Koruharrastuksen ohella Heidi Horten oli intohimoinen taiteen ja huippu­muodin rakastaja.

Maailman arvokkain yksityinen korukokoelma on parhaillaan esillä Lontoossa. Yleisön nähtävillä on edesmenneen taiteenkeräilijän Heidi Hortenin keräämät yli 700 korua, joiden arvo on arviolta 120 miljoonaa puntaa eli lähes 150 miljoonaa euroa.

Seuraavaksi itävaltalaismiljardöörin kokoelma lähtee kiertämään maailmaa, ja ainutlaatuisia koruja on nähtävissä ainakin New Yorkissa, Singaporessa, ja Taipeissa. Kiertueen jälkeen korut huutokaupataan.

Asiasta kertoo The Guardian.

Huutokaupasta tullee melkoinen tapaus, sillä esimerkiksi Sveitsin gemmologian instituutti kuvailee kokoelmaan kuuluvaa 25,59 karaatin Kyyhkysten veri -rubiinia ”ainutlaatuiseksi aarteeksi”. Rubiinista arvioidaan maksettavan huutokaupassa jopa parikymmentä miljoonaa euroa. Tarjolla on myös muun muassa harvinaisia Cartier-sormuksia ja ainutlaatuisia timantteja.

Heidi Hortenin (os. Jelinek) nousu maailman rikkaimpien joukkoon alkoi parikymppisenä sihteerinä vuonna 1959. Tuolloin samaan hänen kanssaan baariin astui 38 vuotta vanhempi Helmut Horten ja katseet kohtasivat.

Christie’sin huutokaupassa on myynnissä Heidi Hortenin mittava korukokoelma. Vasemmalla Heidi Horten pitämässä huutokaupattavaa jalokivikorua.

Heidi Horten oli myös intohimoinen taidekeräilijä. Kuvassa Heidi Hortenin kokoelmaa esillä Leopold-museossa Wienissä Itävallassa vuonna 2017.

Helmut Horten ei ollut ollut natsipuolueen jäsen, mutta hän oli päässyt liikeuransa alkuun ostamalla natsien vainoja paenneilta juutalaisilta edullisesti tekstiilikaupan vuonna 1936. Sodan jälkeen hän nousi nopeasti Saksan tavaratalokuninkaaksi.

Parin seurustelu johti avioliittoon vuonna 1966. Lehtitietojen mukaan nuori morsian sai sulhaselta huomenlahjaksi Baijerin kruununjalokiven, jonka nykyarvo on parikymmentä miljoonaa euroa. Yltäkylläisen elämänsä aikana Hortenit muuttivat välillä Sveitsiin ja välttivät erilaisin järjestelyin niin paljon silloisia veroja, että Saksassa muutettiin lainsäädäntöä ”Lex Hortenilla”.

Koruharrastuksen ohella Heidi Horten oli intohimoinen taiteen ja huippumuodin rakastaja. Kertoman mukaan itse Coco Chanel lähetti luonnoksensa tulevista mallistoista suoraan Hortenille, joka saapui sitten Pariisiin yksityisille muotiostoksille.

Aviomies Helmut Horten kuoli vuonna 1987. Seitsemän vuotta myöhemmin Heidi Horten meni toisiin naimisiin kukkakaupoilla miljonääriksi yltäneen Jean-Marc Charmat’n kanssa. Liitto loppui neljässä vuodessa ja Hortenin omaisuus kasvoi entisestään.

Samalla vuosikymmenellä hän järjesti taidemaailmaa seuraaville mysteerin. Oli havaittu, että arvokkaat mestariteokset hävisivät huutokaupoista suoraan mystiseen yksityiskokoelmaan. Esimerkiksi vuonna 1996 Sotheby’n huutokaupasta kerrottiin, että ”saksaa puhuva nainen” oli anonyymisti ostanut kerralla yli 20 miljoonan nykyeuron edestä teoksia. Joukossa oli muun muassa sellaisia taiteilijoita kuin Renoir, Klee, Miro, Dubuffet, Freud ja Bacon.

Ostaja oli tietysti Heidi Horten. Vuonna 2018 hän kertoi HS:lle, että juuri tuosta huutokaupasta hänelle jäi erityisen rakkaat muistot.

”Muistan yhä kuinka hyvältä ensimmäisen 20 miljoonan euron ostoksen jälkeen tuntui. Kokoelmani oli saavuttanut aivan uuden tason yhdessä yössä”, Horten muisteli HS:n haastattelussa.

Vuonna 2020 Heidi Horten avasi Wienissä nimeään kantavan museon, jossa on esillä ainutlaatuisia taideaarteita. Hän kuoli muutamaa päivää myöhemmin.