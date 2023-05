Musiikkivideoistaan tunnetun Viivi Huuskan ohjaamassa Tyyli on fresh -sarjassa tavataan neljä tyylitietoista nuorta aikuista.

”Sun pitää jollain taval näyttää, et sä uskallat. Sul pitää olla vähän pokkaa tehdä jotain muuta, mitä muut ei. Se pätee tyyliin kaikes”, paaluttaa helsinkiläinen Matias.

Matiaksen tapauksessa pokka näkyy muista poikkeavassa pukeutumisessa.

Matias on yksi Tyyli on fresh -dokumenttisarjan arviolta pari-kolmekymppisistä päähenkilöistä, jotka avaavat omaa pukeutumistyyliään kameralle. Kolme muuta ovat Ella, Jahje ja Salar. Massasta poikkeava tyyli on heille tietynlaista pääomaa, jota kerrytetään ja vaalitaan.

Kuusiosainen sarja lähtee liikkeelle oman tyylin merkityksestä. On sinänsä mielenkiintoinen kysymys, miksi pukeudumme kuten pukeudumme. Vaikka vaatteet valitsisi täysin sattumanvaraisesti, lähettävät ne aina viestin myös muille ihmisille.

Nelikkoa yhdistää tyylitietoisuus sekä syyt valintojen taustalla: tyyli on itseilmaisua, tuo itsevarmuutta ja se on oikeastaan elämäntapa. Tietenkin puhutaan myös rahasta. Niin kuin hieman samoja teemoja sivuavassa Fleksaajat-sarjassa, myös nyt hintava vaate on nuorille tapa erottautua muista, vaikkei sitä suoraan sanotakaan.

Mutta voi kallis vaate voi olla myös sijoitus ja vaihtokaupan väline. Jos yksi haalii kotiinsa Artekia, miksei toinen Air Jordaneja.

Sarjan tavoitteena lienee päästä kiinni kaikkeen siihen, mihin tyylillä on vaikutusta tyylittelijöiden elämässä. Aivan siihen ei nyt päästä. Näkökulma leviää liian moneen suuntaan. Yhtäkkiä tyylin rinnalla puhutaankin jo perheestä, somesta, paineista, unelmista ja menestyksenjanosta.

Myös kuumia uuden polven brändejä esitellään, mukaan lukien jälleen kerran Bakari Diarran Vitunleija, joka on tainnut viimeistään nyt saada osuutensa medianäkyvyydestä oikein korkojen kera.

Tyyli on freshin on ohjannut Viivi Huuska. Sarjassa toimittajana on vaatesuunnittelijanakin uraa tehnyt Ervin Latimer.

Huuska tunnetaan muun muassa musiikkivideoiden ja Ylellä pyörivän Kullannuput-sarjan ohjaajana. Hänen stailinsa on vähintään yhtä tunnistettava kuin Tyyli on fresh -sarjan päähenkilöiden. Levoton ja leikkisä visuaalisuus sekä musiikin käyttö tavoittavat onnistuneesti tyylitietoisten ihmisten maailman. Se on sanalla sanoen fresh.

Tyyli on fresh, TV2 klo 22.25 ja Yle Areena.