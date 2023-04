Uudet todisteet ovat muuttaneet Rust-elokuvan kuvauksissa tapahtuneen onnettomuuden tutkintaa.

Alec Baldwinia vastaan nostetut syytteet kuolemantuottamuksesta on hylätty uusien todisteiden valossa.

Näyttelijä Alec Baldwinin Rust-elokuvan kuvauksissa käyttämää asetta oli uusien todisteiden mukaan muokattu ennen kuin se toimitettiin kuvauspaikalle, kertoo The New York Times.

Saman tiedon kertoi myös uutistoimisto Reutersin nimettömänä pysyttelevä lähde, jonka mukaan aseeseen oli lisätty joitain osia.

Syyttäjän mukaan uudet todisteet vaativat nyt lisätutkimuksia ja oikeuslääketieteellistä analyysiä. Reutersin lähteen mukaan uudet todisteet kyseenalaistavat aiemman näkemyksen siitä, että ase toimi normaalisti ja että se olisi voinut laueta vain, mikäli Baldwin veti liipaisimesta.

Uusien todisteiden löytyminen on johtanut kuolemantuottamus­syytteiden hylkäämiseen näyttelijä Alec Baldwinia vastaan, mistä HS kertoi torstaina.

Ampuminen tapahtui 21. lokakuuta 2021. Ase, jolla Baldwin harjoitteli Rust-elokuvan kuvauksissa, laukesi ja tappoi elokuvan kuvaajan Halyna Hutchinsin ja haavoitti sen ohjaajaa Joel Souzaa.

Tutkijat eivät ole kyenneet selvittämään myöskään, kuinka oikeat ammukset pääsivät elokuvan kuvauksiin. Baldwin on sanonut, että hän seurasi ohjeita harjoitellessaan aseen käyttöä.

Harjoituspäivänä Baldwinille oli kerrottu, ettei aseessa, jolla hän tulisi harjoittelemaan ole oikeita ammuksia.

Baldwin on alusta asti sanonut, ettei hän painanut liipaisinta ennen aseen laukaisua. Viranomaisten aiempi analyysi kuitenkin osoitti, että liipaisinta oli painettu, minkä takia syytteet Baldwinia vastaan alun perin nostettiin.

Tämänhetkisten todisteiden valossa syyttäjä ei voi edetä asiassa. On kuitenkin mahdollista, että syyttäjä voi päättää nostaa uusia syytteitä Baldwinia vastaan.

Elokuvan ensimmäinen apulaisohjaaja Dave Halls, joka valvoi kuvausten turvallisuutta, tuomittiin kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Hannah Gutierrez-Reedia, joka latasi aseen kuvauspäivänä ja vastasi aseista kuvauspaikalla, syytetään edelleen.

Tuomari päättää ensi kuussa, etenevätkö syytteet Gutierrez-Reedia vastaan.

Elokuvan kuvausten on määrä jatkua tällä viikolla Montanassa, jonne tuotanto on siirtynyt New Mexicosta.

Elvytetyn tuotannon vastaavana tuottajana toimii onnettomuudessa kuolleen Halyna Hutchinsin leski Matthew Hutchins.