Citadel haluaa olla Bond-elokuva. Toimintaa ja romantiikkaa höystävät ontuva huumori ja komeat maisemat eri puolilta maailmaa.

Amazon-sarja Citadel haluaa olla Bond-elokuva. Se jäljittelee nimenomaan uudempia Bondeja, joissa agentti kykenee myös kokemaan rakkautta ja kaipausta. Citadel jää kuitenkin esikuvastaan jälkeen etenkin juuri emotionaalisissa kamppailuissa.

Mason Kane (Richard Madden) ja Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) ovat Citadel-järjestön agentteja ja entisiä rakastavaisia, jotka kyttäävät uraanilaukkua luksusjunassa Italian Alpeilla. Myös heitä kytätään. Seuraa väkivaltainen selkkaus, jossa kerääntyy ruumiita ja joka päättyy räjähdykseen.

Kuusiosaisen sarjan alku on kiiltävää toimintaa. Sulava kameratyö vie kamppailujen keskelle. Tyylitelty miljöö ja jälkituotannossa lisätty makeilu puolestaan saavat tapahtumapaikan näyttämään epätodelliselta.

Realismia ei toki haeta muutenkaan. Ehkä kauimpana siitä on Citadel-järjestön lähtökohta: se ei toimi minkään valtiovallan alla vaan on ”lojaali ainoastaan kaikkien ihmisten turvallisuudelle”. Vastassa on kansainvälinen rikollisjärjestö Manticore.

Varsinainen tarina alkaa kahdeksan vuotta junatapahtumien jälkeen. Kane ja Sinh ovat menettäneet muistinsa – nyökkäys toiselle fiktiiviselle agentille, Jason Bournelle. He näkevät kuitenkin unia toisistaan.

Agenttien vanha yhteyshenkilö (Stanley Tucci) löytää Kanen, joka löytää Sinhin. Samalla kun Manticoren juonet pakottavat parin takaisin agenttihommiin, alkavat myös takaumat heidän menneisyydestään.

Bernard Orlick (Stanley Tucci, vas.) saa houkuteltua entiset agenttinsa Mason Kanen (Richard Madden) ja Nadia Sinhin (Priyanka Chopra Jonas) takaisin tositoimiin.

Vaikka niin Madden kuin Chopra Jonas ovat kunnostautuneet ison viihteen saralla, muun muassa sarjoissa Game of Thrones ja Quantico, päähenkilöiden hakkailu vaivaannuttaa. Uskalias lähestyminenkin näyttää lähinnä toisen henkilökohtaiseen tilaan tunkemiselta.

Ensimmäisen kolmen jakson perusteella kerronnan intensiiviseen rytmiin ei mahdu seksikästä svengiä.

Sarjan ovat luoneet Josh Appelbaum, Bryan Oh ja David Weil. Appelbaum on ollut kirjoittamassa esimerkiksi Mission Impossible: Ghost Protocol -elokuvaa (2011), Oh’lla on menneisyys tv-sarjojen parissa, ja Weil on luonut muun muassa sarjan Hunters (2020–2023).

Kolmikon ansioluetteloista huolimatta Citadelia mainostetaan projektia johtaneen tuottaja-kaksikon Anthony ja Joe Russon nimillä. Heillä on ohjaajina takanaan lukuisia Marvel-elokuvia, muun muassa se kaikkein tuottoisin, Avengers: Endgame (2019). Isoa toimintamenoa he haluavat tehdä nytkin, niin isoa kuin tv-ruudulle mahtuu.

Citadel pakkaa sisälleen tavaraa kuin lipevä torimyyjä. Toiminnan ja romantiikan päälle tulee ontuvaa huumoria ja komeita maisemia, joita on kuvattu eri puolilla maailmaa.

Määrä ei korvaa laatua, mutta määrää saadaan sitäkin enemmän. Citadelista on tarkoitus rakentaa päätarina, jonka ympärille voidaan tehdä paikallisia sivutarinoita. Italiassa on jo kuvattu yksi spin-off-sarja, ja Intiassa sellainen on tuotannossa.

Citadel ei aseta uutta standardia agenttiviihteelle mutta saattaa tehdä sen franchise-televisiolle.

Citadel, Prime Video. (K16)