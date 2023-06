Eskapismin ja erinomaisten biisien tarjoajana yhtye on yhä vertaansa vailla, kirjoittaa kriitikko Mervi Vuorela.

Rock, metalli

Iron Maiden Tampereen Nokia-areenalla.

Onhan tämä nyt aivan naurettavaa.

Mikä muu bändi kuin Iron Maiden voi aloittaa kiertueensa niinkin briljantilla kappaleella kuin Caught Somewhere in Time, jonka esittämistä se on pihtaillut viimeiset 36 vuotta?

Tai soittaa ensimmäistä kertaa ikinä sellaisen mestariteoksen kuin Alexander The Great?

Iron Maidenilla on yhä peräti 46 kappaletta, joita se ei ole koskaan soittanut livenä. Tilanne mahdollistaa sen, että yhtye voi jatkaa keikkailua vaikka hautaan asti. Niin se todennäköisesti tekeekin, sillä Maiden-kone on yhä iskussa, eivätkä yhtyeen fanit ole lähdössä mihinkään.

Eivät ainakaan suomalaiset, sillä Nokia-areenan 11 000-päinen yleisö otti Iron Maidenin vastaan kuin pikkulapset joulupukin.

Reaktioista ei uskoisi, että kyseessä oli jo englantilaisyhtyeen 29:s esiintyminen Suomessa. Edellisen kerran Iron Maiden soitti täällä vain vuosi sitten Hyvinkään Rockfestissä, mutta never stop the madness, ajatteli suomalainen Maiden-fani, ja osti liput myös Tampereelle.

Iron Maiden on suomalaisille vähän sama juttu kuin grillaus: siitä on päästävä nauttimaan vuodesta toiseen, vaikka taivaalta iskisi trombi kuten Porin Sonispheressa 2010, tai kokemus itsessään olisi suhteellisen samankaltainen joka kerta.

Suomalaisten erityissuhteesta Iron Maideniin kertoo myös se, että kun Rock and Roll Hall of Fame -säätiö julkisti kunniagalleriansa uusimmat jäsenet toukokuussa, internetissä alkoi välitön jupina siitä, miksi Iron Maiden ei päässyt jäseneksi, vaikka Rage Against The Machine pääsi.

Nurina oli herttaista, mutta myös ymmärrettävää: vuodesta 1975 toiminut Iron Maiden on maailman suosituimpia metalliyhtyeitä, jonka t-paitoja näkyy katukuvassa Riosta Tokioon.

Maine ei rajoitu vain menneeseen, sillä yhtyeen tuorein Senjutsu-albumi (2021) nousi listaykköseksi 27 maassa, Suomi mukaan lukien. Yhdysvalloissa albumi nousi kolmanneksi, mikä on Maidenin kaikkien aikojen korkein sijoitus Billboard-listalla.

Nokia-areenalla on helppo nähdä ja kuulla, miksi Iron Maiden vetää yhä keikoilleen todella suuria yleisöjä.

Heavy metalista, progesta, laukkakompeista, kitaraharmonioista sekä historia- ja fantasia-aiheisista lyriikoista koostuvaa Maidenin tavaramerkkityyliä ei ole mikään toinen yhtye vielä menestyksekkäästi apinoinut.

Dave Murray (vas.) on yksi Iron Maidenin kolmesta kitaristista, basisti Steve Harris on pääasiallinen lauluntekijä.

Vaikeaa se olisikin: pelkästään kitaristikolmikko Dave Murrayn, Adrian Smithin ja Janick Gersin riffit, melodiat ja soolot ovat taituruudessaan monen olohuonekitaristin ulottumattomissa.

Viime vuosina virtuositeetin esittely tuntuu vain kasvaneen. Siitä todistivat Tampereella kuullut uudet kappaleet Death of the Celts ja Hell on Earth, joita voi pitää jopa Maiden-mittakaavassa eeppisinä.

Basisti-biisintekijä Steve Harrisin kynäilemät kappaleet sisälsivät niinkin pitkiä ja monipolvisia instrumentaaliosuuksia, että solisti Bruce Dickinson ehti käydä niiden aikana takahuoneessa hengailemassa.

Kitarakikkailun aikana yleisö sai pällisteltäväkseen taustavisuaaleja ja -projisointeja, jotka olivat tälläkin kertaa mahtipontisen monitulkintaisia: shakkinappuloita nurmikolla, maskotti-Ed muuttuneena vapaudenpatsaaksi ja hautautuneena dyyneihin.

Iron Maidenin suuri, ylisukupolvinen suosio näytti Nokia-areenalla myös toisen puolensa. Keikka osoitti, että yhtye on säilyttänyt asemansa olemalla metallibändiksi varsin konformistinen.

Kun punkkia ja metallia yhdistellyt murroskäisten poikien villitys New Wave of British Heavy Metal pyyhkäisi Englannin yli 1970-luvun puolivälissä, Iron Maidenista tuli nopeasti yksi genren lippulaivoista.

Mutta siinä missä monet NWOBHM-bändeistä olivat rajuja ja impulsiivisia, Iron Maiden perustui alusta lähtien nörttiyteen. Se oli sillisalaatti musiikkiwänkkäilyä, joka perustui soiton teknisyyteen, laulun korkeuteen ja tarkkuuteen, sävellysten moniosaisuuteen, mahtipontisiin teemalevyihin ja sanoituksiin ilmataisteluista tai muinaisesta Egyptistä, sotakonerekvisiittoihin ja milloin mihinkin.

” Bruce Dickinson on läksyttänyt muutamilla keikoilla yleisöään kuin hevimetallin Päivi Räsänen.

Kaikki yhtyeessä oli leimallisesti ”poikien” juttuja, mutta samanaikaisesti Maiden ei ollut leimallisesti oikein mitään. Se oli oma kuplansa, josta kasvoi maailman suurin kulttibändi.

Maiden vaikutti moniin vastakulttuuria luoneisiin metallibändeihin, mutta ei ollut itse erityisen edgy. Se ei shokeerannut, vaan rajuinta sen imagossa oli maskotti Ed. Se ei sekoillut tai mokaillut, vaan piti huolen siitä, että sen musiikki säilyi faniystävällisenä ja työmoraali korkeana.

Edgyilyn puutteesta kielii sekin, että Bruce Dickinson on läksyttänyt muutamilla viimeaikaisilla Maiden-keikoilla yleisöään kuin hevimetallin Päivi Räsänen: välillä häntä on kiukuttanut pilvenpoltto, välillä soihdut ja välillä kännykät.

Iron Maiden vetoaa suomalaisiin vuodesta ja sukupolvesta toiseen.

Tampereen areenalla Dickinsonia ei ärsyttänyt mikään. Hän vipelsi lavalla pitkässä viittamaisessa takissaan, heitteli spoken word -henkisiä spiikkejään ja laulatti yleisöä stadioneihin tottuneen maailmanmiehen elkein.

Asiaan kuului, että Tampere muuttui yhdessä spiikissä Helsingiksi. Mutta väliäkös tuolla, kun jo seuraavassa hetkessä Dickinson laittoi yleisön seuraamaan pyrotekniikalla varustettua ammuskelua itsensä ja lavalle hoippuneen maskotti-Edin välillä.

Iron Maidenin ikuisesta pikkupoikamaisuudesta kielivät myös Dickinsonin virne, kun hän pääsi lyömään nuijalla gongiin Alexander the Great -biisin aikana, ja Janick Gersin riemu, kun hän sai kieputettua kitaran monta kertaa itsensä ympäri Heaven Can Wait -biisin lopussa.

Eskapismiahan me tulimme katsomaan. Sen ja erinomaisten biisien tarjoamisessa Iron Maiden on yhä vertaansa vailla.