Jukka Koskelainen kulkee Preussista Hampuriin ja Jenasta Münchenin oluttupiin.

Esseet

Jukka Koskelainen: Viisi matkaa Saksan sieluun. Aviador. 331 s.

Saksan historia ja nykyhetki tuntuu nousevan kotimaisessa matkaesseistiikassa yllättävän vahvasti alkaneella vuosikymmenellä niin pakanaromantiikan kuin liberaalin valistuksen hengessä.

Osin Saksassa matkustavien Jon Hällströmin Luonnon nostatuksen (2022) ja Aki Cederbergin Pyhän Euroopan (2021) uhrilehtojen ja esteettisen wagnerilaisuuden rinnalla Jukka Koskelaisen maltillisen pohdiskeleva Viisi matkaa Saksan sieluun tuntuu raikkaalta.

Jukka Koskelainen

Koskelainen kuvaa esipuheessa omaa nuoruuden innostumistaan Länsi-Saksaa kohtaan: miten maa, joka vielä vastusti hetki sitten länsimaista vapautta, seisoi nyt sen etuvartiossa. Toisin kuin naapurinsa Itä-Saksa, se eteni ajattelussa ristiriitojen ja niiden luoman kehityksen avulla.

Toiselle puolelle jäi ruosteista rautaromua ja pettyneitä ihmisiä, mutta kokonaisuudessaan Saksa on paljon ja Koskelaisen mukaan sitä ymmärretään yhä vähemmän.

Koskelaisen mukaan saksalaisuudessa ei ole tärkeintä “hyvä elämä vaan syvä tunne: yhteys kokonaisuuteen, kosmokseen tai kansakuntaan”.

Teos on samaan aikaan esseekokoelma, matkateos ja filosofinen yleisesitys, kaikki sulassa sovussa ja sopivassa suhteessa toisiinsa. Kirjailija matkustaa viisi matkaa pitkin poikin suurta maata ja luo niihin syvyyttä keskustelemalla kirjallisuuden ja historian tapahtumien kanssa.

” Koskelainen huomaa, että Berliinissä on aina hitusen pimeää.

Uusi matkaesseiden kokoelma tuokin mieleen Claudio Magrisin klassikkoteoksen Tonava (1990). Magrisista poiketen Koskelainen on kuitenkin ulkopuolisempi, tarkkailijamaisempi.

Se saattaa olla parempikin vaihtoehto, sillä Koskelainen huomaa myös sellaisia nyansseja ja epäkohtia, joita Keski-Eurooppaan juurtuneet eivät näe. Vaikkapa että Berliinissä on aina hitusen pimeää. Aina on joku lamppu pimeänä tai kohta kaupungista huonosti valaistu.

”Berliinin viehätys perustuu edelleen puoliksi kätkössä piilevään maailmaan”, esseisti kirjoittaa.

Runoilija Hans Magnus Enzensberger kirjoitti taannoin, että “Minun kansallisuuteni ei siis ole ominaislaatu, vaan toive jonka muut minuun liittävät”. Ehkä siksi Koskelainenkin tuo esiin myös muita Saksan olemusta pohtivia ulkomaalaisia, kuten Tacituksen, Madame de Staëlin, J. V Snellmanin tai Tom Wolfen.

Erityisen läheisellä tavalla Koskelainen tuntee pienen Jenan yliopistokaupungin varhaisromantiikan schillereineen, novaliksineen ja schlegeleineen ja onkin käsitellyt sitä jo aiemmin runoteoksessaan Talvimatka Jenaan (2021).

Jenan yliopiston kokoelmien antiikkipystejä vuonna 2011.

Hän nostaa myös esiin saksalaisten mielellään unohtamia epäkohtia kuten Karl Marxin antisemitistiset kirjoitukset tai natsien kanssakin veljeilleen filosofi Carl Schmittin vaikutuksen moneen nykypolven vasemmistolaisajattelijaan. Jos jotain vielä kaipaisi, niin maahanmuuttajataustaisten vaikutusta saksalaiseen sieluun.

Koskelaisella on erinomainen saksalaisen kirjallisuuden ja keskustelun nykytilan tuntemus, ja kun tämän yhdistää historian tuntemukseen, yhdistyy kiehtovia törmäyspintoja. Saksassa käydään muun muassa keskustelua siitä, olisiko runoilija Novaliksen syytä se, että maassa on niin paljon rokotusvastaisuutta.

Toisaalla toimittajat kertovat mielipidekirjoissaan ymmärtävänsä Putinia ja haluavansa DDR:n takaisin, joskin demokraattisena sosialismina.

” Teoksessa ei ole tippaakaan yliyrittämistä eikä koketeerausta.

Suuren maan risainen historia tuottaa aaveita, jotka eivät sopeudu nykymaailmaan. Nykyisen itäisen Saksan natsiliikkeitä tai AfD-puoluetta voidaankin ajatella DDR:n valtarakenteiden, natsien ja toisaalta myös vanhan preussilaisen ajattelun jatkumona.

Teos on miellyttävä. Siinä ei ole tippaakaan yliyrittämistä eikä koketeerausta, vaan huomiot, analyysit, tilannekatsaukset, filosofiset hahmotelmat ja historialliset anekdootit soljuvat minäkertojan puheessa luontevasti eteenpäin.

Saksalaisittain sanottuna teoksessa on enemmän sielullisuutta kuin horisontaalista sumua. Kuten kirjailija toisaalla aprikoikin, saksalaista on juuri se, että yleensä pohditaan, mikä on saksalaista. Saksa on siis prosessi.

Esseistiikka on parhaimmillaan runouden kaltaista, eräänlaista laajaa preesensiä, joka ei ole sidoksissa kronologiaan vaan liikkuu kaikissa aikarakenteissa. Jos matkakirjaan saa samanlaisen tunnun, sen lukee mielellään heti perään toisenkin kerran.

Nyt on käynyt niin.