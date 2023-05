Maalaus roikkui vuosia seinällä ilman tietoa siitä, kuka muotokuvan oli maalannut ja kenestä.

Eräs suomalaispariskunta on onnistunut vahingossa tempussa, josta monet ehkä haaveilevat: hankkimaan halvalla maalauksen, joka sittemmin paljastuu todelliseksi arvotauluksi. Yle kertoo pariskunnasta, joka osti vuonna 2017 tamperelaisesta huutokaupasta sadalla eurolla huonokuntoisen muotokuvamaalauksen tietämättään, kenen tekemä teos on.

Vasta vuonna 2022 kävi ilmi, että kyseessä on Albert Edelfeltin (1854–1905) maalaus.

Ylen haastattelema Joona kertoo taulun roikkuneen vuosia milloin keittiössä, milloin työhuoneessa, kunnes eräänä päivänä auringonsäde osui teokseen niin, että he vasta tuolloin huomasivat taulussa himmeää kirjoitusta ja jälkiä signeerauksesta.

Alkoi sinnikäs ja monivaiheinen selvitystyö, joka lopulta tuotti tulosta. Maalaus on todellakin Suomen merkittävimpiin taiteilijoihin lukeutuvan Edelfeltin teos, joka esittää filosofian maisteri Adolf Waseniusta (1861–1884).

Taulun omistajat kertovat teoksen olevan merkittävästä summasta vakuutettu ja maalauksen arvon olevan kymmeniä tuhansia euroja.

Ateneumissa on juuri avautunut Edelfeltin näyttely, mutta nyt löytynyttä teosta ei siellä nähdä. Sen sijaan se on esillä Haikossa Porvoossa, jonne Edelfelt rakennutti ateljeen vuonna 1883. Teos on esillä ateljeen vieressä sijaitsevassa näyttelytilassa, joka avautuu yleisölle 4. toukokuuta alkaen.