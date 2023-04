Tanssin päivän ja lähestyvän vapun kunniaksi kannattaa muistella miten The Ketchup Songia tai Macarenaa tanssitaan.

Lauantaina vietetään kansainvälistä Tanssin päivää. Se on alun perin syntynyt kunnioituksesta baletille, ja sen ajankohta, 29. huhtikuuta, on ranskalaisen Jean-Georges Noverren syntymäpäivä. Noverrea pidetään modernin baletin luojana.

Nykyisin Tanssin päivään sisältyy myös kansanomaisempaa ja sosiaalisempaa tanssia, jota löytyy Teatterimuseossa Helsingin Kaapelitehtaalla esillä olevasta Everybody Dance! -näyttelystä.

Se esittelee eri maiden perinteisiä tansseja, mutta myös viime vuosikymmenten muotitansseja, jotka ovat olleet yleensä jonkin hittikappaleen videoista tuttuja.

John Travolta ja Lauantai-illan huumaa

Vuonna 1977 ensi-iltansa saanut elokuva Lauantai-illan huumaa (Saturday Night Fever) osui 70-luvun diskomuodin huippuhetkiin. Sitä ennenkin diskoissa oli hytkytty jollain tavalla, mutta elokuvassa läpimurtonsa tehnyt John Travolta näytti miten diskomusiikin tahtiin tanssitaan koreografian mukaan.

Elokuvan mainosjulisteen kuvassa Travolta on kuuluisassa asennossa toinen käsi pystyssä. Tanssikohtauksissa liikkeitä on lukemattomia ja ne seuraavat toisiaan hurjalla vauhdilla. Elokuvaan pohjautuva musikaali on pysynyt suosiossa, ja Britanniassa sitä esitettiin viimeksi viime syksynä.

Tiputanssi

Tiputanssin inspiraationa toimivasta The Birdie Songista tuli hitti vuonna 1981 brittiläisen The Tweetsin versiona, mutta itse kappale oli alun perin sveitsiläisen hanuristin Werner Thomasin sävellys vuodelta 1957.

Keskieurooppalaisesta kansanmusiikista vaikutteita saaneen kappaleen koreografiassa jäljitellään lintujen liikkeitä. Tiputanssia nähtiin joulukuussa 1982 myös ensimmäisissä presidentti Mauno Koiviston isännöimissä Linnan juhlissa.

Assi ja Jari Komulainen tanssivat tiputanssia Linnan juhlissa vuonna 1982.

Macarena

Vuonna 1996 maailmanlaajuiseksi hitiksi nousi kahden keski-ikäisen espanjalaismiehen eli Los Del Rio -duon esittämä Macarena. Kappaleen videolla miehet hytkyvät vain hillitysti, mutta nuorempien naistanssijoiden liikkeet siirtyivät nopeasti kansan syvien rivien käyttöön.

Videon koreografian laatinut amerikkalais-ranskalainen Mia Frye on kertonut, että hän halusi, että jopa rytmitajuttomat lapset oppisivat saman tanssin. Siksi siinä ei ole nopeita eikä vaikeita liikkeitä.

The Ketchup Song

Kolmen espanjalaissisaruksen muodostama Las Ketchup -yhtye ei jättänyt popmusiikin historiaan muuta kuin yhden hitin, mutta se olikin aika suuri. Vuonna 2002 ilmestynyt The Ketchup Song, alkuperäiseltä nimeltään Asereje, oli rivakasti kulkevaa rockin ja latinalaisrytmien sekoitusta, ja sen musiikkivideolla nähdystä koreografiasta jäi parhaiten mieleen käsien vispaus vartalon edessä.

Gangnam Style

Eteläkorelalaisen Psyn Gangnam Style-video täyttää tänä kesänä kymmenen vuotta. Se oli ensimmäinen video, joka rikkoi Youtubessa miljardin katselukerran rajan, ja tähän mennessä sitä on katsottu 4,77 miljardia kertaa. Sillä se pääsee kaikkien aikojen katsotuimpien videoiden listalla enää sijalle 11.

Olennainen osa videon viehätysvoimaa on Psyn eli Park Jae-sangin hillittömät tanssiliikkeet, jotka toistuvat niin paikallaan pysyen kuin eteenpäin loikkiessa.

Flossaus

Aivan kaikki muotitanssit eivät ole tulleet hittikappaleiden musiikkivideosta ja koreografien laatimista liikkeistä. Viisi vuotta sitten lasten ja varhaisnuorten villitykseksi noussut flossaus nousi esiin vuonna 2017 Yhdysvalloissa Saturday Night Live -ohjelmassa, kun poptähti Katy Perry toi esitykseensä mukaan 15-vuotiaan Russell Horningin, joka flossasi Perryn kappaleen tahtiin.

Perry oli nähnyt Horningin tanssivan kadulla ja tunnisti pojassa tulevan tähden. Flossing-sana tarkoittaa hammasvälien puhdistusta hammaslangalla ja flossauksen edestakaiset liikkeet ovat kuin suuren mittakaavan hammaslankailua.

Everybody Dance! -näyttely Teatterimuseossa (Kaapeliaukio 3 G) 3.9. asti.