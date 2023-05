Taina Mäki-Iso on työskennellyt 20 vuotta sairaalaklovnina: ”Elämä meni ihan pelleilyksi”

Taina Mäki-Iso on ohjaaja, opettaja ja klovni, jolla on sormensa pelissä klovnerian kasvaneessa suosiossa.

Kun Taina Mäki-Iso oli alle kouluikäinen, hänellä oli kaksi ammattivaihtoehtoa: balettitanssija ja presidentti. Isä toivoi tyttärestä lääkäriä tai juristia.

Tavallaan isän toive toteutui, sillä yksi fyysiseen teatteriin erikoistuneen Mäki-Ison kolmesta ammatista on toimia klovnitohtori Tanttarullana Uudessa lastensairaalassa. Lisäksi Mäki-Iso esiintyy klovnina sairaalan ulkopuolella omissa sooloesityksissä, ohjaa esityksiä muille sekä opettaa klovneriaa.

Esiintyjyyden alkuajankohtaa hänen on vaikea määritellä.

”Olen esiintynyt niin kauan kuin muistan. Ohjannutkin ainakin 45 vuotta niin, että joku siitä on minulle jotain maksanut”, Meri-Lapista Tervolasta kotoisin oleva Mäki-Iso kertoo.

Tervolassa hän oli mukana Tervolan Tanssiteatterissa ja perustamassa kansantanssiryhmä Rimpparemmiä, nykyisin Suomen pohjoisinta tanssiteatteria, Tanssiteatteri Rimpparemmiä.

Klovneriasta on tullut viimeisen viidentoista vuoden aikana hyvin suosittua ja siinä Mäki-Isolla on sormensa pelissä. Hän on opettanut useimpia klovnerian tekijöitä Suomessa.

”Elämä meni ihan pelleilyksi vuonna 1997, kun Philippe Gaulier tuli Teatterikorkeakouluun opettamaan”, hän muistelee ranskalaisen mestariklovnin ja pedagogin kurssia.

Äreydestään tunnettu ja solvauksia opetusmetodinaan käyttävä mestari teki vaikutuksen. ”Tämä kuulostaa banaalilta, mutta tuntui kuin kotiin olisi tullut”, Mäki-Iso sanoo.

”Gaulier on mahtava tyyppi, joka rakastaa sitä mitä tekee ja rakastaa ihmisiä, vaikkei se ehkä kaikille aina ihan näyttäydy.”

Tampereen yliopiston draamalinjalta vuonna 1992 valmistunut Mäki-Iso oli Gaulierin tapaamiseen mennessä opettanut paljon teatteri-ilmaisua ja naamionäyttelemistä.

”Keksin, että voin itse opiskella lisää klovneriaa opettamalla. Opettaminen on mahdottoman hyvä tapa tutkailla asioita.”

Kun sairaalaklovnit ry haki klovneja vuonna 2003, hän kuuli kutsun.

”Klovneriassa kiinnostaa se, että siinä yhdistyy niin moni taiteenlaji.”

Taina Mäki-Ison klovnitohtori Tanttarulla viihdyttää potilaita sairaalassa.

Klovneriaa on myös montaa eri lajia. Esimerkiksi teatteriklovneriassa klovnit voivat puhua ja kertoa tarinaa. Sirkusklovneria perustuu enemmän sanattomaan komiikkaan ja gägeihin. Esiintyjillä on usein yksi klovnihahmo, jonka ydin on esiintyjän omassa persoonassa.

Mäki-Iso kertoo kuuluvansa siihen klovnien ryhmään, jolla ei ole yhtä pysyvää klovnihahmoa, vaan eri hahmoissa on ”sama sisäinen idiootti”. Opettaessaan hän kannustaa antautumaan klovnitilaan, jossa on mahdollisuus leikillisyyteen ja riskinottoon.

”Siinä sivutuotteena näyttäytyy sitten se oma klovnihahmo. Jokaisellahan on joku naurettavuuden herkkä ydinalue, jota ei siviilissä haluaisi muille näyttää.”

Taina Mäki-Iso kertoo, että vanhustyö on uusi alue sairaalaklovnien työssä. Se käynnistyi vuonna 2021 kansainvälisen ClownNexus-projektin myötä.

Haastattelupäivän aamuna työvuoro Uudessa lastensairaalassa on vienyt Metsä-osastolle aamuseitsemältä ja leikkaussaliin, jossa hän on ollut lapsipotilaan tukena nukutuksen asti.

”Tällaista toimenpiteeseen valmistavaa klovneriaa on ollut vuodesta 2017. Yliopistolliset sairaalat toivovat sitä meiltä kovasti”, vuodesta 2003 sairaalaklovnina toiminut Mäki-Iso kertoo.

Sairaalaklovneja on yliopistollisissa sairaaloissa vakituisina työntekijöinä nykyään runsaat parikymmentä. Osastoilla klovnit vierailevat yleensä pareittain ja potilaan huoneeseen mennään vain, jos saadaan lupa.

”On tärkeää, että lapsi voi sanoa myös ei.”

Taina Mäki-Iso on toiminut sairaalaklovnina vuodesta 2003. Esimerkiksi toimenpiteeseen valmistavassa tehtävässä klovni auttaa viemään potilaan ajatusta toisaalle, keventää tilannetta ja auttaa toimenpiteeseen valmistautumisessa.

Toimenpiteeseen valmistavassa tehtävässä klovni auttaa viemään potilaan ajatusta toisaalle, keventää tilannetta ja auttaa toimenpiteeseen valmistautumisessa. Sairaalaklovnin työssä nauru on portti kaikkiin muihin tunteisiin.

”Jos potilasta valmistellaan vaikka nukutukseen, voidaan tehdä unisuunnitelma.”

Mäki-Iso sanoo, että tilanteeseen mennään potilas, ei sairaus edellä. ”Tärkeää on nähdä itse lapsi ja nuori.”

Huhtikuun lopun perjantaina klovnitohtori Tanttarulla inspiroitui keväästä ja lurautti pienen kevätlaulun. ”Kevät titityy, kevät titityy, kevät, on mulla kivat eväät.”

Taina Mäki-Iso viettää klovnin uransa juhlapäiviä lokakuussa Kanneltalossa järjestettävällä Juhlitaan mokaa! -festivaalilla.

Sairaalaklovnin työ on moniammatillista yhteistyötä, jota on kehitetty yhdessä hoitajien ja lääkärien kanssa.

”Uudessa lastensairaalassa on töissä mahtavia tyyppejä, jotka lähtevät mukaan tilanteisiin. Se näkyy esimerkiksi siinä, kun paikalle tuleva ylilääkäri tokaisee minut nähdessään että ’jaha, varsinainen pomo onkin jo paikalla’”, Mäki-Iso kertoo ja myöntää, että täpäkkä Tanttarulla on saattanut joskus hieman käskyttää lääkäreitä.

Parhaita hetkiä ovat, kun yhteys lapseen syntyy.

”Kerran yhtä neljävuotiasta tyttöä nauratti niin paljon, että häneltä putosivat housut jalasta”, hän vastaa kysymykseen parhaasta palautteesta.

Klovnin uransa juhlapäiviä hän viettää lokakuussa Kanneltalossa järjestettävällä Juhlitaan mokaa! -festivaalilla, jonne Mäki-Iso muun muassa lämmittää muistamisesta ja unohtamisesta kertovan sooloesityksensä haMEmo vuodelta 2013.