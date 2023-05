Päivi Lepistö on viettänyt ysärimusiikin parissa jo lähes kolme vuosikymmentä.

Päivi Lepistö muutti kotikunnastaan Kihniöstä Tampereelle, kun keikat Movetronin laulajana alkoivat. Hän on kotiutunut kaupunkiin erinomaisesti. ”Nyt kun Nokia Arena tuli, konsertteihin pääsee suoraan kotoa bussilla. Olimme juuri viimeksi katsomassa Robbie Williamsia koko perhe, ja on mielestäni kuin laittaisi rahaa pankkiin, että lapset haluavat tulla konsertteihin.”

”Nauttikaa nyt tästä suosiosta, sillä se ei välttämättä tule kestämään”, Movetron-yhtyeen Päivi Lepistölle sanottiin vuonna 1994 ensimmäisen hitin tultua. Romeo ja Julia -kappaleen elinkaari on kuitenkin osoittautunut pitkäksi, sillä hän laulaa biisiä edelleen keikoilla lähes joka viikonloppu.

”Menimme levy-yhtiöön sen kanssa ja sanoimme, että nyt on hyvä biisi. He olivat sitä mieltä, ettei tällaista voi edes julkaista. Kappaleessa oli niin paljon kaikkia osia, pitkä intro ja tavallaan kolme a-osaa ennen kuin kertosäe lähtee. He kuitenkin päättivät, että kokeillaan nyt sitten, ja varmaan se kannatti”, Lepistö kertoo.

Romeon ja Julian kertosäe kuullaan ensimmäistä kertaa vasta kahden ja puolen minuutin kohdalla. Samanniminen albumi myi lähes 87 000 kappaletta ja toi tuplaplatinalevyn tekijöilleen, jotka eivät olleet ennestään tunnettuja.

Movetronin biisintekijät Timo Löyvä ja Jukka Tanttari olivat soittaneet rockyhtyeissä Etelä-Pohjanmaalla. Lepistö lauloi lukioaikoina coverbändissä ja harrasti intohimoisesti karaokea.

”Kun täytin 18, lähdimme aina käymään Pohjanmaan karaokekilpailuissa. Kiertelin paljon paikoissa, joissa oli karaokevetäjänä Isomäen Timo, ja hän tunsi Löyvän ja Tanttarin jo lapsuudesta. Hän bongasi minut karaokesta ja oli soittanut Tanttarille, että siellä on potentiaalinen laulajatar, ota hänet studiolle käymään.”

Lepistön karaokebravuureina olivat Paula Koivuniemen kappaleet ja erityisesti Sata kesää, tuhat yötä. Movetronin myötä karaokeravintolat vaihtuivat isoimpiin nuorisopaikkoihin, kesälavoihin ja festareihin.

”Teimme keikkoja keskiviikosta lauantaihin ja alkuviikon pesimme pyykkejä kotona. Fanikirjeitä tuli tosi paljon ja tohinaa kesti 1990-luvun loppuun, mutta ysärihomma oli silloin vähän sellainen pyrähdys. Kaikki lopettelivat sitä 2000-luvulle siirryttäessä, ja mekin päätimme neljännen levyn jälkeen pistää pillit pussiin.”

Lepistön laulaminen jatkui coverbändeissä ja vähitellen myös ysäriteemaisten keikkojen solistina. Kun kyselyitä Movetronin paluusta alkoi tulla, vuonna 2007 tehtiin uusi biisi Ei kenenkään maa. Hyvän vastaanoton myötä bändiä päätettiin jatkaa.

”Sillä tiellä periaatteessa ollaan, ja siitä vuodesta tähän päivään on paljon pidempi aika kuin se 1990-luvun lyhyt elinkaari. Hyvin sen ajan musiikki on kestänyt kaikki nämä vuodet, ja julkaisemme uusia biisejä tasaisin väliajoin.”

Movetronin tauon aikana Lepistö teki soololevyn, ja eri artistit pyytävät häntä säännöllisesti vierailijaksi biiseihinsä. Uusimman, Sisko hei! -nimisen, biisin hän julkaisi Miina Mikkosen kanssa maaliskuussa.

Musiikkiteatteriakin Lepistö on tehnyt, mutta esitykset menivät liikaa päällekkäin keikkojen kanssa. Lähivuosina hän miettii opiskelun aloittamista, mutta ei paljasta, mitkä alat kiinnostavat.

”Keikkailu on aika yksinäistä puurtamista, kun hotellihuoneessa ei ole ketään muuta kuin minä yksin. Monet haluavat vetäytyä keikkojen välillä, mutta olen aina ollut sosiaalinen olento ja tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä.”

”Kun aloitimme 1990-luvulla, silloin oli lama-aikaa, vähän alakuloa, huolia ja murheita ihmisillä. Tulimme ehkä viemään vähän heidän ajatuksiaan pois arkisista asioista. Tuntuu, että sama tilanne on nytkin, kun maailmassa ei mene hirveän hyvin monissakaan asioissa”, Päivi Lepistö sanoo.

Mikä Movetronin musiikissa on viehättänyt vuosikymmenestä toiseen? Sitä pitäisi kysyä bändin yleisöltä, Lepistö sanoo, mutta hänellä on kuitenkin aavistus asiasta.

Ilman Romeon ja Julian menestystä Lepistön elämä olisi saanut toisenlaisen suunnan, sillä Movetronin toiminta olisi saattanut päättyä, jos biisi olisi jäänyt julkaisematta. Ysärimusiikin parissa on kuitenkin kulunut jo lähes kolme vuosikymmentä.

”1990-luvussa oli kivaa sekin, että kun aloitimme, olimme luomassa uutta genreä isolla porukalla, jossa oli muitakin artisteja. Ja on ihan mahtavaa, että saamme tehdä vieläkin sitä!”