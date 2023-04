Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Televisioarvostelu

Korkean tason poliitikoiden juonittelut synnyttävät nautinnollisia juonenkäänteitä vetävässä Netflix-trillerissä

The Diplomat -sarjan luoja Debora Cahn on aiemmin kirjoittanut The West Wingiä ja Homelandia, ja se näkyy.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna

Kate Wyler (Keri Russell) ottaa vastaan Yhdysvaltain Britannian-suurlähettilään pestin vasten tahtoaan. Kuvassa oikealla Wylerin apulaispäällikkö Stuart Hayford (Ato Essandoh).

Kabul ja Lontoo ovat hyvin erilaisia asemapaikkoja suurlähettilään kannalta. The Diplomat -sarjan päähenkilö Kate Wyler on pakannut Kabulia varten, kun Yhdysvaltojen presidentti ilmoittaa, että hänet halutaan Lontooseen. ”Tämä on kunnia ja etuoikeus”, Wyler sanoo eikä tarkoita sitä. Kate Wyler (Keri Russell) ottaa vastaan pestin, joka on perinteisesti sisältänyt enemmän poseeraamista kuin politiikkaa. Mutta Wyler ahdistuu seremonioista ja juhlapuheista. Hänet esitetään kärsimättömänä toimijana, jonka hiukset kaipaisivat harjaa ja ulosanti hienotunteisuutta. Näitä suurempi ongelma on kuitenkin hänen aviomiehensä (Ruful Sewell), entinen suurlähettiläs tämäkin. Karismaattinen seuramies ja armoton manipuloija junailee asioita vaimonsa puolesta, usein tämän tietämättä. Työn panokset ovat isoja. Brittiläisellä sotilastukialuksella räjähtää, ja pääepäilty on Iran. Wyler toimii yhteistyössä apulaispäällikkönsä Stuart Hayfordin (Ato Essandoh) ja CIA:n asemapäällikön (Ali Ahn) kanssa yrittäessään selvittää syyllistä. Eräänlaisiin työkavereihin kuuluvat myös Britannian jäyhä ulkoministeri (David Gyasi) ja rähjäävä pääministeri (Rory Kinnear). Suuri haaste Kate Wylerin uralla on hänen toimelias aviomiehensä Hal Wyler (Rufus Sewell). Debora Cahn on kuulunut niin The West Wingin (1999–2006) kuin Homelandin (2011–2020) käsikirjoitustiimeihin. Kokemus näkyy hänen ensimmäisessä omassa sarjassaan. Kamera kulkee pitkin vallan käytäviä ja asettuu huoneisiin, joissa vaikutusvaltaiset ihmiset asettelevat kansainvälisen politiikan askelmerkkejä. Toisinaan Wyler neuvotaan takakautta viinikellariin tapaamaan vieraan vallan agenttia. Välillä hän karkaa turvamiehiltään soittamaan salaista puhelua. Vakoojat ja syväkurkut lisäävät poliittisen jännärin kierroksia. Samoin tekee maailmantilanne. Venäjä on arvaamaton ja aggressiivinen, suhde Iraniin vaikea. Todellisuutta muistuttavat olosuhteet estävät sarjaa karkaamasta liian lipeväksi. Maailmanpolitiikasta tulee kuitenkin juonittelua ja juonittelusta vetäviä juonenkäänteitä. Mitä pidemmälle sarja etenee, sitä nautinnollisemmiksi käänteet käyvät. Pääosanäyttelijä Keri Russellillakin on menneisyys politiikkasarjoissa: hän näytteli agenttia kylmän sodan aikaan sijoittuvassa, kehutussa sarjassa The Americans (2013–2018). The Diplomatin rooli ei Russellin ansioluetteloa siitä huononna. Suurlähettilään hahmo lihallistaa sen, kuinka politiikan tekeminen on myös julkisuuden hallitsemista. Wyler miettii jatkuvasti, miltä asiat näyttävät ulospäin. Julkisuuden arvo omalle uralle ei ole hänelle yhtä selvää. Wyler haluaisi olla harmaa virkamies, mutta suurlähettiläästä leivotaan hänen selkänsä takana varapresidenttiä. The Americans -sarjasta tuttu Keri Russell onnistuu roolissaan Katy Wylerina. Sarjassa kulkee – turhankin usein – toistuva vitsi siitä, kuinka Wylerille tyrkytetään asuvaihtoehtoja, vaikka tämä haluaisi pukeutua mustaan jakkupukuun joka päivä. Tyyriit mekot ovat ainoita työkaluja, joiden käyttämistä suurlähettiläs välttelee. The Diplomat, Netflix. (K13)