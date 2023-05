Maggie Cheung nostaa kaihoisan In the Mood for Love -elokuvan mestariluokkaan

Wong Kar-wain taiturimaisessa elokuvassa huikeinta on Maggie Cheungin näyttelijäntyö. Hulluinta puolestaan on se, että Wong teki elokuvalleen jatko-osan.

Osa elokuvan viehätystä on kontrasti rosoisten rakennusten ja ulkoasultaan äärimmäisen huoliteltujen päähenkilöiden välillä. Herra Chow ja rouva Chan (Tony Leung ja Maggie Cheung) kohtaavat Hongkongissa vuonna 1962.

In the Mood for Love ★★★★★

Fa yeung nin wa, Hongkong/Ranska 2000

Tunteita osoitetaan sanattomasti siksi, että kaikki ei ole sanoiksi puettavissa. Samasta syystä tehdään elokuvista parhaat.

Wong Kar-wain ohjaama ja käsikirjoittama In the Mood for Love alkaa Hongkongista vuonna 1962.

Herra Chow (Tony Leung) muuttaa vaimonsa kanssa asumaan alivuokralaishuoneeseen. Samaan kerrokseen, mutta toisen pariskunnan asuntoon, asettuu puolisoineen rouva Chan, jota Maggie Cheung näyttelee häikäisevästi.

Herra Chow’n ja rouva Chanin välinen kohtalonyhteys alkaa hahmottua satunnaisissa arkisissa kohtaamisissa ahtaissa sisätiloissa, lyhyissä ystävällisissä sananvaihdoissa ja lähitienoon kapeilla kujilla, katukeittiöön suuntautuvilla nuudelinnoutoreissuilla.

Surumieli nousee esiin ensin hetkellisinä aavistuksina rouva Chanin silmissä. Kun molempien puolisot ovat epätavallisen paljon poissa kotoa, melankolia tarttuu myös herra Chow’hun. Kohtalontoveruus voimistaa kohtalonyhteyttä.

Wong tukee tunnelmia tarkoin annostelluilla hidastuksilla ja erinomaisesti valitulla musiikilla. Teemavalssin, joka keinuttaa väistämättä muistijälkensä katsojaan, on säveltänyt Shigeru Umebayashi, alkujaan Seijun Suzukin elokuvaan Yumeji (1991).

Yhtäläisessä symbioosissa In the Mood for Loven kuvien ja tarinan kanssa elää Nat King Colen espanjaksi laulama Quizás, quizás, quizás, siis suomeksi Ehkä, ehkä, ehkä.

Mestarilliseen kaihoelokuvaan liittyy kuitenkin kauhutarina: Wong Kar-wai ryhtyi puuhaamaan elokuvalleen jatko-osaa. Idea kuulosti yhtä hullulta kuin jos Michael Curtiz olisi päättänyt tehdä jatkoa Casablancalle (1942) tai David Lean Lyhyelle onnelle (1945).

Maggie Cheung jättäytyi viisaasti pois.

Pelkän perushullun sijaan idea osoittautui vaarallisen syyntakeettomaksi. Jatko-osassa 2046 (2004) Wong käyttää herra Chow’ta (Leung), 1960-luvun loppua ja irtosuhteita tavalla, joka tuhrii alkuperäisteoksen puhtaan linjakkuuden ja kauniin muiston. Aivan kuin mestari ei ymmärtäisi mestariteostaan tai sen ytimestä löytyvää romanttista rakkautta ja kaipuuta.

Onneksi tahrattua muistoa pystyy puhdistamaan katsomalla alkuperäiselokuvan uudelleen.

In the Mood for Love sijoittui viime joulukuussa julkaistussa Sight & Sound -lehden eksperttiäänestyksessä sijalle viisi, korkeammalle kuin mikään muu tällä vuosituhannella valmistunut ohjaustyö. Äänestys maailman parhaasta elokuvasta järjestetään kymmenen vuoden välein.

Unohtamalla autuaasti jatko-osan voi todeta, että Wong Kar-wai on tehnyt loisteliasta työtä, samoin kuin hänen kuvaajansa Christopher Doyle ja Mark Lee Ping-Bing.

Cannesissa palkittu Tony Leung näyttelee erinomaisesti, mutta silti Maggie Cheung on vielä huomattavasti taitavampi, yhtenäisen perustunteen sisällä hämmästyttävän moni-ilmeinen. Laskin yhteensä 900 surumielen eri astetta.