Erika Vikin teos hukkaa harvoin hyödynnetyt aineksensa ylenmääräiseen kuvailuun ja koristeluun.

Romaani

Erika Vik: Luonasi ikuisesti. Atena. 486 s.

Erika Vikin ensimmäinen aikuisille suunnattu romaani auraa vähäisesti kynnettyä sarkaa suomalaisessa proosassa. Kyseessä on trilleri, joka sijoittuu 2000-luvun helsinkiläiseen rock-maailmaan.

Popteollisuus laajemminkin tarjoaisi runsaasti käyttökelpoista polttoainetta, mutta viitekehystä on hyödynnetty harvakseltaan.

Luonasi ikuisesti kulkee kahdella aikatasolla.

Vuosituhannen taitteessa kirjan päähenkilö, yksinhuoltajaäidin poika ja betonilähiön kasvatti Janne Kallamaa on noussut Phantom Parade -yhtyeensä laulajana yhdeksi Suomen suurimmista rocktähdistä sekä kansainväliseksi lupaukseksi.

Parikymmentä vuotta myöhemmin, jotakuinkin nykyhetkessä, hän on suistunut keski-iän kriisiin. Ura takkuaa, äiti on viimeisillään hoitokodissa, sydäntä vaivaa diagnosoimaton rytmihäiriö, iho oireilee omituisesti ja entiset bändikaverit lähinnä vittuilevat.

Kaiken päälle mies saa riesakseen vainoajan, jonka harjoittama terrori saa yhä ärhäkämpiä muotoja.

Kun Kallamaalle potkut antanut levy-yhtiöpomo sekä äiti menehtyvät molemmat hämäräperäisesti, rocktähden elämä syöksyy vapaaseen pudotukseen, jossa todellisuus ja kuviteltu alkavat sekoittua.

Vik on piirtänyt nykypäivän has been -rocktähden prototyypin tarkalla silmällä.

Kallamaa ei ole menneitä muisteleva päihdehörhö, jollaisiksi ex-rocktähdet usein yhä kliseisesti mielletään, vaan pakkomielteisesti lenkkeilevä ja toiminnassaan järkevyyteen pyrkivä rapiat nelikymppinen luovan alan ammattilainen.

Kallamaa edustaa rockin myöhempää sukupolvea, jolle ahkera keikkailu ja radiosoitto ovat jättäneet viivan alle muutakin kuin muistoja ja tarjoajia. Rocktähti asuu Ullanlinnassa omistamassaan ullakkohuoneistossa, mutta ei sentään ole aivan miljonääri.

Kuulostaa aivan realistiselta.

Kallamaa tuo mieleen erityisesti Ville Valon, eräänlaisen karismaattisen ja lahjakkaan selviytyjän prototyypin, joka pohjimmiltaan on ”ihan hyvä jätkä”.

Kallamaan goottiromanttista kuvastoa hyödyntävä popmetalli-yhtye Phantom Parade muistuttaa niin ikään Himiä sekä musiikin että imagon osalta.

Vik kuvaa rock-maailmaa ja sen yksityiskohtia treenikämpillä, keikkapaikoilla ja levy-yhtiössä arkisen uskottavasti. Kirjailija on tehnyt tutkimustyönsä kiitettävästi. Ehkä joku hänen läheisensä – tai hän itse – on ollut alalla.

Ongelmat ovat kerronnassa, joka on lastattu ääriään myöten täyteen rompetta. Tämä vie happea juonelta ja kaventaa henkilöhahmoja karikatyyreiksi. Paikoin meno on kuin vanhanaikaisessa puskafarssissa.

Painajaismaiset valveunet, haamukivut ja hallusinaatiot vyöryvät silmille loputtomina sarjoina. Jossain vaiheessa ne alkavat muistuttaa toisiaan niin, että menettävät tehonsa.

Jokaisen kynttilänjalan heittämän varjostuksen luoman tunnelman vaihdoksen kuvailu ei tehosta tunnelmaa – tai tuo tarinaan mitään oleellista. Päinvastoin, yltiöpäinen kuvailu saa tarinan kulkemaan kaksi askelta eteen, yksi taakse -tyyppisesti.

Nyt teoksen sokeriksi lukijan päässä muodostuva arvuuttelu siitä, kuka päähenkilöä piinaa vai onko kyseessä yksinkertaisesti tarina hulluksi tulemisesta, ei pääse kaiken kuorrutuksen alta sinne missä sen pitäisi olla: pinnassa häiritsemässä lukijaa kutkuttavalla tavalla.

Luonasi ikuisesti on ennen kaikkea romanttinen rakkauskirje aikakaudelle, jolloin rock oli pääasiallisesti vielä nuorisomusiikkia- ja kulttuuria.

Noista ajoista alkaa olla parikymmentä vuotta, saman verran kuin kirjan päähenkilön tähteyden vuosista.

Teos tuntuu kysyvän: onko epätodellisia haavekuvia nuorille faneilleen syöttäneellä rocktähdellä oikeutta aikuistua? Entä voiko nostalgia pelastaa edes äärimmäisessä hädässä?

Näiden kysymysten äärellä reuhtoo myös ex-rocktähti Kallamaa teoksen jälkimmäisellä aikatasolla, siis nykyhetkessä – ajassa, jossa rock on mukautumassa yhä enemmän keski-ikäisten harmittomaksi turvasatamaksi.

Siinähän sitä pohdittavaa piisaa.

Oikaisu 2.6. kello 10.53: Kirjan nimi oli kirjoitettu aiemmin yhdessä kohtaa virheellisesti muotoon Ikuisesti luonasi. Kirjan nimi on Luonasi ikuisesti.