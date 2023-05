Nykytaide

Ihme Helsinki: Hiwa K., Chicago Boys – While we were singing they were dreaming 27.5. saakka, tapahtumapaikat osoitteessa ihmehelsinki.fi

17.4.2023

Ihan ensimmäiseksi tunnustus: jätin alttoviulun hermostuksissani kotiin. Olen tullut bänditreeneihin, mutta en ole aivan varma, miten tämä toimii. Olemme Itäkeskuksen Stoassa pienessä luokkahuoneessa. Pian ovat alkamassa Chicago Boys -nimisen yhtyeen ensimmäiset harjoitukset.

Vilkuilen ympärilleni nähdäkseni, keitä on tullut paikalle. Tunnistan taidekentältä pari tuttua kasvoa, valtaosa on kuitenkin minulle vieraita. Keskustelua viritellään ympärilläni englanniksi. Äidinkielenä täällä puhutaan suomen lisäksi ainakin farsia, ruotsia ja mandariinikiinaa.

Chicago Boys on tyhjästä pystyyn polkaistu yhtye, johon on voinut ilmoittautua soittamaan kuka vain. Osana Ihme Helsinki -nykytaidetapahtumaa kokoontuvalla orkesterilla on kahdet harjoitukset viikossa: maanantaisin suljetut, bändin omat treenit, sekä lauantaisin soitettavat julkiset harjoitukset eri puolilla Helsinkiä. Näissä julkisissa tilaisuuksissa myös yleisö voi osallistua musisointiin.

Kuka vain on voinut ilmoittautua Chicago Boys -bändiin.

En ole totisesti mikään ammattisoittaja. Lapsuuden viulutunneista on pian 30 vuotta, ja niiden jälkeen olen lähinnä leikkinyt kaverini alttoviululla parin kesälomareissun aikana. Oman ostin viime vuonna hetken mielijohteesta. Jousi pysyy siis kädessäni, mutta muuten olen kyllä ummikko. Chicago Boysissa soittotaidolla ei kuitenkaan ole kuulemma niin suurta merkitystä. Tärkeintä on pysyä porukassa mukana.

Bongaan Stoan luokkahuoneesta ainakin rummut, basson, kitaran, banjon ja haitarin sekä kamanchehin eli piikkiviulun.

Vaikuttaa siltä, että minä ja piikkiviulisti Amin Babadi muodostamme bändin jousisektion. Hän näyttää, kuinka kamanchehia soitetaan. Amin pitää vasemmalla kädellä instrumenttia pystyasennossa ja pyörittää sitä sormiensa välissä kevyesti samalla, kun hän loihtii toisessa kädessä pitelemällään jousella soittimesta esiin melodioita.

Käynnissä on kierros, jonka aikana jokainen kertoo, miksi on tullut paikalle. Osa sanoo olevansa ensimmäistä kertaa musiikkiharrastuksen äärellä. Toiset ovat selvästi kokeneita soittajia. Jollakin on useampikin bändi. Mietin, miten saamme oman kokoonpanomme toimimaan porukalla, josta toiset laskettelevat sujuvasti instrumenteillaan heavyklassikoita ja toisille yksinkertaisenkin melodian tapailuun menee vielä paljon energiaa.

Ainakin projektin vetäjillä tuntuu oleva luottoa hankkeeseen. He puhuvat jo tulevan lauantain julkisesta esiintymisestä.

Chicago Boys -projektin tuottaja on Aman Askarizad (oik.).

Chicago Boysin tuottaja Aman Askarizad pyytää meitä miettimään ohjelmistoamme. Kappaleiden pitäisi liittyä ennen kaikkea uusliberalismiin ja markkinaehtoisuuden vastustamiseen elinympäristössämme.

Monella on selvästi epävarmuutta siitä, millaisia lauluja voi ehdottaa. Onko Joni Mitchellin Big Yellow Taxi liian vaikea? Pitäisikö kappaleiden olla englanninkielisiä, vai edustaako anglomaailma projektissa ei-toivottua kulttuuri-imperialismia?

Varauksemme tilassa ehtii päättyä ennen kuin olemme soittaneet tahtiakaan.

22.4.2023

Bändin ensimmäinen julkinen harjoitus on parhaillaan käynnissä Lapinlahden vanhalla sairaalalla. Itse googlailen flunssassa teoksen taustoja kotona.

Chicago Boys on Hiwa K -nimisen taiteilijan ehkä kuuluisin taideteos. Aiemmin maalauksia tehnyt taiteilija tunnetaan nykyään osallistavista teoksista. Muun muassa Saksassa flamencomestari Paco Peñan johdolla musiikkia opiskellut Hiwa K harjoittaa tätä nykyä projekteja, joissa keskiössä ovat ihmisten väliset kohtaamiset, arjen tilanteet ja kerrotut tarinat.

Myös Chicago Boysissa bändin harjoitukset on rakennettu siten, että meillä on mahdollisimman paljon aikaa keskustella keskenämme. Ruokailut, kappalevalintojen pohtiminen ja oppaiden avulla eri puolella kaupunkia oleviin paikkoihin tutustuminen ovat osa teosta.

Teoksen virallinen nimi on Chicago Boys – while we were singing they were dreaming, ja Hiwa K toteutti sen ensimmäisen version Lontoon Serpentine Galleryssa vuonna 2010.

Bändin nimen Hiwa lainasi ekonomistien ryhmältä. ”Chicago Boysit” olivat chileläisiä, Chicagon yliopistossa koulutettuja taloustieteilijöitä, jotka toivat mukanaan uusliberalistista talousajattelua Pinochetin kommunistiseen Chileen 1970-luvulla.

Omalla tavallaan Hiwan teos kommentoi siis Yhdysvaltain kulttuuri-imperialismia, joka vaikutti tulevina vuosikymmeninä useissa maissa. Irakin Kurdistanista kotoisin oleva taiteilija liittää Chilen tapahtumat myös kotimaansa historiaan. Sodankäynnin, vallankumousten ja diktaattorien aikakauden taustalla vaikutti muuttuva talousajattelu, ja sen rinnalla sykkivät pop-kulttuuri ja populaarimusiikki.

Alkuperäisten Chicago Boysien tapaan Hiwa K:n Chicago Boys on ennemminkin verkosto kuin tarkkarajainen ryhmä. Myös me, Helsingin Chicago Boys, olemme osa laajempaa joukkoa. Tällä hetkellä musisoidaan Helsingin Lapinlahden lisäksi ainakin Hiwan kotikaupungissa Irakin Sulaimanijassa.

Chicago Boys julkisissa harjoituksissaan Puhoksen Kirkuk-ravintolassa 29. huhtikuuta.

24.4.2023

Kolmannet harjoitukset: Avaamme Stoasta Zoom-yhteyden Sulaimanijaan. Noin kymmenen hengen porukka vilkuttelee iloisena pienellä ruudulla ja kertoo vuorollaan nimensä ja instrumenttinsa. Samalla kun me kökötämme tietokoneruudun äärellä, Sulaimanijan bändiläiset vievät läppärinsä ulos ja esittelevät meille kohentamaansa piha-aluetta Zoomin kautta.

Epäilen, että meistä olisi moiseen.

Sen sijaan keskustelemme Helsingissä siitä, missä haluaisimme järjestää julkisia harjoituksia. Mitä uusliberalistinen talousajattelu omassa kaupungissamme uhkaa? Onko olemassa joku paikka, jonka haluaisimme säilyttää?

Soittamamme kansanlaulu Tuuli se taivutti koivun larvan… sopii ehdotettuihin luontokohteisiin, Matokallioon ja Riistavuoreen. Kappaleen voi kuulla kertovan ihmiskunnan rikoksista: meren pinta nousee, myrsky voimistuu ja ”heilin kamarissa” on tehty jonkinlainen väkivaltainen teko.

Tämän synkähkön kappaleen lisäksi olemme päättäneet aloittaa italialaisen partisaanilaulu Bella Ciaon sekä irakilaisen Aman hey Amanin harjoittelun.

Tuuli se taivutti koivun larvan… on minulle turvallinen ensikappale. Melodia seilaa sopivasti rinnakkaisilla kielillä, ja saan venyttää jousella pitkiä ja rauhallisia vetoja. Rumpujen kohottaessa bändin volyymia jämäkän marssirytmin saattamana ei haittaa, vaikka joudun aika ajoin etsimään oikeita säveliä ja alton soundi notkahtelee.

Ihme-teokseen osallistujia kyltteineen Puhos-ostoskeskuksessa.

29.4.2023

Vapun alla kokoonnumme Puhoksen ostoskeskuksella.

Olemme löytäneet jo jonkinlaisen rutiinin. Settilistamme kasvaa yhdellä uudella kappaleella joka viikko. Julkisiin treeneihin saamme lyhyelläkin repertoaarilla pituutta, kun jokainen kappale esitetään pitkänä, kolme- tai neljäkielisenä versiona.

En hallitse soitintani edelleenkään suvereenisti, mutta ymmärrän, milloin on hyvä vetäytyä kauemmaksi mikrofonista. Tuntuu hyvältä päästä yli jousisoittimeen liittyvästä rimakauhusta: en ehdi murehtia virheetöntä suoritusta, kun bändi jo painaa eteenpäin. Yhteissoitto opettaa myös kuuntelua. Improvisoivan bändin käsissä kappaleiden rakenne saattaa muuttua yllättävästikin ja silloin voi olla hyvä vain tarkkailla, mihin suuntaan musiikki on kehittymässä.

Puhoksen ostoskeskus Puotinharjussa on sopiva paikka taideprojektille, sillä kaupunki suunnittelee vanhan ostoskeskuksen osittaista purkamista.

Ylisuorittamiseen taipuvalle huojennusta tarjoaa myös projektin luonne, jossa yhdessä ateriointi on vähintään yhtä tärkeää kuin kappaleiden harjoittelu.

Ennen keikkaa vaihdamme kuulumisia Puhoksen Kirkuk-ravintolassa. Selviää, että osa marakassia soittavista rytmiryhmäläisistä on pitkän linjan luonnonsuojelijoita.

Puhos on ilmeinen kohde uusliberalistista kaupunkipolitiikkaa kritisoivalle bändille. Tälläkin hetkellä kaupunki suunnittelee vanhan ostoskeskuksen osittaista purkamista.

Puhoksen historiaan ja Helsingin kaupunkisuunnitteluun meidät opastaa Kirkuk-ravintolassa Aalto-yliopiston lehtori Hossam Hewidy. Hän kertaa paikan taustoja: Erkki Karvisen suunnittelema ostoskeskus avattiin vuonna 1965. Vuonna 1984 se sai kylkeensä Itäkeskuksen ostoskeskuksen. 1990-luvun lamassa Puhos alkoi tyhjentyä, kunnes sinne avattiin moskeija. Tämän jälkeen paikalliset asukkaat ovat perustaneet moskeijan ympärille ravintoloita, kahviloita, elintarvikekauppoja ja partureita.

Hossam Hewidy saapuu kertomaan Puhoksesta. Vasemmalla Amin Babadi ja piikkiviulu.

Vaikka osa vanhasta ostoskeskuksesta aiotaan säilyttää, Hewidyn mukaan uudistussuunnitelma vaikuttaa tyypilliseltä Helsingin kaupunkipolitiikalta. Siinä ”vetovoima” tarkoittaa lähinnä K-kauppaa, Alkoa ja S-markettia. Nähtäväksi jää, paljonko eläväisestä ja omaleimaisesta paikasta on jäljellä, kun uudistus on joskus ajettu läpi.

Alttoviulua pakatessa ajattelen Chicago Boyseja vastaliikkeenä uusliberalismille. Emme tavoittele teknistä huippusuorittamista tai kaupallista menestystä. Vaikka henkilökohtaisena tavoitteenani on soittaa ensi treeneissä vähän paremmin ja tempossa varmemmin pysyen, odotan yhdessä oloa vähintään yhtä paljon kuin altistina kehittymistä.

Chicago Boysissa soittaminen onkin ennen kaikkea tapa tutustua toisiimme, kotikaupunkiimme ja sen eri kerroksiin.

Soitamme kaupunkia esiin ennen kuin se katoaa.