Ranskalaisen Yasmina Rezan lähes kolmekymmentä vuotta sitten kirjoittama hittinäytelmä kysyy, mitä taide on. ”Uskon, että teatterin vaikutukset voivat uida syvälle yhteiskuntaan”, sanoo teoksen uuteen teatteriin ohjannut Paavo Westerberg.

”Kyllä mä tietenkin valehtelisin, jos sanoisin, että arvasin. Koska enhän minä mitään voinut arvata.”

Noin Paavo Westerberg vastaa. Kysymys on kuulunut, että arvasiko ohjaaja, miten suosittu Helsingin kaupunginteatterissa viime syksynä ensi-iltansa saaneesta Fannysta ja Alexanderista tulisi.

Ingmar Bergmanin tv-sarjaan perustuvasta esityksestä nimittäin tuli valtavan suosittu. Vaikka Kaupunginteatterin katsomoon mahtuu 923 katsojaa, olivat esityksen kaikki 23 näytöstä lähes loppuunmyytyjä. Yhteensä Fannyn ja Alexanderin näki 20 000 katsojaa, teatterista kerrotaan.

Haastattelua tehtäessä Westerbergin uuden ohjauksen, Savoyssa ensi-illan saavan Taide-esityksen ensi-iltaan on kymmenen päivää. Ohjaaja on siis taas tilanteessa, jossa kaikki on enemmän tai vähemmän epävarmaa – vaikkakin innostunutta.

”On tosi ihana fiilis. Jännittynyt ja innostunut, ollaan juuri siinä superherkässä työvaiheessa, jossa esitys alkaa näyttää mahdollisuuksiaan.”

Esityksen eteen on tehty paljon töitä, Westerberg sanoo.

”Nyt on toivon mukaan sadonkorjuun aika. Koskaanhan sitä ei tiedä millaisia hedelmiä tulee. Taide on sellaista, että me voidaan tehdä paljon asioita, mutta loppusummaan sisältyy aina myös jotain ihmeen kaltaista.”

Varmaankin juuri siksi ohjaajalle voi vielä muutamia päiviä ennen ensi-iltaa käydä kuten Westerbergille kävi yhdessä Fannyn ja Alexanderin ennakkonäytöksistä.

”Katsomossa oli yksi tuttu istumassa takanani. Kun esitys oli ohi, käännyin ja satuin katsomaan häntä. Hän ei nähnyt minua, mutta hänen kasvonsa näyttivät siltä, että ajattelin, että hän vihasi esitystä, tämä on katastrofi.”

Puolen tunnin kuluttua tuttavalta tuli pitkä viesti, joka päättyi siihen, että hän olisi voinut katsoa esitystä loputtomiin, Westerberg kertoo.

Tulossa oleva, Yasmine Rezan Taide-näytelmään perustuva ensi-ilta on vielä tavanomaistakin jännittävämpi, koska Westerberg on mukana paitsi ohjaajana, myös teatterinjohtajana.

Taide on Westerbergin yhdessä ystävänsä, tuottaja Pete Eklundin kanssa perustaman uuden Nordic Theatre Company -teatterin ensimmäinen tuotanto. Pelissä on siis aivan eri tavalla niin sanottuja pelimerkkejä kuin vakiintuneissa, valtion rahoituksen piiriin kuuluvissa ”laitosteattereissa”.

”Tämähän on siis ihan hullua puuhaa. Ihanaa, mutta hullua.”

Hullulla Westerberg viittaa siihen, että tulorahoitteisen teatterin tulevaisuus on täysin katsojien varassa.

”Toistaiseksi näyttää ihan lupaavalta, mutta katsotaan sitten kun laskut on maksettu”, Westerberg sanoo ja nauraa.

Taiteen ensi-illan piti olla jo vuosi sitten, mutta koska tilanne koronapandemian vuoksi oli alkuvuodesta 2022 epävarma, päätettiin ensi-iltaa suosiolla siirtää. Siirron takia Samuli Edelmannin tilalla näyttelee Taneli Mäkelä. Hänen lisäkseen näyttämölle nousevat Eero Aho ja Aku Hirviniemi.

Aku Hirviniemi, Eero Aho ja Taneli Mäkelä näyttelevät Yvania, Sergeä ja Marcia.

Kaikilla kolmella on Suomen mittakaavassa runsaasti tunnettuutta ja tähtienergiaa – mikä herättää väistämättä kysymyksen, onko tällaisten tuotantojen tekeminen mahdollista vain laajalti tunnettujen näyttelijöiden kanssa.

”No nyt lähdettiin kokeilemaan näin ja ehkä tämä tietyllä tavalla sopi tälle avausjutulle. Mutta totta kai kun olemme tulorahoitteisuuden varassa, niin eihän siitä haittaa ole, jos ihmiset lippuja varailee.”

Westerberg on hyvillään siitä, että on mukana uudenlaisessa aluevaltauksessa, joka myös työllistää alan ammattilaisia. Samalla hän hieman tuskailee sitä, että teatterista on tässä vaiheessa vaikea sanoa mitään varmaa.

”Aika näyttää miten tämän käy. Mutta kyllä Petellä ja minulla on molemmilla vähintäänkin ujo halu joku tätä Suomen systeemiä rikastuttava jälki jättää.”

Tulorahoitteinen oma tuotanto on nostanut Westerbergin valtion tukemaa teatterijärjestelmää kohtaan tuntemaa ennestäänkin suurta kunnioitusta vielä suuremmaksi.

”Sehän on pienellä kielialueella kulttuuripoliittisesti aivan välttämätöntä, että meillä on valtion tukema taideorganisaatio.”

Esityksen lavastuksen on suunnitellut Markus Tsokkinen ja puvustuksen Anna Sinkkonen.

Ranskalaisen Yasmina Rezan (s. 1959) Taide (Art) sai kantaesityksensä Pariisissa 1994, ja siitä tuli nopeasti maailmanlaajuisesti hitti, jota on esitetty niin Lontoossa kuin New Yorkin Broadwaylläkin. Suomessa Taide nähtiin ensimmäisen kerran 1997 Kansallisteatterissa. Näytelmän ovat suomentaneet Arto af Hällström ja Inkeri Kivirikko.

Näytelmä kertoo kolmesta miehestä, Sergestä, Marcista ja Yvanista, joiden pitkä ystävyys järkkyy, kun Serge ostaa 200 000 frangilla valkoisen taulun. Sergen roolin tekee Eero Aho, Marcin Taneli Mäkelä ja Yvanin Aku Hirviniemi.

”Näennäisesti Rezan teksti on komediallinen draama miesten välisestä ystävyydestä, jota se valkoinen taulu alkaa sotkea. Mutta siellä on keskiössä isot, perustavaa laatua olevat kysymykset”, Westerberg kuvailee.

”Näyttelijöiden näytelmäksi” kuvattu teos on kiinteä kokonaisuus, jossa on Westerbergin mukaan nähtävillä myös Molière-perinteitä.

”Se on enemmän sellaista florettien kalistelua kuin lyömämiekoilla lyömistä. Herkkäviritteinen ja aika minimalistinen juttu.”

Fannyssa ja Alexanderissa ohjaaja Westerbergillä oli kontollaan 17 näyttelijää ja 80 näyttämökuvaa. Taiteen kolme näyttelijää ja yksi näyttämökuva tuntuu siihen verrattuna monin tavoin… pienemmältä.

” ”Ihmiset tarvitsee asioita, joista ei ole mitään hyötyä.”

Bergmanin eeppisen järkäleen ja Rezan tiiviin tekstin ohjaamisessa on toki eroja, Westerberg pohtii. Mutta päätyy sitten siihen, että yhteistä on kuitenkin enemmän.

”Teosta tehdään yhdessä muiden kanssa ja suunnitellaan, on deadline ja jonain päivänä ensi-ilta. Mutta aina on pyrkimys on siihen, että yleisön ei tarvitsisi ajatella sitä mitä me on ajateltu. Vaan että he voisivat kokea teoksen.”

Rezan teoksessa on nimenomaan valtavasti tilaa kunkin katsojan omalle kokemukselle. Siksi Westerberg sanookin hieman varovansa sitä, kuinka paljon puhuu omasta tulkinnastaan.

”Yksi asia siellä on tietenkin se, mitä taide on. Reza sanoo siellä Marcin suulla, että hän alkoi pohtia ystävyyttään Sergeen uudesta näkökulmasta sen jälkeen, kun Serge aivan tosissaan käytti sanaa dekonstruktio.”

Serge näkee, että valkoisessa taulussa on kaikki, ja että taulun tulkinnasta syntyy alati uusia merkityksiä.

”Ja sitten Marcin mielestä se on vain paskaa. Siellä on tämä tässäkin ajassa oleva polarisaatio, että millä puolella olet.”

Westerberg muistelee, että vuonna 1997 hänelle jäi esityksestä mieleen se, miten julmia Serge, Marc ja Yvan olivat toisiaan kohtaan. Nyt keskeiseksi on noussut anteeksiannon teema, ja rehellisyys.

”Työryhmän ei-miesoletetut jäsenetkin ovat kommentoineet, että he tunnistavat siellä omia ystävyyssuhteitaan. Se on mahtavaa, kuinka Rezan katse on niin saamarin tarkka: samaan aikaan sekä hellä ja rakastava että julma.”

Valtavan suosittu teatteriesitys, kuten 20 000 katsojan Fanny ja Alexander, jää katsojamäärissä huomattavan paljon tappiolle, jos sitä verrataan vaikkapa SM-liigan voittaneen Tapparan koti-otteluissaan tällä kaudella keräämään yli 300 000 katsojaan.

Paavo Westerberg ei silti missään nimessä suostu hyväksymään teatteria marginaaliseksi lajiksi.

”Uskon, että teatterin vaikutukset voivat uida syvälle yhteiskuntaan ja olla voimalliset. Vaikka se olisi aluksi marginaalinen joukko, joka todistaa jonkin esitystapahtuman, niin jos sieltä siirtyy jotakin tarpeeksi voimakasta, alkavat ajatukset ja havainnot siirtyä eteenpäin yhteiskunnassa.”

Westerberg korostaa, että vaikutuksilla hän ei tarkoita mitään hyötynäkökulmaa.

”Vaan sitä, että kyllähän teatteri ja taide ylimalkaan on merkki siitä, että yhteiskunta on olemassa. Ihmiset tarvitsee asioita, joista ei ole mitään hyötyä, vaan jotka ovat olemassa vaikka vain kauneuden takia. Joskus mietin, että ehkä teatterikin on siksi olemassa: että muistaisimme, että maailmassa on kauneutta ja toivoa.”

Taide Savoy-teatterissa 13.–28.toukokuuta.

Paavo Westerberg kertoo, että Taiteelle on suunnitteilla esityksiä myöhemmin myös muualla Suomessa.