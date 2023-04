Aikalaiset leimasivat James Joycen vuonna 1922 ilmestyneen Odysseus-teoksen ruokottomaksi ja se kiellettiin. Nykyajan Irlannissa teos on saanut jopa oman virallisen juhlapäivän.

James Joycesta (1882–1941) on tullut lähestulkoon nyky-Irlannin symboli.

”Kirjan tekijä on perverssi mielipuoli, jonka erikoisalaa on vessatyyli.”

”Rabelais’n säädyttömyys on viatonta verrattuna tähän ruokottomuuteen.”

Näin kirjoittivat vuonna 1922 brittilehdet The Sporting Times ja Sunday Express James Joycen Odysseuksesta, joka toi tajunnanvirtatekniikan lisäksi kirjallisuuteen ensimmäistä kertaa muun muassa maininnan kuukautisista.

”Odysseus on epävarman, finnejään raapivan opiskelijan tekele”, lisäsi Virginia Woolf.

”Säädyttömyyksien” lisäksi Joycen ajateltiin väheksyvän Irlannin kamppailua Britannian ikeen alla. Kirja kiellettiin Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Kun Joyce kuoli 59-vuotiaana Zürichissa, Irlanti ei suostunut lähettämään hautajaisiin edustajaa.

Irlantilaisdokumentti James Joyce ja Odysseus valmistui vuonna 2022 Joycen teoksen julkaisun satavuotispäivän kunniaksi.

Dokumentti kuvaa Joycen ja tämän katolista kirkkoa sekä yksisilmäistä nationalismia roimivan teoksen omaa odysseiaa ”maanpetturuudesta” takaisin Irlannin syliin. Sadassa vuodessa teoksen tulkinnat ovat muuttuneet, ja Joycesta on tullut kulttihahmo ja lähestulkoon Irlannin symboli. Odysseuksen antisankarin Leopold Bloomin yhden vuorokauden vaelluksesta kesäkuun 16. päivänä halki Dublinin on tullut juhlapäivä, Bloomsday.

Läpi dokumentin tavataan Joycen alter egona pidettyä Stephen Dedalusta muistuttava Odysseuksen hahmo. Hahmo vaeltaa Dublinin läheisen Sandycoven rantaa, josta Odysseuksen tapahtumat alkavat. Nykyään paikalla on James Joyce -museo.

Dokumentti avaa hyvin perinteiseen tapaan Joycen henkilökohtaista elämää sekä aikakautta tämän teoksia vasten. Lukuisat kirjallisuuden professorit Joycen elämän kotikaupungeista Dublinista Pariisiin ja Triesteen avaavat monitasoisen teosjärkäleen tulkintoja. Riemukkaimpia ovat kuitenkin irlantilaiskirjailija Eimear McBriden rehevät lausunnot ”raivostuttavasta (tässä kohdassa ”pain in the arse” on saanut varsin lattean suomennoksen) ja samalla ”nautinnollisesta” kirjasta.

Odysseus on yksi niistä teoksista, jotka ovat kuuluisia lukijoiden suuresta keskeyttämisprosentista. Irlantilainen runoilija Paul Muldoon kannustaakin unohtamaan, että kyseessä mestariteos ja sukeltamaan rohkeasti sisälle sen maailmaan.

Dokumentti on sivistävä tietopaketti kirjailijasta, vaikka Joycensa tuntevalle se ei tuo paljonkaan uutta tietoa.

