Kuvitteellinen kuraattori kutsui 12 taiteilijaa Shallow Springs -näyttelyyn, jossa kaikki loksahtaa yhteen.

Flis Hollandin näyttelyn aineksia ovat meteoriitit, kehot ja länsimainen lääketiede. Videoteos on projisoitu tuulilasiin, jonka takaa tapahtumia katselevat sekä teoksen meteoreja bongailevat henkilöt että näyttelykävijä. Käänteet käyvät mielikuvituksellisiksi paitsi avaruuden halki vaeltaneelle ja eBayhin myyntiin päätyneelle meteoriitille myös magneettikuvattavalle henkilölle.

Flis Holland: Off-Colour 4.6. saakka Ham-galleriassa, hamhelsinki.fi

Kuvitteellinen kuraattori

Shallow Springs tuo solidaarisuuden eleenä ja kolmen kuraattorin – tai yhden kuvitteellisen kuraattorin – kutsumana yhteen 12 taiteilijaa Suomesta ja jokaisesta Baltian maasta. Kokonaisuudessa tapahtuu paljon – ja silti kaikki loksahtaa yllättävällä tavalla yhteen, kuten muun muassa Milla Askan utuiset maalaukset, Madlen Hirtentreun keraamiset fossiilit ja Daria Melnikovan kuunsirpin muotoinen baaritiski.

Shallow Springs näyttelynäkymä.

Shallow Springs 22.6. saakka taidehalli Kohtassa, kohta.fi

Empatiaa, eläimiä ja aivoja

Maija Tammen Empatiakone-näyttelyssä käydään tapaamassa vuosien ajan muniaan hautovaa syvänmeren mustekalaa sekä seurataan jännitysnäytelmää, jonka pääroolissa ovat idänkulkusirkka Lilli ja jemeninkameleontti Hulda. Tammi käsittelee luonnon kiertokulkua, mutta sitäkin enemmän inhimillisiä tunteita ja niiden manipuloimista.

Maija Tammi: Hulda & Lilli, 2023 (yksityiskohta teoksesta).

Maija Tammi: Empatiakone 27.8. saakka Suomen valokuvataiteen museossa, valokuvataiteenmuseo.fi

Queer-unelmia

Dreamy-näyttely on ihastuksia synnyttävä ja murskaava, sädehtivä, koskettava, raju ja leikkisä. Kuraattori Max Hannus on poiminut Kansallisgallerian kokoelmista seksuaalisuuden ja sukupuolen kysymyksiä käsitteleviä teoksia. Mukana on taiteilijoita Kalervo Palsasta Nan Goldiniin, Artor Jesus Inkeröstä Anne Koskiseen.

Reija Meriläinen: Crush, 2016. Stillkuva videoteoksesta.

Dreamy: Queer ja vapaus unelmoida 26.11. saakka Nykytaiteen museo Kiasmassa, kiasma.fi