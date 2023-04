Ohjaaja Tina Gharavi kysyy Varietyssa julkaistussa kirjoituksessaan, kuinka paljon Elizabeth Taylor näytti kuuluisalta roolihahmoltaan.

Ohjaaja Tina Gharavi puolustaa Netflixillä ensi kuussa ensi-iltaansa saavaa dokumenttisarjaa Egyptin viimeisestä kuningattaresta Kleopatrasta.

Ohjaaja sanoo Varietyssa julkaistussa kirjoituksessaan, että ihmettelee vaatimuksia tämän ihonväristä.

African Queens -sarjan uusin kausi on herättänyt raivokasta keskustelua sosiaalisessa mediassa, sillä sarjassa Kleopatraa esittää tummaihoinen brittinäyttelijä Adele James. Valinta on raivostuttanut monia egyptiläisiä, jotka ovat vaatineet jopa sarjan kieltämistä valheellisena.

Esimerkiksi BBC:n siteeraama egyptologi ja Egyptin entinen ministeri Zahi Hawassin on ilmoittanut, että Egyptin ainoa tummaihoinen hallitsijasuku hallitsi maata satoja vuosia ennen Kleopatraa. Hawassin mukaan on selvää, että Kleopatra oli vaaleaihoinen. Hän on myös kehottanut egyptiläisiä boikotoimaan sarjaa.

Adele James onkin kertonut saaneensa roolistaan suuret määrät vihapostia.

Kleopatran sukujuurista ei ole täyttä varmuutta, mutta häntä pidetään juuriltaan eurooppalaisena. Yleisen käsityksen mukaan hän kuului kreikkalais-makedonialaiseen Ptolemaiosten hallitsijasukuun, joka polveutui Aleksanteri Suuren kenraalista. Tämä saattaisi siis viitata siihen, että kuningatar oli valkoihoinen.

Toisaalta Kleopatran äidistä ei ole tietoa, ja hän on voinut olla tummaihoinen.

Nyt asiaan ottaa kantaa myös sarjan ohjaaja Tina Gharavi.

”On kuin hänen valkoisuutensa antaisi hänelle arvon”, Teheranissa syntynyt ja sittemmin Britanniassa ja Yhdysvalloissa työskennellyt Gharavi kirjoittaa.

Hänen mielestään Adele James pystyy roolityössään tavoittamaan sekä Kleopatran kauneuden että tämän voiman. Ohjaaja myös viittaa vuoden 1963 ikoniseen Kleopatra-elokuvaan, jossa kuningatarta esittää Elizabeth Taylor.

”Historioitsijat voivat epäilemättä vahvistaa, että Kleopatra todennäköisesti näytti enemmän Adelelta kuin Elizabeth Taylorilta”, hän sanoo.

Gharavi muistelee kirjoituksessaan myös HBO:lla nähtyä historiallista Rooma-sarjaa. Siinä Lyndsey Marshalin esittämä Kleopatra kuvattiin vahvasti oopiumiriippuvaisena.

”Mitä älykkäin, sivistynein ja voimallisin nainen näytettiin kurjana ja rikkinäisenä narkkarina, mutta egyptiläisiä ei vaikuttanut kiinnostavan. Missä tämä kaikki raivo oli silloin?” ohjaaja kysyy kirjoituksessaan.

Kleopatran ihonväristä on käyty väittelyä aiemminkin. Vuonna 2019 HS uutisoi toisesta kohusta aiheen ympärillä. Tuolloin suunnitteilla olevan elokuvan ympärille oli kehkeytynyt huhumylly, joka oli nostanut nimikkoroolin näyttelijäehdokkaiksi Angelina Jolien ja Lady Gagan.

Internetissä levinneiden väitteiden mukaan Jolie ja Gaga, valkoihoiset naiset, olisivat siis tyrkyllä esittämään historiallista egyptiläistä, joka ei välttämättä ollut kreikkalaisista juuristaan huolimatta valkoinen.

Toisaalta varmuutta ei ole edes Kleopatran kauneudesta. Erään kolikkolöydön mukaan hän on saattanut olla rokonarpinen.