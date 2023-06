Kulttuuritalossa Patti Smith keskittyi ”uuteen” tuotantoonsa ja muisteli erikoista kokemusta edellisellä Kulttuuritalon-keikallaan.

Rock

Patti Smith Kulttuuritalossa 11.6.

Patti Smith aloitti konserttinsa Kulttuuritalossa lausumalla runonsa The New World (2022), jolla hän halusi jakaa toivoa ongelmaiselle maailmalle. Runossa autiomaat kukkivat ja ruokaa ilmaantuu nälkäisille.

Runo kuulosti herttaiselta, jopa naivilta. Onko punkin papitar lopultakin 76-vuotiaana kesyyntynyt Muumimammaksi?

Herttainen meno jatkui, kun Smith totesi, että hän oli jättänyt vahingossa jalkaan väärät kengät, joiden liukkaus haittasi keskittymistä. Kenkien vaihtamisesta tuli ylimääräinen pieni ohjelmanumero.

Smith vitsaili itsekin, että sujuipa keikka hyvin tai huonosti, se muistettaisiin aina vain hänen kengistään.

Kun Smith seisoi tukevasti oikeissa kengissä, kolmantena biisinä kuultiin Because the Night (1978). Sen alussa Smithin persoonallinen karhea ääni särkyi. Se horjahteli jatkossakin hieman ja aiheutti huolta keikan sujumisesta.

Smithin ura jakaantuu harvinaisen selvästi 1970-luvun klassikoihin ja niiden jälkeiseen tuotantoon. Nyt kuultiin enimmäkseen biisejä 1990-luvulta alkaen.

Yleisö oli tullut selvästi palvomaan sankariaan. Harva saa edes lopuksi yhtä myrskyisiä suosionosoituksia kuin Patti Smith saapuessaan Kulttuuritalon lavalle. Kenkien vaihtaminenkin hurmasi väen. Kyllä Smith sen hauskasti hoitikin. Itseironia kantaa pitkälle.

” Hän ohjeisti yleisöäkin muistamaan menettämiään ihmisiä.

Uusien biisien varaan rakennettu ohjelma oli sitä paitsi huomattavasti keskivertoa parempi rockkonsertti. Smithin ääni koheni pitkin matkaa ja jos hänen esiintymisessään ei ollutkaan vanhaa raivoa, niin pieni vihaisuus antoi sille paikoin pontta.

Taustabändissä soitti rumpuja Seb Rochford, bassoa Tony Shanahan ja kitaraa Patti Smithin poika Jackson Smith. Trio pysytteli nimenomaan taustalla.

Konsertin puolivälissä Beneath the Southern Cross -kappaleessa (1996) Smith vetäytyi hetkeksi lavan laitaan ja jätti bändin näyttämään taitojaan. Se osasi hommansa hyvin, vaikkei ole ikimuistoinen yhtye.

Ikä alkaa näkyä siinä, että Patti Smithin ystävistä moni on jo mennyt manan majoille. Southern Crossin alussa hän ohjeisti yleisöäkin muistamaan menettämiään ihmisiä.

Tammikuussa Smith menetti taas yhden vanhan läheisensä, kun Television-yhtyeen kitaristi Tom Verlaine kuoli. He tutustuivat 1970-luvulla legendaarisella CBGB-klubilla, jossa molemmat keikkailivat. He seurustelivat ja tekivät yhteistyötä.

Verlainen muistoksi kuultiin Televisionin biisi Guiding Light.

Jo ”uusilla” eväillä kasassa olisi ollut oikein hyvä ilta, mutta All Along the Watchtower -klassikosta alkoi loppunousu, josta ilta muistetaan kenkien ohella.

Smith teki Bob Dylanin kappaleesta omansa hitaan majesteettisesti alkaneella tulkinnalla, joka ei jäljitellyt enempää alkuperäistä kuin Jimi Hendrixinkään versiota.

Sitä seurasi nippu 1970-luvun bravuureita: Dancing Barefoot, viime kuussa kuolleelle Tina Turnerille omistettu Pissing in a River ja Gloria. Niihin löytyi jo tulta ja tulikiveä vanhaan malliin.

Ylimääräisenä kappaleena kuultiin uhmakas People Have the Power (1988), jossa Patti Smith on poliittisimmillaan – ja ajankohtaisimmillaan.

Klassikkobiisiensä välissä Smith muisteli edellistä käyntiään Kulttuuritalossa, ensimmäisellä Euroopan kiertueellaan vuonna 1976. Silloin lähtö Suomeen tuntui hänestä yhtä jännältä kuin kuumatka.

Erityisesti Smithin mieleen oli jäänyt Helsingistä hammastahnan ostaminen. Kaupassa käynnin aikana kaamos oli ehtinyt laskeutua ulkona. Smith ja bändin jäsenet luulivat kokevansa auringonpimennyksen ja kummastelivat, etteivät paikalliset näyttäneet piittaavan moisesta.

Konsertti taisi tosin olla jo alkusyksystä, jolloin ei tule pimeää kovin aikaisin, joten Smith saattaa muistaa kaamoskokemuksen väärin.

Patti Smith jakaa nimikirjoituksia Oodi-kirjastossa ma 12.6. klo 14.00 ja esiintyy Kulttuuritalossa myös ma 12.6. sekä Tampere-talossa ti 13.6.