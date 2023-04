Love & Death -sarja vastaa kysymykseen, miksi kävi niin onnettomasti kuin kävi.

Joskus useampi ihminen saa saman idean samoihin aikoihin.

Näin on käynyt tositapahtumiin perustuvien amerikkalaisten rikossarjojen kanssa. Vuonna 1980 Texasissa tapahtuneesta surmasta on tehty lyhyessä ajassa kaksi minisarjaa. Viisiosainen Candy: A Death in Texas (2021) on nähtävillä Disney+-palvelussa, ja seitsenosainen Love & Death (2023) tuli juuri HBO Maxille.

Synkroniaa selittää epäilemättä se, että rikos oli poikkeava. Texasilaisessa pikkukaupungissa Dallasin lähistöllä asuva 30-vuotias Candy Montgomery surmasi kirveellä rakastajansa puolison Betty Goren. Iskuja oli ilmeisesti yli neljäkymmentä. Candy ja Betty olivat ystäviä keskenään ja aktiivisia samassa kirkossa.

Tapaus sai Yhdysvalloissa runsaasti mediahuomiota, ja siitä tehtiin tv-elokuva jo vuonna 1990. Miten sama ihminen saattoi olla sekä raivokas kirvesmurhaaja että seurakunta-aktiivi ja perheenäiti?

Juuri tämä hänestä-ei-kukaan-olisi-ikinä-uskonut-puoli on Love & Death -sarjassa vahvasti läsnä. Se oli myös olennainen syy siihen, miksi surma sai aikoinaan niin paljon huomiota.

Sarja vastaa omalla tavallaan kysymykseen, miksi kävi niin onnettomasti kuin kävi. Yksi tositapahtumiin perustuvien fiktioiden perusideoista on usein esittää teoria tai kuvitelma siitä, miten jokin uskomattomalta tuntuva asia tapahtui.

Candy (Elizabeth Olsen) osoittautuu kirvesmurhaajaksi. Tämä hänestä-ei-kukaan-olisi-ikinä-uskonut-puoli on sarjassa vahvasti läsnä.

Love & Deathin ensimmäinen jakso kertoo huolellisesti siitä, kuinka Candy (Elizabeth Olsen) kiinnostuu Bettyn (Lily Rabe) aviomiehestä Allanista (Jesse Plemons). Viettelyprosessi on taitavasti kuvattu. Olsenin näyttelemä Candy on selvästi päämäärätietoinen nainen.

Love & Death kertoo ihmisistä, jotka ottavat uskonnon vakavasti ja joille kirkko on aivan olennainen osa elämää. Sarja kuvaa myös uskonnollisen yhteisön kitkoja, juonitteluja ja huhuja.

Onnistuneen sarjan on käsikirjoittanut David E. Kelley, jonka käsikirjoittama on esimerkiksi myös Big Little Lies (2017–2019).

Viimeisessä kolmessa jaksossa kerrotaan surmatapauksen oikeudenkäynnistä ja sen vaikutuksesta yhteisöön ja päähenkilöihin. Rakkaussuhteen sijaan keskitytään kuolemantapauksen selvittelyyn.

Love & Death on vähemmän kiinnostunut surmasta itsestään kuin sitä edeltänyt Candy, jossa on jopa kauhuelementtejä. Love & Death on humaanimpi, Candy karumpi.

Tapahtumien ajankohta on 1970–1980-luvun vaihde. Ehkä sekin on yksi syy siihen, miksi surmatapaus innosti sarjojen tekijöitä juuri nyt. Aikakausi näyttää ja kuulostaa erilaiselta mutta ei liian erilaiselta.

Love & Death, HBO Max. Candy, Disney+.