Andra Teeden kirjoittama ja Aino Kiven ohjaama Varamiehet-esitys luottaa stereotypioista kumpuavaan huumoriin.

Varamiehet-esityksen lavastus on rakennustyömaa, jonka reunoilla Suomea merkkaavat Sibelius-monumenttia muistuttavat putket. Kuvassa etualalla Taavi Teplenkov (vas.) ja Tiit Sukk.

Varamiehet – Varumehed, kantaesitys Kansallisteatterin suurella näyttämöllä 6.5. Ensi-ilta Viron draamateatterissa ensi syksyllä 16.9. Teksti Andra Teede, sovitus ja ohjaus Aino Kivi. ★★★

Virolaisten maahanmuutto on helpottanut varsinkin pääkaupunkiseudun työvoiman tarvetta Viron liittymisestä EU:hun vuonna 2004. Vuonna 2021 Suomessa asui vakinaisesti noin 52 000 Viron kansalaista. Maiden väliä matkustavia pendelöijiä on arvioitu olevan 30 000, heistä suurin osa on miehiä.

Viron Draamateatterin ja Kansallisteatterin ensimmäinen yhteistuotanto Varamiehet– Varumehed keskittyy Viron ja Suomen välillä pendelöiviin rakennustyöntekijöihin. Keikkatyöntekijöihin, jotka saapuvat paikalle puhelinsoitosta hoitamaan yleisimmin rakennuspurkuhommia. Näitä varamiehiä on pidetty Virossa maanpettureina ja mukavuuspakolaisina.

Virolaiset työntekijät ovat suomalaisen arjessa melko näkymättömiä, myös siksi, että he itse haluavat olla erottautumatta. Tästä näkökulmasta lähtee Andra Teeden kirjoittama ja Aino Kiven ohjaama Varamiehet liikkeelle.

Andra Teeden käsikirjoittama esitys pohjautuu haastatteluihin sekä tutkimus- ja tilastotietoon virolaisista Suomessa. Esitys tekstitetään viroksi ja suomeksi. Faktapohjainen tilastotieto kulkee heijastettuna tekstinä, joten tekstiosuudet muodostuvat katsojalle melko haastaviksi elementeiksi, jotka ajoittain häiritsevät keskittymistä näyttämön tapahtumiin.

Fiktiivinen kehystarina kertoo akateemisesti koulutetun Kaljun (varamiesporukan ulkopuolisesta sisäpiiriläiseksi muuttuvan henkilökaaren esittää mainiosti Taavi Teplenkov) tiestä keikkatyöläiseksi Suomeen vanhan koulukaverin Rivon, tässä kohtaa nomen est omen, (roolissa Tiit Sukk), kautta.

Palkka on kolminkertainen Viroon verrattuna, Rivo kehuu. Yöt tosin pitää nukkua autossa ja töitä painaa 24/7 kun niitä on. Rääväsuinen varamiesporukka, rooleissa Heikki Pitkänen ja Antti Pääkkönen, kouluttavat Kaljua suomalaiseksi. Aina pitää esittäytyä ”Pasaseksi” ja puhua hitaasti, että menisi suomalaisesta.

Suomessa ananas kuuluu pitsaan ja sääntöjä rakastava suomalainen tarvitsee turvavaljaat, jotta uskaltaa juoda kahvia omalla parvekkeellaan. Varamiehet luottaa paljon stereotypioista kumpuavaan huumoriin. Se ei kuitenkaan kanna kovin pitkälle. Ajoittain esitys uhkaa pelkistyä roisiksi raksakomediaksi.

Paula Siimes ja Antti Pääkkönen Varamiehet-esityksessä.

Kiinnostavimpia ovat videoidut monologitarinat, joissa näyttelijät esittävät faktapohjaiset elämäntarinat muun muassa merikapteeni Kristjanin lapsuudesta Suomessa työskentelevän siivooja-äidin yksin jätettynä lapsena.

Lapset ovatkin niitä, jotka pendelöinnistä eniten kärsivät. Varamiehet hoitavat perhesuhteita videopuheluiden välityksellä ja koti-ikävä on katkeransuloista. Kun on kotona, pian alkaa jo kaivata kavereita Suomessa työmaalla. Juurettomuus haisee vanhalle viinalle ja väliaikaisuudelle.

Naisille näyttämöllä on varsin vähän tilaa, he häivähtävät lähinnä vaimoina videopuheluissa. Mukaan on sentään mahtunut virolainen sairaanhoitaja Maia, jota esittää stoalaisen tyynen hymyn kera Paula Siimes.

Rooleissa Kersti Heinloo, Heikki Pitkänen, Antti Pääkkönen, Paula Siimes, Tiit Sukk ja Taavi Teplenkov. Lavastus ja pukusuunnittelu Priidu Adlas, viedosuunnittelu Rene Topolev, äänisuunnittelu Lauri Kaldoja.