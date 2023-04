Kansallisen tarinan rinnalle nousee Ateneumissakin nyt kansainvälisesti pinnalla oleva henkisen taiteen juonne.

Ateneumin uudistetussa kokoelmanäyttelyssä riittää tutkittavaa useiksi käyntikerroiksi. Omalla ensikäynnilläni juutuin tuijottamaan pitkään maalausta, jota en ollut koskaan aikaisemmin nähnyt livenä. Sen nimi on World Mother (Madonna) ja se on maalattu vuonna 1937.

Suhteellisen pienikokoisessa teoksessa hehkuu kultahiuksinen hahmo, joka on madonnakuvaksi mielenkiintoisen androgyyni. Hänessä on annos Jeesusta ja Mona Lisaa. Maailman äiti, sanoo nimi.

Teoksen maalannut Juho Forsell mainitaan näyttelyjulkaisussa ”heikosti tunnetuksi”. Maalauksen vieressä kerrotaan hiukan enemmän: Forsell sai kansainvälisen koulutuksen ja kiinnostui esoteerisesta tiedosta ja teosofiasta muutettuaan Yhdysvaltoihin vuonna 1880. Hän asui pitkään taiteilijoiden ja teosofien yhteisössä puolisonsa kanssa, ensin Chicagossa ja sitten Kaliforniassa Ojain laaksossa.

Kalifornian yhteisön henkisenä johtajana toimi Jiddu Krishnamurti, jonka teosofiyhteisön vetäjä Charles Leadbeater oli löytänyt Intiasta vuonna 1909. Sittemmin Krishnamurti (1895–1986) lähti omille teilleen. Leadbeater puolestaan kehitti Maailman äiti -mytologian, jossa Maailman äiti on naisten ja eritoten äitien suojelija.

Muutamalla nettihaulla löytyy lisätietoa Forsellista. Selviää, että Juho tai John Forsell on alkujaan lähtöisin Ilmajoelta Etelä-Pohjanmaalta ja syntymänimeltään Juho Mäkynen, Jussinakin tunnettu. Mäkynen syntyi vuonna 1853 ja kuoli Kaliforniassa 1939.

Suomen kansallisgalleriassa on tämän World Mother (Madonnan) lisäksi myös muutama muu Juho Forsellin maalaus.

Vaatimattomista oloista lähteneen Mäkysen Jussin päätyminen lakeuksilta Kaliforniaan Ojain hipahtavaan yhteisöön on tarina sinänsä: tie vei ensin senaattorin juoksupojaksi Helsinkiin ja sitä kautta taidekoulutukseen, ensin Taideyhdistyksen piirustuskouluun ja sittemmin kuulun Adolf von Beckerin oppilaaksi.

Mäkynen tutustui Albert Edelfeltiin, jonka neuvosta lahjakas taideopiskelija hakeutui oppiin Antwerpeniin. Sittemmin Jussi muutti nimeä ja kotimaata ja avioitui Yhdysvalloissa ruotsalaisen näyttelijän Emmy Helena Sjelvinin (1862–1926) kanssa. Puolison ansiosta taiteilija innostui esoteriasta.

Tutkija Marja Lahelma törmäsi nyt Ateneumin seinälle nostettuun teokseen sattumalta Kansallisgallerian kokoelmissa vuonna 2020 ja kiinnostui. Lahelma kaivoi silloin lisätietoa ja kirjoitti Mäkysen Jussin tiestä esoterian pariin Uuden etsijät -blogissa otsikolla Tutkimuksen harhapoluilla: Kuka oli salaperäisen Maailman äidin maalari? Lahelman löytö avitti Mäkysen eli Forsellin tietä myös uuteen kokoelmanäyttelyyn.

Maailman äiti -teoksen nousu varastosta Ateneumin näyttelyn Kansan kuvat -osioon on yksi esimerkki siitä, miten taidehistoriaan on viime vuosina tullut yhä vahvempana uusi juonne. Henkinen, esoteerinen perinne on nostettu uuden tutkimuksen myötä paremmin näkyville.

Ateneumin Ajan kysymys -näyttelyn Kansan kuvat -osion kuratoinut intendentti Timo Huusko kirjoittaa näyttelyn julkaisussa, että taiteilijoita kiinnosti koko luomakunnalle – ei vain yhdelle kansalle – kuuluvan viisauden alkuperä. Tuota yhteistä viisautta etsittiin paitsi esoterian kautta myös myyteistä, kuten Kalevalasta.

Vahvan kansallisen näkökulman rinnalla taide kertoo myös universaalia luomakunnan tarinaa. Universaalissa luomakunnan tarinassa korostetaan usein ihmisen vahvaa luontosuhdetta. Teema on mitä ajankohtaisin.

Ilmiö on kansainvälinen. Tate Modernissa Lontoossa on juuri avautunut ruotsalaisen Hilma af Klintin (1861–1944) ja hollantilaissyntyisen Piet Mondrianin (1872–1944) teoksia rinnastava ja esoteriaan vahvasti painottunut näyttely.

Tukholman Waldemarsudden näyttelyssä Kvinnliga pionjärer – Visionära landskap on neljän naismaalarin eli Ester Almqvistin, Anna Bobergin, Ellen Trotzigin ja Charlotte Wahlströmin sielukkaita maisemateoksia 1800–1900-lukujen taitteesta sekä erillinen teosofiaa esiin nostava huone.

Se kertoo Visingsön saarella vuonna 1913 pidetyn teosofien maailmankonferenssin näyttelystä, jossa oli mukana tuon ajan nimekkäimpiä taiteilijoita, sekä samassa yhteydessä pidetystä Tukholman näyttelystä. Siellä nähdyt Hilma af Klintin kaksi harvinaista symbolistista maisemamaalausta ovat nyt esillä Waldemarsuddessa.

Helsingissä Villa Gyllenbergissä avautuu ensi viikolla 26. huhtikuuta näyttely Idän henkisyys. Se jatkaa valtavan suosituksi tullutta Salatun tiedon tie -näyttelyä.

Lue lisää: Villa Gyllenbergin Salatun tiedon tie on houkutellut jo yli 9 000 kävijää

Esille tulee muun muassa Intian henkisyydestä kiinnostuneen Ilona Hariman (1911– 1986) teoksia. Ateneumissa Hariman maalaus Kirkastunut (1939) loistaa samassa huoneessa kuin Forsellin Madonna.

Veikkaanpa, että Juho-John Mäkynen-Forsellin elämästäkin löytyy vielä lisää tietoa. Hän maalasi esimerkiksi Krishnamurtin muotokuvan, ja kerrotaan, että hän oli myös Jiddun ystävä.

Tutkimisen voi aloittaa Ilmajoen museosta, minne taiteilija lahjoitti ennen kuolemaansa joukon parhaina pitämiään töitä. Ilmajoen museolla järjestettiin kesällä 2018 ja 2019 John Forssellin sekä Ilmajoella niin ikään syntyneen kuvanveistäjä Pauli Aaltosen (1890–1937) taidenäyttely.

Ilmajoen museon kokoelmassa on yhdeksän teosta, joista ainakin yksi on aiheeltaan teosofishenkinen: The Birth of the Mystic Christ in the Fourth Initiation.

Taiteilija Juho Forsellin Omakuva (1892) kuuluu Kansallisgallerian kokoelmiin.

Näyttelyyn kerättiin tietoja pitkään ja hartaasti, toteaa Outi Sihto Ilmajoen museolta. Löytyi esimerkiksi Suomen Kuvalehdessä vuonna 1936 julkaistu juttu, jossa John Forsell nostettiin ”samaan kunnioitettuun seuraan” kuin esimerkiksi Edelfelt, Gallen-Kallela ja Schjerfbeck, ”olkoonkin, että hän on suomalaisen taidehistorian kadonnut luku”.

Olisikohan katoamisen syynä ollut tuo vahva kiinnostus esoteerisiin asioihin?