökkäyksen seurauksena. Peltokoski sai johdettavakseen Gergijeville suunniteltuja konsertteja toukokuussa 2022, ja syksyllä hänet jo nimitettiin orkesterin päävierailijaksi.

Eikä se ollut ainoa viime vuonna tehty kiinnitys. Jo vuoden alkupuolella Peltokoski nimitettiin Deutsche Kammerphilharmonie Bremenin päävierailijaksi sekä Latvian kansallisorkesterin ylikapellimestariksi ja taiteelliseksi johtajaksi.

Uusia tehtäviä on siis tullut vuoden aikana runsaasti ja kaikki niistä vaativat tietysti Peltokoskelta paljon. Hän kuitenkin toteaa, että työmäärä saattaa kuulostaa hurjemmalta kuin se todella onkaan.

”Nyt olen syksystä 2022 ollut Riiassa, ja Toulousessa aloitan virallisesti vasta vuonna 2025, joten ne eivät mene päällekkäin. Bremeniin, jota olen aina ajatellut itselleni läheisimmäksi, minulla on toistaiseksi pisin suhde. Rotterdamin sopimus alkaa virallisesti tulevana syksynä, se on nelivuotinen ja siihen sisältyy on kolme konserttiviikkoa vuodessa. Joten se ei ole edes kovin paljon, standardimittainen päävierailijan pesti. Bremenissä minulla on samalla tittelillä paljon enemmän viikkoja”, Peltokoski sanoo.

Joka tapauksessa tekemistä riittää, kun vakituisten pestien päälle lasketaan vielä vierailut muiden orkesterien edessä.

”Onhan se paljon, mutta ei minun siitä sovi valittaa, tästähän olen aina haaveillut. Johdettavaa musiikkia on paljon, mutta ei se ole ollut ongelma, eikä tule olemaankaan. Kyllä minut tähän on tehty, sen olen aina tiennyt.”

Tarmo Peltokoski osallistui Maj Lind -pianokilpailuun 17-vuotiaana vuonna 2017. Hän oli tuona vuonna kilpailun nuorin osallistuja.

Juuri 23 vuotta täyttänyt Peltokoski (s. 2000) on kotoisin Vaasasta, jossa hän aloitti musiikkiopinnot kahdeksanvuotiaana musiikkiopiston pianotunneilla. Piano-opintoja hän jatkoi 16-vuotiaana Helsingin konservatoriossa ja Nuorten pianoakatemiassa. Samaan aikaan hän oli jo käynyt Jorma Panulan järjestämillä kapellimestarikursseilla.

Konservatorioaikoinaan hän kävi myös Eiran aikuislukiota, mutta se jäi kesken musiikin vietyä kaiken ajan. Samoin kävi lopulta myös kapellimestariopinnoille Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa, jossa hän aloitti syksyllä 2018.

”Sieltäkään en valmistu, sen voin sanoa ihan suoraan enkä sitä häpeä. Syksyllä 2021 vielä kävin siellä, mutta koko viime vuonna en mennyt yhtään kertaa”, Peltokoski sanoo.

Opintojen hiipuminen osuu samaan ajanjaksoon, kun kutsuja kapellimestarikeikoille alkoi tulla yhä enemmän, ja pian myös niiden seurauksena kiinnityksiä. Sen vuoksi Peltokosken piti tehdä valinta opintojen ja työnteon välillä.

”Totta kai akateeminen opiskelu on välttämätöntä ja orkesterinjohdon professori Sakari Oramo on hieno opettaja. Suurin osa ystävistänikin on Sibelius-Akatemialta. Pitää kuitenkin ymmärtää se, että koulunkäynti ja muusikoksi tuleminen ovat kaksi hyvin eri asiaa. Jotkut ihmiset haluavat valmistua, mutta minä halusin kapellimestariksi.”

Sibelius-Akatemian kapellimestariluokan opiskelijat ja professori vuonna 2020 Sibelius-Akatemian konserttisalissa. Opiskelijat katsoivat videolta johtamistaan. Kuvassa vasemmalta James Sherlock, Tarmo Peltokoski, Chloé Dufresne, Sebastian Zinca, Aliisa Barrière, professori Sakari Oramo, James Kahane ja Aku Sorensen.

” ”Kaikki se mitä kapellimestarin pitää tehdä on niin pöljä duuni, että kyllä siinä pitää olla vähän sekaisin.”

Musiikki syö suuren osan Peltokosken ajasta. Kapellimestarin työ on tunnetusti paljon muutakin kuin konserttien johtamista, sillä suurin osa johtamisen ulkopuolisesta ajasta menee partituurien opiskelemiseen, varsinkin nuorella kapellimestarilla.

Konserttiviikoilla kapellimestari ja orkesteri tyypillisesti harjoittelevat tulevaa konserttia muutaman tunnin päivittäin. Muun ajan kapellimestari pystyy omistamaan vaikkapa tulevien viikkojen teosten opiskelulle.

Mutta mitä Peltokoski tekee silloin kun hän ei tee musiikkia?

”En mä kauheasti kyllä…” Peltokoski aloittaa.

”No nythän minulla on tällainen harvinainen vapaaviikko, joka tarkoittaa etten ole keikalla jossakin – joten tulin katsomaan RSO:n treenejä, kävin eilen HKO:n konsertissa ja menen huomenna RSO:n konserttiin. Viime perjantaina ja sunnuntaina johdin Tristanin ja maanantaina kävin katsomassa Kansallisoopperassa Siegfriedin. Tällaista elämäni on”, Peltokoski sanoo.

Tristanilla Peltokoski viittaa tietenkin Wagnerin Tristan ja Isolde -oopperaan, noin nelituntiseen järkäleeseen, jonka sovituksen uruille ja kamariyhtyeelle hän johti ensin Eurajoella ja sitten Helsingissä. Sovituksen hän laati itse.

Musiikki syö suuren osan Tarmo Peltokosken ajasta.

Vapaa-ajallaan Peltokoski sanoo viihtyvänsä sekä ystäviensä että laatuniteiden kanssa, olivat ne sitten nuotteja tai kirjoja.

”Nautin painomusteen kanssa tekemisissä olemisesta. Ja joskus kirjoitan itsekin, muistiinpanoja ja päiväkirjoja. Minulle on sanottu, että muistelmien kirjoittaminen kannattaa aloittaa heti. Olenkin aloittanut sen jo kuutisen vuotta sitten.”

Vapaaviikon ohjelma kuitenkin todistaa, ettei hän kaipaa lomaa musiikista, ainakaan toistaiseksi.

”Olisi huolestuttavaa, jos minun pitäisi jo tässä vaiheessa päästä pois, koska eihän minusta muuten tähän olisi. Herbert Blomstedt on 95-vuotias eikä näytä kyllästymisen merkkejä – tai tänä vuonna 93 vuotta täyttävä opettajani Jorma Panula. Kaikki se mitä kapellimestarin pitää tehdä on niin pöljä duuni, että kyllä siinä pitää olla vähän sekaisin.”

” ”Minulle on sanottu, että muistelmien kirjoittaminen kannattaa aloittaa heti.”

Peltokoski on viehättynyt suuren mittakaavan teoksista, mikä tarkoittaa että hänen pitää omaksua laajoja kokonaisuuksia. Kapellimestari-innostus alkoi 11-vuotiaana kuullusta Siegfriedistä, siis Wagnerin neli-iltaisen Nibelungin sormus -oopperasarjan kolmannesta osasta, jonka esitys väliaikoineen kestää noin viisi tuntia.

Siitä hetkestä lähtien Peltokoski on ollut wagneriaani ja on jo päässyt itsekin johtamaan koko Nibelungin sormuksen sekä Tristanin ja Isolden Eurajoen Bel Canto -festivaalin tuotannoissa, uruille ja kamarikokoonpanolle sovitettuna.

Wagnerin lisäksi myös muu suurisuuntainen musiikki kiinnostaa, esimerkiksi Mahler ja Bruckner, joiden teoksia Peltokoski haluaa johtaa yhä enemmän.

”Ensimmäiset Brucknerin neloset tulevat tänä vuonna, Bruckner pitää aloittaa siitä. Tämän säästän vielä muutaman vuoden”, Peltokoski sanoo ja taputtaa pöydällä olevaa kahdeksannen sinfonian partituuria.

”Tämä on se kaikkein paras.”

Vapaa-ajallaan Peltokoski sanoo viihtyvänsä sekä ystäviensä että laatuniteiden kanssa.

Kapellimestari Tarmo Peltokoski, pianisti Mackenzie Melemed ja Tapiola Sinfonietta konsertoivat Espoon kulttuurikeskuksessa torstaina 4. toukokuuta kello 19. Konsertissa kuullaan Outi Tarkiaisen, Alexander Zemlinskyn ja Robert Schumannin teoksia.