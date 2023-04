Onko laatusarjojen katsominen ja niihin kiintyminen mennyt liian pitkälle, pohtii toimittaja Sanna Kangasniemi.

Onkohan tämä nyt enää ihan tervettä? Ajatus oli väistämätön, kun huomasin töissä vältteleväni parin metrin päässä istuvaan työkaveriini Hilla Körkköön päin katsomista.

Syy oli ilmeinen. Hilla tekee yhdessä toisen kollegani, Eleonoora Riihisen, kanssa podcastia Succession-sarjasta. Podcastissa – joka on nimeltään Succession-sessio ja löytyy muun muassa HS:n kännykkä­sovelluksesta – he käyvät läpi ja analysoivat sarjan uusimman jakson heti sen ilmestyttyä.

Tiesin, että Hilla oli katsonut kolme Successionin jaksoa, kun itse olin nähnyt vasta yhden.

Otin henkiset silmälappuni pois, katsoin Hillaa ja kerroin havainnostani. Hän ymmärsi, tietenkin. Successionista on neljänteen, viimeiseksi jäävään, kauteensa mennessä tullut maailmanlaajuisesti valtavan suuri ilmiö. Iso osa viehätystä on saada katsoa itse, tuorein silmin, ilman muiden painotuksia.

En haluaisi kiirehtiä katselussa, valitin Hillalle. Olisi ihana katsoa omaan tahtiin.

”Katsoisit nyt vain ne kolme ekaa jaksoa heti”, Hilla sanoi.

HBO Max julkaisee Successionia jakson viikossa. On tultu mutkan kautta takaisin siihen, mikä väistyi, kun Netflix julkaisi kerralla isoksi hitiksi nousseen House of Cards -sarjansa ensimmäisen kauden vuonna 2013.

Nyt on taas kuin ennen vanhaan, ennen videoita: jos muinoin halusi nähdä suosikkisarjansa, piti olla telkkarin edessä, kun sarja lähetettiin. Sillä erotuksella, että ennen vanhaan kysyttiin kaverilta suosiolla, mitä näkemättä jääneessä jaksossa oli tapahtunut.

Nyt se on mahdoton ajatus: sellaisella vakavuudella suhtaudumme näihin sarjoihin.

Internet on täynnä analyysiä, näkemystä, tulkintaa.

Jos Succession on oma universuminsa, muodostaa sarjan ympärillä vellova julkisuus vähintään yhtä voimakkaan universumin. Kenellä on terävin analyysi, kuka huomasi parhaiten pienimmänkin vivahteen?

Kilvoittelu on väistämätöntä, tunnistan halun siihen itsekin. Ja samalla tekisi mieli huutaa, itsellenikin: Sehän on vain tv-sarja! Mitä väliä, jos kuulet mitä jaksossa kolme tapahtuu?

Vaan on sillä väliä. Varsinkin nyt viimeisellä kaudella, kun takaraivossa on koko ajan tieto siitä, että nämä ovat viimeisiä yhteisiä hetkiä näiden tyyppien kanssa. Mediamoguli-isänsä Logan Royn rakkaudesta, turhaan, taistelevat sisarukset Kendall, Shiv ja Roman Roy ovat ehtineet tulla tutuiksi. Heihin on väkisinkin kiintynyt, niin syviä ja monitulkintaisia hahmoja loistokas näyttelijäntyö yhdessä kuvaustavan kanssa on heistä tehnyt.

Minä haluan itse saada tietää, mitä hahmoille tapahtuu, ymmärtää heitä niin hyvin kuin voin.

Se, että he ovat fiktiota, on tietenkin vain plussaa. Jos he olisivat totta, emme olisi koskaan tavanneet.