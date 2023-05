Kaahailu­elokuva Fast & Furious X on liian pitkä, liian tylsä ja liian kaikkea

Kaaharisarjan 10. osa ei enää ansaitse tervetulotoivotusta.

Toiminta

Fast & Furious X (Fast X), ohjaus Louis Leterrier. 140 min. K12. ★★

Vuonna 2001 elokuvalla Hurjapäät alkanut Fast & Furious -elokuvien sarja alkaa viimeinkin lähestyä loppuaan. Eikä yhtään liian aikaisin, sillä sarja on toistanut itseään liikaa jo kauan.

Alkuperäisessä elokuvassa FBI-agentti Brian O’Conner (Paul Walker) sai tehtäväkseen soluttautua autovarkauksia ja laittomia katuajokilpailuja organisoivaan porukkaan, jota johti Dominic Toretto (Vin Diesel). Lopulta miehet ystävystyivät ja Brianista tuli Toretton ystävistä ja sukulaisista koostuvan “perheen” jäsen.

Sarjan pari seuraavaa elokuvaa noudattivat vielä alkuperäisen kaavaa, mutta sitten tuli suuri muutos, jonka seurauksena Toretton kaahariporukan jäsenistä tuli hallituksen palveluksessa olevia freelance-agentteja tehtävänään kaikenlaisten superterroristien ja vihulaisten pysäyttäminen. Eli James Bond -maisemiin mentiin, vaikka autot yhä pysyivätkin olennaisena osana tarinoita.

Kesän megaensi-illat aloittava Fast & Furious X on itse asiassa sarjan yhdestoista elokuva, jos mukaan lasketaan spin off Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019). Elokuvan tapahtumat juontavat juurensa sarjan viidennestä osasta, jossa Toretton porukka pysäytti ja surmasi brasilialaisen gangsterin Hernan Reyesin. Nyt Reyesin poika Dante (ylinäyttelevä Jason Momoa) on kasvanut aikuiseksi ja etsii kostoa. Hän pyrkii tuhoamaan koko Toretton laajennetun perheen.

Sarjan osia ahkeraan tuottanut ja ohjannut Justin Lin astahti ohjaajan pallilta tämän elokuvan kuvausten alkuvaiheessa kuuluisien “luovien erimielisyyksien” vuoksi. Tilalle tuli muun muassa Transporter-elokuvia ja Lupin-tv-sarjaa tehnyt ranskalaisohjaaja Louis Leterrier, joka tiettävästi muokkasi käsikirjoitustakin reippaasti.

Mutta aika samahan se on, kuka näitä ohjaa, kun stunthenkilöt ja tietokonevelhot ovat vastuussa suurimmasta osasta siitä, mitä nähdään.

Kaikesta tolkuttomasta mäiskeestä ja vauhdista huolimatta Fast & Furious X tuntuu väsähtäneeltä, siltä, että sapluunasta alkaa puhti olla lopussa. Alkupuolen takaa-ajo ja valtava räjähdys Roomassa ovat vielä komeasti ylöspantua toimintaelokuvaa, mutta kun sama jatkuu lähes kaksi ja puoli tuntia ja jää loppuakseen odottamaan vielä sarjan seuraavaa osaa, koko homma rupeaa tuntumaan kliseiseltä ja umpihölmöltä. Etten sanoisi, että vieläpä tylsältä.

Pitäisi lisäksi olla sarjan vannoutunut fani, jotta pysyisi kärryillä siitä, milloin kukin alati kasvavasta vakiokaartista liittyi Torettoon “perheeseen”. Faneja toki huvittanee se, että voi pähkäillä missä vaiheessa joku tuttu naama ilmestyy kuvioihin. Sillä he ilmestyvät – taatusti. Vielä lopputekstien aikanakin.

Toiminnan lisäksi muu elokuvan anti on kömpelöä ja köyhää, enimmäkseen tylsää äijäilyä tai sentimentaalisen tunteikasta perheyhteyden korostamista. Puhumattakaan tasaisin väliajoin puhkeavista tappeluista, jotka vain jumittavat kerrontaa.

Ja jos ajatellaan elokuvasarjan pääasiaa, autoilla kaahailua, tuntuu se nykypäivän ilmastokriisin ja sähköautojen aikakaudella perin vanhanaikaiselta, melkeinpä 1970-lukulaiselta, jolloin autonromutuselokuvia varsinaisesti tehtailtiin.

Helen Mirrenkin pistäytyy elokuvassa heittämässä muutaman vuorosanan.

Vuonna 2015 auto-onnettomuudessa kuollut sarjan toinen alkuperäinen päätähti Paul Walker nähdään tässä vielä lyhyesti katkelmassa elokuvasarjan viidennestä osasta. Toretton isoäitinä käväisee yli yhdeksänkymppinen legenda Rita Moreno. Ja käypä se Helen Mirrenkin heittämässä muutaman vuorosanan. Isäänsä kovasti muistuttava Clint Eastwoodin poika Scott tuodaan tarinaan, mutta unohdetaan melkein saman tien.

Käsikirjoitus Dan Mazeau, Justin Lin, Zach Dean, pääosissa Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jason Momoa, Charlize Theron.