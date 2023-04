Hyvin yleisöä keräävä suomalaiselokuva on joko ”superväkivaltainen ja superhauska” tai ”halvan näköinen” ja ”mielikuvitukseton”.

Kuvakaappaus Los Angeles Timesin ja The New York Timesin nettisivuilta Sisu- elokuvan arvosteluista.

Perjantaina Yhdysvalloissa ensi-iltansa saanut Sisu-elokuva on saanut enimmäkseen positiivisia arvosteluja.

Elokuva-arvosteluja keräävän Rotten Tomatoes -sivuston mukaan Jalmari Helanderin ohjaama Sisu on saanut kriitikoilta keskimäärin 7,8 pistettä kymmenestä ja katsojien arvioissa 4,3 tähteä viidestä.

Metacritic-sivustolle on kerätty 17 arvostelua, joiden keskimääräinen arvosana Sisulle on 68 täydestä sadasta pisteestä.

Austin Chronicle antaa neljä tähteä viidestä ja kuvailee elokuvaa ”superväkivaltaiseksi, superhauskaksi natsintappo-toimintakomediaksi”. Myös Observer nostaa Sisun kesän parhaaksi yltiöväkivaltaiseksi toimintaelokuvaksi, mutta löytää elokuvasta myös teeman, jossa yksilö nousee valtaan nousseita epäoikeudenmukaisia voimia vastaan.

Kanadalaisessa mediassa on innostuttu Sisusta varauksettomasti.

The Globe And Mail -lehti oivaltaa, että elokuvasta ei pidä lähteä etsimään henkilö­hahmojen kehityksen kuvausta tai sodan ja traumojen tutkimista. Lehden mielestä elokuvalla on Mad Max: Fury Roadin vauhti ja ”tuhannen b-elokuvan verenhimo”. Niin ikään kanadalainen Original CIN -elokuvasivusto antaa Sisulle jopa täydet pisteet ja arvelee, että Helanderilla ei mene kauan päästä ”A-listatuksi” ohjaajaksi Hollywoodiin.

Nuivempia arvioita antavat perinteiset ja arvovaltaiset yhdysvaltalaiset lehdet. The New York Timesin mielestä Sisun väkivaltainen toiminta on mielikuvituksetonta ja riskejä välttelevää. Myös Los Angeles Times valittaa elokuvan yllätyksettömyydestä.

The Wall Street Journal pitää elokuvan kahjosta sarjakuvamaisuudesta, mutta on pettynyt Helanderin käsikirjoitukseen, josta puuttuu ”kimalteleva ja omaperäinen” dialogi. WSJ:n arvostelussa kuvaillaan elokuvaa halvan näköiseksi ja tuotannoltaan amerikkalaista tv-mainosta muistuttavaksi, koska suomalainen elokuvateollisuus ei ole ”tulvillaan rahoitusta”.

Yhdysvalloissa on myös pohdittu Sisun tarinan yhteyttä historian tapahtumiin.

Screenrant-sivustolla korostetaan, että vaikka Suomi kävi natsi-Saksan kanssa sotaa Lapissa vuosina 1944–1945, Sisu ei perustu todellisiin tapahtumiin, eikä elokuvan hahmoilla ole oikeita esikuvia, joskin Helander on kertonut saaneensa tarinaan innoitusta talvisodan kuuluisimmasta tarkka-ampujasta Simo Häyhästä.

Sisu oli ensi-iltanaan Yhdysvalloissa viidenneksi katsotuin elokuva, ja se keräsi 1,4 miljoonaa dollaria pääsylipputuloja.