Mahtava Morris on seikkailu­fantasia, jossa on sijaa niin naurulle kuin synkkyydellekin

Terry Pratchettin kirjaan perustuvassa Mahtava Morris -elokuvassa kukkivat fantasia ja huumori.

Lastenelokuva

Mahtava Morris. The Amazing Maurice. Ohjaus Toby Genkel, Florian Westermann. 93 min. K7. ★★★★

Animaatioelokuva Mahtava Morris perustuu brittiläisen fantasiakirjailija Terry Pratchettin (1948–2015) palkittuun teokseen Mahtava Morris ja sivistyneet siimahännät (2001). Teos on ensimmäinen lapsille ja nuorille suunnattu kirja Pratchettin jättimäisessä, kaikkiaan neljäkymmentäyksiosaisessa Kiekkomaailma-sarjassa (Discworld).

Genrensä suuriin kuuluva Pratchett tunnetaan mielikuvitusta kutkuttelevista tarinoistaan, mutta ennen kaikkea pilkkeestä silmäkulmassa.

Fantasia ja huumori kukkivat myös Terry Rossion käsikirjoittamassa elokuvassa. Rossiolla on todistetusti ymmärrystä mukaansatempaaville seikkailuille, joissa koominen tykittely rytmittää juonenkäänteitä. Hän on ollut käsikirjoittamassa hittianimaatioita kuten Aladdin ja Shrek sekä Pirates of the Caribbean -merirosvorymistelyt.

Toby Genkelin (mm. Riku Haikara, Kadonneen arkin metsästäjät) ja Florian Westermannin ohjaaman elokuvan päähenkilö on viekas kissa nimeltä Morris, ahne katti, joka on valjastanut hoksottimensa vedättämiseen ja rahan tekemiseen.

Morris kiertelee tovereineen kyliä ja kaupunkeja huijaamassa. Huiputusbisnes on hiottu huippuunsa: ensin syntyy rottaongelma, jota saapuu ratkomaan huilua soittava Keith-poika. Rotat seuraavat piiparia – ja ongelma on ratkaistu. Todellisuudessa koko porukka siimahäntiä myöten on mukana samassa juonessa.

Kaikki sujuu mukavasti niin kauan, kunnes huijarit saapuvat kaupunkiin, jota vaivaa ruokapula. Kaupungin kujilla ei jotain syystä vilistä lainkaan paikallisia rottia.

Sen sijaan nurkissa hiippailee rottia saalistava kaksikko sekä salaperäinen Pomomies.

Varsinainen tarina nappaa otteeseensa, kun Morris ja kumppanit ryhtyvät selvittämään kaupungin mysteeriä. Ja ote myös pitää.

Pratchettille uskollisesti elokuva repii huumoria parodiasta. Tarina on läpeensä tietoinen itsestään ja satuperinteestä, ja se kommentoi jatkuvasti käänteitä. Eri tasoilla leikittely ei ole pikkunäppärää kikkailua, vaan petaa kertomukseen aivan oman vireensä.

Irrottelevan huumorin rinnalla elokuvassa on myös synkempää tunnelmaa, jotka saattavat säikäyttää ainakin nippanappa ikärajan ylittäneitä katsojia. Hahmokavalkadiin kun kuuluvat myös niin lapsia uuniin houkutteleva ja skitsoileva oikea Pillipiipari kuin viikatteen kanssa heiluva Kuolema.

Suomenkielisissä äänirooleissa Ilari Johansson, Miro Lopperi, Carl-Kristian Rundman, Markus Niemi, Valtteri Turunen, Emma Louhivuori, Jari Salo, Hanna Mönkäre, Maaria Nuoranne, Julle Paananen, Antti Lang.