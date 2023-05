Venäjän yhtenäisyys rakoilee -dokumentti väläyttää sulkeutuneen maan todellisuutta. Painopiste on toisinajattelijoissa.

Jekaterinburgissa sodanvastustajia on paljon. He miettivät, millä tavoin uskaltaisivat tuoda mielipiteensä esiin.

”Anteeksi, mutta en voi sanoa enempää. Se on vaarallista”, toteaa nainen moskovalaisella kadulla, kun kysytään mielipidettä Ukrainan sodasta. Laki tosin kieltää sanomasta sitä sodaksi.

Jotkut muut vastaavat jonkin verran avoimemmin – varsinkin sodan kannattajat, joita kyllä löytyy. Propaganda Ukrainan fasisteista on uponnut moniin.

Katugallupia tekevät toimittaja Alla ja kuvaaja Miša, jotka julkaisevat videoita Venäjän tilanteesta Youtubessa. Facebook ja Instagram on jo suljettu.

Sodan kannattajiakin Venäjältä löytyy. Nuori nainen oli pukeutunut puna-armeijan univormuun Voitonpäivän paraatissa Moskovan Gorky-puistossa.

Alla ja Miša eivät kuitenkaan ole Ulkolinjan dokumentin Venäjän yhtenäisyys rakoilee tekijöitä. Toinen kamera seuraa heidän puuhiaan. He ovat dokumentin henkilöhahmoja.

Dokumentti on BBC:n tuotantoa, ja se valmistui helmikuussa sodan alkamisen vuosipäiväksi. Ohjaajiksi on merkitty Anastasia Popova ja Paul Mitchell.

On hieman koominen sattuma, että Popovalla on kaima, joka työskentelee Rossija 24 -uutiskanavalla. Sen omistaa Venäjän valtion televisio- ja radioyhtiö VGTRK, joka syytää propagandaa Ukrainan fasisteista.

Rossija 24:n Anastasia Popovan tunnetuin työ on propagandistinen dokumentti Syyriasta. Siinä mustamaalattiin oppositiota, jota Venäjä pommitti Syyrian diktaattorin tukena.

Se Popova olisi vaikeuksissa, jos olisi sivutoimenaan ohjannut tämän dokumentin.

Saman VGTRK:n ykköskanavan uutisissa viime vuoden maaliskuussa protestoinut Marina Ovsjannikova joutui pakenemaan maasta, kuten moni toimittaja, kirjailija, aktivisti ja muuten vain tykinruoaksi haluton. Lähteneitä on satoja tuhansia. Puhutaan jo uudesta diasporasta.

Venäjästä on tulossa yhtä sulkeutunut kuin Pohjois-Koreasta. Omat riippumattomat uutisvälineet on jo kielletty, ja ilmeisesti Kreml käy seuraavaksi ulkomaisten journalistien kimppuun. Wall Street Journalin Evan Gershkovich on ollut vangittuna yli kuukauden.

Vielä ennen sotaa Venäjän kiristyvästä sananvapaudesta oli mahdollista tehdä sellaisia dokumentteja kuin Anna Šišovan Ansa Moskovassa. Myös Šišova perheineen on maanpaossa.

Siksi Venäjän yhtenäisyys rakoilee -dokumentti tuntuu tärkeältä. Se ei koreile elokuvallisella muodolla mutta raottaa verhoa umpimielisen maan henkisen ilmapiirin edestä. Painopiste on toisinajattelijoissa.

Jekaterinburgissa Dima ja Ljonja kertovat, että siellä sodanvastustajia on paljon. Kavereidensa kanssa he miettivät, kuinka uskaltaisivat tuoda mielipiteensä esiin. Suoranaiset mielenosoitukset on tukahdutettu raa’asti. Pidätettyjä hakataan, jos he pyytävät asianajajaa.

Voronežissa kaupunginvaltuutettu Nina joutuu vaikeuksiin, kun hän kuvaa vastalauseensa kokouksessa ja video leviää maailmalle.

Kansan eripura ilmenee selkeimmin Uljanan ja hänen isänsä Borisin välillä. Uljanan veli Ivan kuolee Ukrainassa, mutta silti Boris jatkaa sodan kannattamista.

Nuorisossa onkin yleisesti enemmän sodan vastustajia kuin keski-ikäisissä ja sitä vanhemmissa. Niinhän se yleensä menee. Aikoinaan nuoriso nousi vastustamaan myös Vietnamin sotaa.

Ulkolinja: Venäjän yhtenäisyys rakoilee, TV1 klo 22.00 ja Yle Areena. (K12)