Käärijä harjoitteli viisu­show'taan Liverpoolissa ensi kertaa, ja mukana on yksi iso muutos

Ensimmäiset video- ja kuvamateriaalit Käärijän harjoituksista osoittavat, että esitys on monilta osin ennallaan – mutta paranneltuna versiona, kirjoittaa HS:n kulttuuritoimittaja Juuso Määttänen.

Tasan viikon päästä koittaa hetki, jota suomalaiset viisufanit ovat odottaneet kuumeisesti koko kevään ajan.

Käärijä esiintyy 9. toukokuuta Liverpoolissa Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa. Suomen esiintymisvuoro on semifinaalin viimeisenä, suoranaisena loppuhuipennuksena.

Semifinaalista Suomi menee 100-prosenttisella varmuudella Euroviisujen finaaliin. Jos suorastaan gargantuaalinen ihme tapahtuisi ja Suomi jäisi ilman finaalipaikkaa, minua saa tulla muistuttamaan tästä kommentista vuosikausienkin päästä.

Tiistain semifinaalia ei tarvitse jännittää menestyksen osalta. Sen sijaan jännitys liittyy siihen, miltä Käärijän viisushow näyttää Liverpoolissa. Ovatko eurolavat tallella? Entä tanssijat ja possujuna? Mitä uutta on keksitty?

Kokonaisuus nähdään vasta tiistaina, mutta tietoa esityksestä alkoi tihkua maanantaina, kun Käärijä osallistui Liverpoolissa ensimmäisiin harjoituksiinsa. Yle on julkaissut UMK:n Instagram-tilillä lyhyen klipin, ja vaikuttaisi, että se on otettu kappaleen ensimmäisen kertosäkeen kohdalta.

Kuten videosta näkee, eurolavat ovat tallella myös Liverpoolissa, mutta niiden kokoa on kasvatettu huomattavasti. Videopätkällä Käärijä kiipeää suuren laatikon päälle. Harjoituksista tulleiden raporttien mukaan Käärijä aloittaa kappaleen laatikon sisältä.

Laatikko ilmeisesti rämähtää auki jossain kohtaa esitystä, minkä jälkeen Käärijä aloittaa laatikon sisältä tulevien, UMK:sta tuttujen tanssijoiden ohjailun kaularemmien avulla. Myös possujuna on säästetty Liverpooliin.

Esityksen kokonaisuus on isolta osin ennallaan. Osa faneista oli toivonut, että Käärijän camp-henkinen esitys olisi uusittu radikaalisti Euroviisuihin, mutta henkilökohtaisesti olen iloinen, ettei tällaiseen ole ryhdytty.

Käärijän tyyliin sopii hänen omintakeinen huumorinsa, jota lavashow kuvastaa hyvin. Erikoinen esitys kulkee käsi kädessä huomiota herättävän Cha cha cha -kappaleen kanssa.

Ensimmäisten materiaalien perusteella Käärijän viisuesitys antaa myös paljon toivoa. Oikeita asioita on paranneltu. UMK:ssa Käärijä heilui epämääräisen eurolavakehikon sisällä. Laatikon päällä esiintyminen tekee show’sta paljon vaikuttavamman.

Iso muutos on myös se, että Käärijän esiintyessä laatikon päällä taustalle heijastuu hänen jättimäinen siluettinsa. Samaa efektiä hyödynsi Kuumaa-yhtye UMK-finaalissa, eli Suomi on ottanut parhaita paloja muista kilpailuesityksistä, kuten kannattaakin tehdä.

Niin ja kyllä, valtaisan mediahuomion varastanut vihreä bolero on tietenkin ennallaan.

Ruotsin Loreen on ennakkosuosikki voittajaksi.

Riittääkö Käärijän esitys viisuvoittoon, jota artisti on itse ilmoittanut lähtevänsä Liverpoolista hakemaan?

Varovaisesti voi sanoa ainakin, että mahdollisuudet kasvavat. Ensimmäiset videot ja kuvat Käärijän esityksestä ovat aiheuttaneet kansainvälisissä viisufaneissa lähes yksinomaan innostuneen vastaanoton.

Euroviisufanien Wiwibloggs-sivustolla järjestetyssä äänestyksessä Suomi sai kaikista viisumaista eniten ääniä jo ennen harjoitusten alkua.

Entistä varmemmalta vaikuttaa ainakin se, että kamppailu viisuvoitosta käydään tänä vuonna maaotteluhengessä Suomen ja Ruotsin välillä. Ruotsi on edelleen selvä ennakkosuosikki, mutta altavastaaja-asemaan tottuneille suomalaisille ilahduttava uutinen on se, että Käärijä nousee tasaisesti. Vedonlyöntisivustojen perusteella Suomen viisuvoiton mahdollisuus on nyt jo yli 20 prosenttia.

Ja siinä missä Käärijä on Liverpooliin tullessaan kasvattanut lavarakennelmaansa, on Ruotsin Loreen joutunut pienentämään omaansa, koska Melodifestivalenissa nähdyn version pystyttäminen olisi vienyt viisuissa liian kauan aikaa.

Voi olla, että koolla ei ole lopulta väliä. Tv-kuvissa Loreenin esitys näyttänee erittäin tyylikkäältä.

Pitkästä aikaa suomalaisilla on kuitenkin syytä aitoon jännitykseen ensi viikon lauantaina, jolloin tämän vuoden viisuvoittaja julistetaan.