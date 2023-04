1990-luvun suosikki Everything But the Girl teki paluun, johon he eivät uskoneet itsekään

Brittiyhtyeen levy kuulostaa uudelta musiikilta, mikä ei comeback-bändien kohdalla ole lainkaan itsestäänselvyys, kirjoittaa kriitikko Oskari Onninen.

Everything But the Girl -duon muodostavat Ben Watt jaTracey Thorn.

Pop / albumi

Everything But the Girl: Fuse. Buzzin’ Fly.

★★★

Kun U2 pyysi brittiyhtye Everything But the Girliä stadion­kiertueensa lämmittelijäksi vuonna 1996, yhtyeen solisti Tracey Thorn päätti sillä sekunnilla, että bändi pitää lopettaa.

Viimeinen levy Temperamental ilmestyi vuonna 1999, ja selvää piti olla, ettei paluuta nähdä koskaan. Toisin kuitenkin kävi, mikä yllätti bändin jäsenet, Thornin ja Ben Wattin itsensäkin.

Toisena pandemiakeväänä 2021 nauhoitetulla Fusella soi sama klubinuoruuden jälkeen rauhoittunut elektroninen pop kuin Temperamentalilla sekä sitä edeltäneellä klassikolla, bändin kaupallisella huippuhetkellä Walking Woundedilla (1996). Se on kevään toinen iloinen yllätys Ikääntyvät syntetisaattorimusiikin ystävät ry:n jäsenille. Depeche Moden kuukausi sitten ilmestyneen uutuuden voi viimein ottaa pois cd-soittimesta.

Vuonna 1982 perustettu ja uransa alkupuoliskon jazzin ja bossanovan kanssa leikitellyt Everything But the Girl on niitä harvinaislaatuisia yhtyeitä, joiden vaikutus on valtava, mutta tiivistettävissä yhteen kappaleeseen ja vieläpä sen remiksaukseen.

Amerikkalaisen dj:n Todd Terryn pehmohouse-versio bändin vuoden 1994 Missingistä on elämää suurempi pop-klassikko, joka synnytti uutta musiikkia vuosikymmeniksi eteenpäin: Madonnan Ray of Light -levyn, Róisin Murphyn viileimmillään ja oikeastaan koko The xx:n tuotannon. Noin alkajaisiksi.

Fuse taas jatkaa siitä, mihin Everything But the Girlin seuraajat ovat vuosien kuluessa päässeet: levy kuulostaa uudelta musiikilta, mikä ei comeback-bändien kohdalla ole lainkaan itsestäänselvyys.

Yhtyeen päät kääntävä charmi on läsnä – ikääntyminen tuntuu vain syventävän sitä – mutta bändin omin muoto ovat yhä singlet eivätkä albumit. Klassikkotasoiset Nothing Left to Lose ja Caution to the Wind perustelevat paluun. Seuraavan sukupolven ehkä tärkein lontoolaistuottaja Four Tet on jo tehnyt ensimmäisestä upean remiksauksen.

Duo perustettiin vuonna 1982 Kingston upon Hullissa. Kuvassa duo Lontoossa vuonna 1984.

Everything But the Girliä määrittelevät samat peribrittiläisyys ja älykkyys kuin sen kollegoita Pet Shop Boysia ja Saint Etienneä. Kaikki kolme yhtyettä alkavat tätä nykyä kuulua ikäpolveen, jota sinänsä geneerinen tästä yöstä laulaminen ei enää muistuta loputtomista mahdollisuuksista vaan kaiken katoavaisuudesta.

Niiden maailmassa pysyvyyttä edustavat pop-musiikki ja rakkaus sitä kohtaan. Sen ehdottomuus välittyy Fusestakin ja tuntuu paikoin uskomattoman koskettavalta.

Yhden määritelmän siitä, mistä popissa voi kauneimmillaan olla kyse, saa Nothing Left to Losen kertosäkeestä. ”Suutele mua, kun maailma hajoaa”, Tracey Thorn, 60 vuotta, laulaa.

Hänen altossaan kuuluvat vuodet.

”Suutele mua, kun musiikki soi.”