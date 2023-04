Kaiken takana on bämä -kappalejulkaisun kansikuva.

BÄMÄ-kollektiivi julkaisi viime viikon perjantaina vasta-argumentin ja kannanoton suomiräpissä esiintyviin misogynistisiin sanoituksiin biisin muodossa.

Kappaleen esittäjän Bämän takaa löytyy yhdentoista tunnetun artistin ryhmä – Matriarkaatti, Helena Routa, Nelli Milan, Satu, Aina, Malka, Eme, Sorry Babe, Ida Alex ja Emilia Ex.

HS:n haastattelemat kappaleen säveltäneet Nelli Milan ja Helena Routa kertovat, että he haluavat kommentoida suomiräpin ongelmallista maailmankuvaa yleisellä tasolla.

Viittaus viime vuoden syksyllä valtavasti kohua naisvihamielisiksi tulkittujen sanoitusten takia herättäneeseen Mietin ääneen -kappaleeseen on kuitenkin tarkoituksellinen. Bämä viittaa tähän Lewin ja Turistin kappaleeseen ja sen kertosäkeen sanoituksiin:

”Kun sä mietit ääneen muista tämä, kaiken takana on bämä.”

Lewin ja Turistin kappaleen julkaisua seuranneena päivänä Milan ja Routa olivat sävellyssessiossa erään artistin kanssa, jolle sittemmin Kaiken takana on bämä -kappaleeksi nimettyä biisiä lähdettiin alun perin työstämään.

Mutta mikä on bämä?

Sanalla viitataan naispuoliseen henkilöön ja sen voidaan kuvailla tarkoittavan ”bad bitchiä” eli pahaa mimmiä sekä sekoitusta sanoista bitch ja ämmä.

Kaiken takan on bämä -kappaleella Milan ja Routa kääntävät sanan merkityksen positiiviseksi.

Somekohu Mietin ääneen -kappaleesta käynnistyi juuri, kun Milan ja Routa suuntasivat studiolle.

”Me olimme siellä sessiossa ja mietimme, että kyllähän meidän täytyy tähän tarttua”, Routa sanoo.

”Rapkulttuuriin kuuluu, että dissausbiiseihin vastataan dissausbiiseillä. Tuli sellainen fiilis ja raivokin siinä, että eikö nyt olisi mimmien aika vastata”, Milan jatkaa.

Kun työstössä olleen biisin tuleva teema selkeytyi Milanille ja Roudalle, halusi artisti, jolle biisiä alun perin tehtiin, jättäytyä projektista pois.

Yhtäkkiä Milanilla ja Roudalla oli biisiaihio, muttei artistia.

Kaksikon kustantaja Semira Ketroussi ehdotti biisin toteuttamista ”possebiisinä”. Ajatuksen takana oli muun muassa se, että mahdollinen kohu on helpompi ottaa vastaan isolla porukalla.

Biisintekijöitä studiolla: Nelli Milan, Satu Saira (satu), Iina Mutikainen (Aina) ja Nora Horn (Mon-Sala / Matriarkaatti).

Milanin ja Roudan mukaan moni mukaan pyydetty artisti kieltäytyi osallistumasta kappaleeseen toteamalla, ettei jaksa enää ottaa vastaan vihapostia.

”Monia pelottaa leimautuminen ja ymmärrän sen. En itsekään jaksa ottaa somessa kantaa mihinkään, ja tämä oli aika poikkeus, että lähdin biisin muodossa kommentoimaan”, kertoo Milan.

Routa kertoo joidenkin aluksi projektista innoissaan olleiden artistien vetäytyneen siitä keskusteltuaan levy-yhtiöidensä kanssa.

”Kyllä se minusta kertoo jostain pelon ilmapiiristä”, sanoo Routa.

Myös Milan ja Routa olivat varautuneet vain vihapostiin. Nyt he kuitenkin voivat todeta kappaleen vastaanoton olleen ”ainakin toistaiseksi todella hyvää”.

” Tavoite oli nostaa esille ongelmia alentumatta syyttelevälle linjalle.

Bämä on viime vuonna suomalaisiin rap-sanoituksiin ja -kulttuuriin noussut termi. Alun perin ”ei kovin negatiivista” sanaa käytetään usein halventavissa yhteyksissä.

Säveltäjäkaksikko halusi kääntää sanan merkityksen päinvastaiseksi, ”ownata” sen.

”Minusta bämä on nainen hyvässä merkityksessä ja voimaannuttavassa kontekstissa. Meille se on arkkityyppi ja hahmo, ikään kuin sankaritar, meidän ehkä alter ego”, kuvailee Routa.

Kaiken takana on bämä -kappaleen tyyli on Milanin ja Roudan mukaan tarkasti harkittu. Tavoite oli nostaa esille ongelmia alentumatta syyttelevälle linjalle.

”On paljon tehokkaampaa, ettei tarvitse alentua sinne törkytasolle itse. Jos sanoo asiat asiallisesti, niin sillä on parempi ’force’ silloin” sanoo Milan.

Milan ja Routa haluavatkin herätellä ihmisiä tarkkailemaan kieltä ja sen käyttöä. He näkevät ongelmallisena, että Suomen vielä muotoutuvassa rap-kentässä ihannoidaan vihamielistä kuvastoa täynnä olevaa ”toksista jenkkiräpkulttuuria”.

” ”Lafkoja pelottaa enemmän päästää naisartistit kommentoimaan kuin päästää misogynistisiä sanoituksia sisältäviä biisejä läpi.”

Roudan mukaan pääasiaksi räpissä näyttäisi nousseen se, että ulkoinen paketti on kunnossa ja ”haippi” on hyvä. Siksi hän arvelee, ettei levy-yhtiöissä syynätä kovin tarkkaan, mitä milloinkin menee läpi.

Säveltäjäkaksikko peräänkuuluttaakin levy-yhtiöiden vastuuta.

”Miksi lafkoja pelottaa enemmän päästää naisartistit kommentoimaan näitä asioita kuin päästää niitä misogynistisiä sanoituksia sisältäviä biisejä läpi”, kysyy Milan.

Vaikka naisten representaatio on Milanin mukaan yleisesti mennyt parempaan suuntaan, hänestä tuntuu, että Me Too -liikkeen ja tasa-arvokeskustelun myötä polarisaatio on lisääntynyt ja vasta-argumentointi voimistunut.

”Toinen toistaan kyseenalaisempien biisien julkaisemisesta on tullut jonkinlainen trendi”, pohtii Milan.

Kappaleella Kaiken takana on bämä Milan ja Routa toivovat kiinnittävänsä huomion siihen, millaista kieltä suomenkielisessä räpissä käytetään. Sananvapauden mukana tulee myös moraalinen vastuu.

Kaksikko korostaa, ettei räpissä usein käytettyjen hahmojen tai erilaisten alter egojen suulla räppääminen vapauta artistia vastuusta, vaikka moni artisti perusteleekin sanomisiaan toteamalla, etteivät ne tule hänen vaan hahmon suusta.

”Miksi joku haluaa käyttää sitä sanavapautta siihen, että luo itselleen sellaisen toksisen roolin tai hahmon, joka saa sanoa ihan hirveitä törkeyksiä", kysyy Milan.

Ongelmana on, että vihamielisiä sanoituksia julkaisevat artistit normalisoivat misogyynistä puhetapaa ja kulttuuria yhteiskunnassa.

”En silti ole missään nimessä sitä mieltä, että roolin takaa kerrottuja fiktiivisiä biisejä ei voisi tehdä”, pohtii Milan.

Kaksikon mukaan aihe on hankala, eikä helppoja vastauksia ole.

”Me vaan mietimme ääneen.”