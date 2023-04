The Fugeesin perustaja syyllistyi kymmeneen rikokseen

The Fugees -yhtyeen perustajajäseniin lukeutuvaa räppäriä Pras Michelia uhkaa 20 vuoden vankeusrangaistus.

The Fugees yhtyeen perustajajäseniin lukeutuva räppäri Prakazrel ”Pras” Michel todettiin syylliseksi kymmeneen rikokseen, kertoo muun muassa CNN. Syyte luettiin Washingtonin liittovaltion tuomioistuimessa keskiviikkona.

Syytteet liittyvät Yhdysvaltain hallituksen korkeimmille tasoille ulottuneeseen kansainväliseen salaliittoon.

CNN:n mukaan Michel todettiin osallistuneen salaliittoon, johon liittyi Yhdysvaltojen pettämistä, todistajien manipulointia sekä toimimista vieraan valtion agenttina.

Syytteen mukaan epäonnistuneen salaliiton tarkoituksena oli auttaa malesialaista liikemiestä ja miljardööriä ”Jho Lowta” eli Low Taek Jhota sekä Kiinan hallitusta pääsemään lähelle Yhdysvaltain virkamiehiä sekä maan entisiä presidenttejä Barack Obamaa ja Donald Trumpia.

Michelia uhkaa 20 vuoden vankeusrangaistus. Tuomion antamispäivää ei ole asetettu. Michelin asianajan pitää oikeudenkäyntiä virheellisenä. Asianajaja sanoo luottavansa siihen, että asia ratkeaa vielä Michelin eduksi.

HS uutisoi oikeuden syytteestä ensimmäisen kerran vuonna 2019. Tuolloin haitilais-amerikkalaisen räppärin ja malesialaisen miljardöörin katsottiin rahoittaneen laittomasti Obaman vaalikampanjaa vuonna 2012.

Viime viikolla Michel todisti oikeudessa, että Low maksoi tälle 20 miljoonaa dollaria päästäkseen yhteiskuvaan presidentti Obaman kanssa vuonna 2012.

Syyttäjien mukaan Michel siirsi yli 800 000 dollaria eli noin 725 000 euroa Low’lta saamistaan rahoista Obaman kampanjan tukemiseen useiden eri lahjoittajien kautta. Yhdysvalloissa muiden maiden kansalaisten osallistuminen vaalikampanjoihin on kielletty.

Puolustuksekseen Michel todisti, ettei käyttänyt rahoja Low’n määräyksen mukaan, vaan piti niitä ominaan ja käytti miten halusi.

”Olisin voinut ostaa niillä 12 elefanttia”, Michel sanoi valamiehistölle

Low on avainhahmo 1MDB-nimisessä maailman suurimpiin lukeutuvassa korruptioskandaalissa, joka on horjuttanut Malesian poliittisia ja taloudellisia piirejä. Skandaaliin on liitetty monia yksityishenkilöitä myös viihdemaailmasta.

Low’ta syytetään osallisuudesta yli 4,2 miljardin euron rahan­pesu­järjestelyyn, jossa on käytetty Malesian valtion 1MDB-sijoitusrahastosta kavallettua rahaa.

Kun Trump nousi Yhdysvaltain presidentiksi vuonna 2017, Low’ta koskevat, 1MDB-korruptioskandaaliin liittyvät tutkinnat kiihtyivät.

Syyttäjien mukaan Low ohjasi Michelille tuolloin yli 100 miljoonaa dollaria eli noin 96 miljoonaa euroa, jotta tämä auttaisi häntä painostamaan Yhdysvaltain hallintoa luopuman tutkimuksista. Syyttäjien mukaan Michel myös puolusti Kiinan hallituksen puolesta kiinalaisen toisinajattelijan Guo Wenguin luovuttamista.

Michelin mukaan hän auttoi Low’ta ainoastaan löytämään asianajajan Yhdysvalloista. Guosta Michel sanoi kertoneensa viranomaisille vain siksi, että piti tätä rikollisena. Michel sanoi lisäksi, että Low’n tekemä 100 miljoonan dollarin lahjoitus oli tarkoitettu Michelin perustaman mediayrityksen tukemiseen. Michel sanoi myös, ettei sijoitus ei ollut peräisin Low’ta.

Myös Low’ta vastaan nostettiin syytteet yhdessä Michelin kanssa. Tällä hetkellä Low’n otaksutaan oleilevan Kiinassa.