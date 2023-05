Tapiola Sinfoniettan konsertin tunnelma oli lämminhenkinen.

Klassinen

Tapiola Sinfonietta Espoon kulttuurikeskuksessa 4.5. Tarmo Peltokoski, kapellimestari, Mackenzie Melemed, piano. – Tarkiainen, Zemlinsky, Schumann.

Suomalaisilla klassisen musiikin ystävillä on ollut ihmettelemistä ja ihastelemista, kun Klaus Mäkelä alkoi nousta jo parinkymmenen vuoden iässä kansainväliseen maineeseen.

Toinen suomalainen kapellimestarikomeetta ilmaantui pian Mäkelän perässä: Tarmo Peltokoski. Vain 23-vuotiaalla Peltokoskella on nykyään töitä neljän ulkomaisen orkesterin kanssa.

Peltokoski on sanonut viehättyneensä ”suuren mittakaavan teoksista”. Mitään suurellista ei ollut kuitenkaan hänen johtamassa Tapiola Sinfoniettan konsertin ohjelmassa, vaan tunnelma oli lämminhenkisen intiimi ja lyyrinen.

23-vuotiaalla Peltokoskella on nykyään töitä neljän ulkomaisen orkesterin kanssa.

Kaikesta päättäen Peltokoski haluaa olla musiikin palvelija, joka laittaa johtaessaan oman persoonansa sivuun. Se ei tarkoita, etteikö hänellä olisi omaa kiinnostavaa persoonallisuuttaan.

Peltokoski johti laajakaarisin, tarkoin ja joustavin elein, ilman tehontavoittelua. Hän sai musiikin hengittämään, virtaamaan ja sykkimään luonnollisesti.

Outi Tarkiaisella on fantastinen taito loihtia taianomaisia värejä, dramaturgisia jännitteitä ja salaperäisiä sointiväriyhdistelmiä, kirjoittaa Hannu-Ilari Lampila.

Konsertti alkoi Outi Tarkiaisen teoksella The Ring of Fire and Love (2020). Luonnonilmiöistä ja biologisesta synnytysprosessista inspiroituvalla Tarkiaisella on fantastinen taito loihtia taianomaisia värejä, dramaturgisia jännitteitä ja salaperäisiä sointiväriyhdistelmiä. Kaikesta vaihtelusta hän rakentaa oman orgaanisen mikrokosmoksen.

Brahmsin vaikutus kuului selvästi Alexander von Zemlinskyn Kamarikonsertossa, joka on Richard Dünserin sovitus Zemlinskyn klarinettitriosta (1895).

Kamarikonsertossa soi melankolia, jossa ei ollut kuitenkaan 1800-luvun lopun elämänväsymystä. Päin vastoin, optimistinen elämänhalu yhdistyi kaipuuseen ja pieniin tunnemyrskyihin.

Klarinettisoolot soitti lumoavan taidokkaasti Gil Shaked, jonka soitin lauloi pyöreän lämpimästi ja pulputti soljuvia kuvioita. Hän on Jyväskylä Sinfonian klarinetin äänenjohtaja, vierailulla Espoossa.

Peltokoski loi teokseen kamarimusiikillisen herkän ja lämpimän myöhäisromanttisen kudoksen.

” Melemed ja Peltokoski soittivat nelikätisesti yllätysnumeron.

Vuoden 2017 Maj Lind -pianokilpailun voittaja Mackenzie Melemed oli solistina Schumannin a-molli-pianokonsertossa. Romanttinen tunne ja kevyesti kiitävä, pehmeästi säteilevä virtuoosisuus olivat täydessä tasapainossa. Mikä tärkeintä, solisti ja orkesteri kuuntelivat herkällä korvalla toisiaan, hyvin läheisessä ja joustavassa vuorovaikutuksessa.

Suomeen vuonna 2020 asumaan asettunut Melemed yllätti yleisönsä ilmoittamalla selvällä suomen kielellä ensimmäisen ylimääräisensä, Skrjabinin e-molli-preludin.

Toisen ylimääräisen, Dvorákin kaihoisan kauniin Slaavilaisen tanssin e-molli op 72/2 Melemed ja Peltokoski soittivat nelikätisesti. Se oli viehättävä yllätysnumero.