Kaksi tuoretta kirjaa suomalaisista muotoilija-sisustusarkkitehdeistä kertovat ihmisistä, jotka määrittelivät oman aikakautensa hyvän maun ja tyylin.

Käytännöllistä ja kaunista

Joitakin vuosia sitten esteetikot päivittivät innokkaasti sosiaaliseen mediaan kuvia kirjahyllyistään, jotka oli järjestetty selkämyksen värin mukaan sateenkaarimaiseksi värispektriksi. Tiukassa kirjastoluokitus- ja aakkosjärjestyksessä pitäytyneet paheksuivat tällaista kevytmielisyyttä.

Lähes jokaisen asian voi tehdä oikein ja väärin, ja kuulostaa siltä, että sisustusarkkitehti Olof Ottelinilla olisi ollut tästä mielipiteensä. Ottelin nimittäin linjasi jo vuonna 1950 näin:

”Jokaisella meistä on oma, persoonallinen tapansa seurustella kirjojensa kanssa eikä sen vuoksi voida laatia minkäänlaisia sääntöjä siitä, miten ne on asetettava hyllyyn. Selvää kuitenkin on, ettei kirjojen valitseminen ulkonäkönsä, -kokonsa ja värinsä perusteella ole mikään suositeltava tapa”, Ottelin kirjoitti Kaunis Koti -lehdessä.

Olof Ottelin suunnitteli Status-tuolin osana Svenska Handelshögskolanin sisustusta.

Olof Ottelin (1917–1971) oli sisustussuunnittelija ja kalustemuotoilija, joka suunnitteli elegantteja kalusteita muun muassa Stockmannin sisustusosaston taiteellisena johtajana. (Huonekaluyritys Fasetti on aloittamassa eräiden Ottelinin muotoilemien huonekalujen uudistuotannon.) Hän oli myös merkittävä hyvän maun määrittelijä, joka vaikutti Kaunis Koti -lehden lisäksi radiossa ja televisiossa. Ottelin tarjosi käytännöllisiä sisustusvinkkejä koteihin, joita sodanjälkeisessä Suomessa sisustettiin lähes tyhjästä.

Arkkitehtuurimuseon julkaisema huomattavan kaunis kirja Ottelinista täydentää Keravan Sinkassa keväällä ollutta näyttelyä. Se on ilo lukea paitsi visuaalisen ilmeensä myös eläväisten tekstiensä ansiosta.

Laura Berger, Päivi Helander (toim.): Olof Ottelin - Sisustusarkkitehdin muoto. Suomen Arkkitehtuurimuseo, 2023.

Artekin harmaa eminenssi

Seuraavan sukupolven sisustusmakua ohjasi – muiden muassa – Ben af Schultén (s. 1939). Artek oli perustamisestaan asti edustanut suomalaisille hienostunutta modernistista sisustustyyliä, ja ensin Artekin suunnittelutoimistossa ja sitten vuosina 1978–2004 sen taiteellisena johtajana työskennellyt af Schultén vei tätä perintöä eteenpäin.

Ben af Schultén kuvattuna vuonna 2008 suunnittelemassaan Espa-tuolissa.

Harva kadunmies tunnistaa af Schulténin nimeä, mutta sisustajat tuntevat hänet muun muassa Big Ben -sohvastaan, ja hänen suunnittelemansa syöttötuolit kiertävät yhä perheeltä toiselle verkon jälleenmyyntipalstoilla.

Parus Veruksen kirja tarjoaa katsauksen af Schulténin uraan. Sen riveillä ja rivien väleissä kulkee ajatus tietynlaisen esteettisen tajun merkityksestä, harvinaisuudesta ja vaikutuksesta.

Esipuheessa galleristi Ilona Anhava kirjoittaa näin: ”Opin [af Schulténilta], että niin suunnittelussa kuin taiteessakin on parempaa ja huonompaa, kestävää ja päivänkohtaista. Että näiden välinen ero voi olla hiuksenhieno, eikä tekijä voi olettaa, että sitä huomaisi kuin häviävän pieni osa yleisöstä. Ja, että tämä pieni vähemmistö on se, jota silmällä pitäen työskentelemme.”

Ben af Schulténin suunnittelema syöttötuoli N16 palvelee yhä lapsiperheitä.

Marjatta Levanto (toim.): Ben af Schultén – muotoilija. Parus Verus, 2023.