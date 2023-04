Tietoja hankkiva toimittaja ei ole vakooja, Evan Gershkovichin kollegat painottavat.

Yli 300 Venäjällä kirjeenvaihtajana työskennellyttä toimittajaa vaatii Venäjää vapauttamaan yhdysvaltalaisen toimittajan Evan Gershkovichin.

The Wall Street Journalin (WSJ) Moskovan-kirjeenvaihtajana työskentelevä Gershkovich otettiin kiinni maaliskuun lopussa. Häntä syytetään vakoilusta, ja seurauksena voi olla jopa 20 vuoden vankeusrangaistus. Kyse on tiettävästi ensimmäisestä vakoiluepäilyjen vuoksi vangitusta ulkomaalaisesta toimittajasta Venäjällä sitten Neuvostoliiton ajan.

Gershkovichin vapauttamista vaativat toimittajat kertovat Venäjän ulkoministeri Sergei Lavroville maanantaina osoitetussa kirjeessä olevansa ”järkyttyneitä ja tyrmistyneitä” syytteestä.

Kirjeen allekirjoittajien joukossa ovat muun muassa The New Yorkerin David Remnick, The Guardianin Luke Harding ja The Economistin pitkäaikainen Venäjä- ja Itä-Eurooppa-toimittaja Edward Lucas.

Gershkovichin työtä on ollut kertoa lukijoille Venäjän tilanteesta. Tietojen hankkiminen ei tee hänestä rikollista tai vakoojaa, se tekee hänestä toimittajan, entiset kirjeenvaihtajat kirjoittavat.

Pidätys ja syyte kertovat kirjeenvaihtajien mukaan vaarallisesta välinpitämättömyydestä, jolla Venäjä suhtautuu riippumattomaan mediaan ja nuoreen, lahjakkaaseen toimittajaan.

Venäläisten viranomaisten on luovuttava syytteistä ja vapautettava Evan Gershkovich välittömästi, kirjeen allekirjoittajat vaativat.