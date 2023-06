Nigeria on pian väkiluvultaan Yhdysvaltoja suurempi ja se tekee Nollywoodissa enemmän elokuvia kuin Hollywood. Jättivaltion kansalaiset haluavat omia afrikkalaisittain kerrottuja tarinoita ja unelmia, mutta yhä useampi elokuva leviää myös länsimaihin.

Lagos, Nigeria.

On helteinen keskipäivä Afrikan suurimmassa kaupungissa Lagosissa Nigeriassa.

Naisvangit tekevät pakkotyötä, kun ambulanssi kaartaa vankilan portille. Onkohan yksi vangeista sairastunut?

Ei! Paareilla makaa muina naisina kiero ministeri Dame Maduka. Hänet passitettiin vankilaan Merry Men -elokuvasarjan aikaisemmassa osassa.

Nyt kuvataan menestyssarjan kolmatta elokuvaa, ja pahoin pelkään, että pian Dame Maduka pakenee.

Miten nyt käy lain molemmilla puolilla operoivan Merry Men -sankarijoukon?

Ambulanssikohtausta kuvaamassa. Paareilla ”Dame Maduka”, paareja kuljettamassa valepuvussa oleva Merry Men -joukon johtaja, jota näyttelee elokuvan vastaava tuottaja A.Y. eli Ayo Makun.

Olemme Nollywoodissa, kuten Nigerian valtavaa elokuvateollisuutta kutsutaan.

Unescon vuoden 2021 The African Film Industry -raportin mukaan maa tuottaa yli 2 500 elokuva vuodessa. Nollywood on elokuvien määrässä Hollywoodiakin suurempi ja lähenee Intian Bollywoodin lukuja, joskin laskutavat vaihtelevat.

” Nollywood on käsite, ei tietylle alueelle keskittynyt studioiden kompleksi.

Laatu ja kassatulot ovat toinen asia, minkä Nollywood-tuottajat ensimmäisenä myöntävät. Määrää selittää yhä se, että osa elokuvista kuvataan vajaassa viikossa ja editoidaan nopeasti dvd-markkinoille.

Elokuvateatterilevityskin yleistyy pandemiavuosien jälkeen. Suurimman muutoksen ovat kuitenkin aiheuttaneet Netflixin, Amazon Prime Videon ja esimerkiksi eteläafrikkalaisen Showmaxin tarjoamat levitys- ja yhteistyöprojektit.

Suoratoistopalvelut ovat ymmärtäneet, että väestöltään suurimman afrikkalaisvaltion noin 225 miljoonaa asukasta muodostavat markkinan, jota ei kannata sivuuttaa. Pian maa ohittaa Yhdysvallat ja nousee väestöltään maailman kolmanneksi suurimmaksi maaksi.

Nollywoodista on samalla tulossa yhä merkittävämpi taloudellinen tekijä Nigerialle, joka on öljyn ansiosta Afrikan suurin talous.

Elokuvateollisuus vastaa väitetysti 2,3 prosenttia Nigerian bruttokansantuotteesta. Nollywood tuo töitä jo yli 300 000 ihmiselle.

Nollywood on käsite, ei tietylle alueelle keskittynyt studioiden kompleksi.

Niinpä Merry Men 3 -elokuvan kuvaukset tehdään ympäri Lagosia. Juuri nyt kuvataan Hakuna Matata -huvipuiston pysäköintialueella ja sen liepeillä. Huvipuisto on osa Lagosin kalleinta saarta Victoria Islandia.

Vuorossa on kohtaus, jossa auto tuo lisää naisvankeja pakkotyöhön. Ohjaaja Moses Ingwang päättää viime hetkellä, että kömpelö High Security Prison -tarra revitään irti auton kyljestä.

Kuvaus siirtyy vielä kertaalleen, kun auto sammahtaa. Mekaanikko puuhaa vartin auton alla, ja moottori käynnistyy jälleen.

”Improvisointi on Nollywoodissa yleistä”, tuottaja Darlington Abuda kertoo.

”Meillä on nigerialaisittain hyvä budjetti, mutta eihän resurssejamme suuriin Hollywood-tuotantoihin voi verrata.”

Vanginvartijaa näyttelevä Ayo Suwody (oik.) harjoitteli samalla kun kohtauksessa käytettävää autoa huollettiin.

Ohjaaja Moses Inwang heijastui monitorin ruudusta.

Auringon paahteesta on on helpotus päästä nimekkään näyttelijän ilmastoituun autoon tekemään haastattelua.

Tapaamme Dame Madukan eli näyttelijä Iretiola ”Ireti” Doylen.

Hän vietti juuri 56-vuotispäiväänsä vankilakohtauksen kuvauksen aikaan ja sai yllätyspirskeet juhlan kunniaksi.

”Tämä on ollut ihana 30 vuoden matka”, Doyle sanoo.

”Ja seuraavaksi siirryn yhä enemmän kameran toiselle puolelle tuottajaksi.”

Doyle on elänyt läpi Nollywood-ilmiön tunnetuimmat vuosikymmenet, mutta Nigerian elokuvateollisuus on vanhempaa perua.

Brittiläisen George Barkasin Palaver (1926) mainitaan usein ensimmäiseksi elokuvaksi, jossa nigerialaisilla näyttelijöillä oli isoja rooleja.

Maan itsenäistyttyä vuonna 1960 alkoi joidenkin tutkijoiden mielestä nigerialaisen elokuvan omaperäisin kulta-aika, jota öljybuumi 1970-luvulla kiihdytti.

Näiden tutkijoiden mielestä ei saisi puhua ”Nollywoodista”, koska nigerialainen elokuva on jotain omalakisempaa kuin Hollywoodin tai Bollywoodin nigerialaisversio.

Massatuotannon aika alkoi videoformaatin lyötyä läpi. Käänteentekevinä pidettiin vuosien 1992 ja 1993 Living in Bondage -elokuvia, joissa mies uhraa vaimonsa ja sielunsa saatanalle rikastuakseen.

Halvalla tehdyistä elokuvista tuli hittejä videomarkkinoilla. Kävi yhä selvemmäksi, että länsimaiset elokuvat eivät riitä nigerialaisyleisölle. Jättivaltion kansalaiset haluavat omia afrikkalaisittain kerrottuja tarinoita ja unelmia.

Massatuotanto nosti näyttelijöiden kysyntää ja auttoi Ireti Doylea uran alkuun.

Doyle oli ensin halunnut ylikansallisen yhtiön pr-tehtäviin, mutta eräs Nollywood-saippuasarja ”räjäytti tajunnan”.

”Naispäähenkilö Joke Silva vei minut spirituaaliselle matkalle erilaisten tunnetilojen läpi. Olin esiintynyt jo koulun näytelmäkerhossa, mutta silloin tajusin, että tämä on elämäntehtäväni.”

Hän sai roolin Jaded Options -saippuasarjasta ja ensimmäinen elokuvarooli vuonna 1995 siivitti tien Nollywood-tähdeksi.

Doyle muistaa vielä ajan, jolloin Nollywood-tyyli oli erittäin liioittelevaa ja erikoistehosteet mitä sattuu. Hän muistaa myös vuoden 2002, jolloin The New York Times alkoi kutsua ilmiötä ”Nollywoodiksi” ja termi yleistyi.

Meikkaajat valmistelevat poliisia näyttelevää Ann Anadia kohtaukseen.

Silloin halpatuotanto oli jo kyllästänyt markkinat. Oli pakko panostaa laatuun erottuakseen.

”Nollywood on kehittynyt valtavasti. Tarinat paranevat, tekniikka paranee ja bisnesmalli paranee”, Doyle kehuu.

”Meillä on valtava nuori väestö, josta suuri osa haluaa Nollywoodiin ja hankkii hyvän koulutuksen alalle.”

Vaikeuksiakin riittää.

”Haluan paremmat lait ja ammattiliitot, paremman työsuojelun ja paremmat oikeudet käsikirjoittajille ja näyttelijöille.”

Hän haluaa elokuviin myös enemmän naishahmoja, jotka eivät ole vahvoja vain avioliiton tai pahuutensa kautta.

Osin tämä toteutui Viisikymmentä-elokuvassa (Fifty, 2015), jonka päärooleissa oli viisikymppisiä naisia.

”50 vuotta ei enää ole eläkeikä Nollywood-naisnäyttelijälle”, hän kiittää.

Näyttelijä Stephanie Onwuka meikkaajan käsissä. Hän on yksi vastaavan tuottajan Ayo Makunin valitsemista näyttelijöistä Merry Men 3 -elokuvaan.

Merry Men -elokuvasarjassa Doylen näyttelemä Dame Maduka on paitsi ministeri, myös seksuaalisesti aktiivinen keski-ikäinen nainen.

”Merry Men on häpeilemätöntä viihdettä. Ei tarvitse kuin laittaa aivot nollille, nojautua taaksepäin ja nauttia. Tuottajamme A.Y. eli Ayo Makun rakastaa isoa mittakaavaa. Visuaalisesti tämä on häikäisevintä Nollywoodia.”

Myös Merry Men -elokuvissa liioitellaan, mutta ei vanhan Nollywoodin tyylillä.

”Vertaisin tätä Martin Lawrencen Hollywood-filmeihin”, Doyle sanoo.

Lawrence tunnetaan esimerkiksi lukuisista Pahat pojat (Bad Boys) - ja Hamekyttä-elokuvista.

Kamera-assistentit Alesanya Istac ja Emmanuel Peter ja valaistussuunnitteilija James Ekegha valmistautuvat kohtaukseen.

Seuraavaksi haastatteluun ehtii vastaava tuottaja, pääosanesittäjä ja Merry Men -franchisen omistaja A.Y. eli Ayo Makun.

Hän löi tuottajana läpi vuonna 2015, kun Nigeriassa ja Yhdysvalloissa kuvattu 30 Days in Atlanta nousi siihen asti tuottoisimmaksi Nollywood-elokuvaksi.

”Sen myötä sain vapaat kädet tehdä ison budjetin produktioita. Haluan visuaalista näyttävyyttä ja esteettistä laatua. Yksityiskohtien pitää olla oikeasti kunnossa!”

Näyttelijä Ayo Makun kuvattuna Red Sea International Film Festivalilla Jeddassa, Saudi-Arabiassa joulukuussa 2022.

Merry Men -sarja on häikäilemätöntä toimintakomediaa, jossa päähenkilöt päihittävät korruptoituneen eliitin ja hurmaavat kauneimmat naiset.

”Ajattelin Robin Hoodia ja Fast and Furious -elokuvia. Myös Merry Men taistelee loppujen lopuksi yhteisen hyvän ja tavallisten ihmisten puolesta.”

Kuvauspaikalla kuiskitaan, että Merry Men 3:ssa olisi entistä enemmän väkivaltaa ja vähemmän huumoria. Onko totta, että nigerialaiskatsojien rakastamia Merry Men -hahmoja jopa kuolee?

”Sanon vain, että naurua ei ole ilman kyyneleitä”, Ayo Makun sanoo.

”Tämä elokuva voi jäädä päätösosaksi, ellei yleisö vaatimalla vaadi neljättä osaa. Jos näin käy, niin Merry Men -joukkion täydentäminen uusilla rooleilla voi tehdä iloisesta joukosta vielä iloisemman.”

Hän näkee viihteessään myös yhteiskunnallista kritiikkiä.

”Perusasetelma on, että Merry Men -joukko pudottaa pahoja vallanpitäjiä huipulta. Ja yleisömme rakastaa sitä!”

Ayo Makun on tuttu myös talk show - ja koomikkourastaan. Toukokuun alussa Netflixillä sai ensi-iltansa A.Y. Comedy Live Special. Näytteitä hänen komiikastaan löytyy myös Youtubesta.

”Seuraavaksi lähden liveshow-kiertueelle Yhdysvaltoihin ja Kanadaan”, hän kehaisee.

Nollywood-elokuvaa Merry Men III kuvataan Victoria Islandilla Lagosissa Nigeriassa. Ganiu Mubarde, Adwewade Ridwon ja Ayo Suwody esittävät poliiseja.

Kiinnostavia Nollywood-trendejä ovat naisten nousu valta-asemiin sekä ilmiön kansainvälistyminen.

Merry Men -sarjan tuottajayhtiö FilmOne Productionsin johdossa on nykyisin Mimi Bartels. Kuumin ohjaajanimi on puolestaan Greoh Studion perustanut 37-vuotias Jade Osiberu.

”Jade, minä ja muut naiset emme aja muuta muutosta kuin sitä, että Nollywood ottaa oikeutetun paikkansa maailman elokuvatuotannossa”, Bartels sanoo.

”Olemme jo tilanteessa, jossa kaikki unelmamme voidaan toteuttaa elokuvallisesti. Kaikki vain paranee kansainvälisen yhteistyön ja teknisen koulutuksen lisääntyessä. Samalla haluamme pysyä autenttisina ja omaäänisinä.”

Amazon Prime Video osti ensimmäistä kertaa yksinoikeudet nigerialaisfilmiin, kun Jade Osiberun pitkään kypsyttelemä Gangs of Lagos valmistui. Hollywood Reporter kirjoittaa Gangs of Lagosin osoittavan kuinka pitkälle Nollywood on päässyt.

”Se on hyvä filmi”, kilpaileva tuottaja Darlington Abuda myöntää.

”Ja Prime Video laittoi kaikki paukut sen markkinointiin.”

Gangs of Lagos -elokuvan juliste Lagosissa.

Nigerian elokuvakriitikot tuomitsevat ehkä liiankin herkästi muistumat Nollywoodin kömpelömmästä mutta myös omaleimaisesta menneisyydestä. Gangs of Lagosia ihaillaan, koska se näyttää monin paikoin yhtä viimeistellyltä kuin Martin Scorsesen kuuluisat rikoselokuvat.

Mutta Gangs of Lagos hurmaa myös nuoret nigerialaiset, jotka tuntevat Nollywoodin paremmin kuin Scorsesen klassikot.

”Gangs of Lagos valloitti sydämeni. Se osoittaa, että kaduilla veljeys ja sisaruus voi perustua ystävyyteen, ei vain verisiteisiin”, aloitteleva Nollywood-näyttelijä Grace Nyuyfi sanoo lähes hartaasti.

Nuori näyttelijä Grace Nyuyfi.

Nyufi valmistui juuri elokuvakoulusta ja näyttää yhden harjoitustöistään eli intensiivisen kohtauksen Revolutionary Road -elokuvan käsikirjoituksen pohjalta. Ensimmäinen elokuvarooli oli nimeltään Interns.

Nyuyfi on katsellut Nollywoodia lapsesta asti. Miten hän kiteyttäisi nuoren sukupolven suhtautumisen ilmiöön?

”Nollywoodin elokuvat osoittavat meille yhteiskuntamme ongelmat”, nuori näyttelijä arvioi.

”Ja samalla ne saavat meidät nauramaan!”

Kahdeksan Nollywood-elokuvaa: aloita vaikka näistä

Areenasta, Katsomosta ja Ruudusta kerrotaan, että nämä suomalaispalvelut eivät sisällä tällä hetkellä nigerialaisia elokuvia. Nollywood-tarjonta on runsasta esimerkiksi Netflixissä ja Amazon Prime Videossa.

Gangs of Lagosia tähdittävät esimerkiksi Adesua Etomi ja Tobi Bakre.

Suuri gangsterielokuva: Gangs of Lagos

Elokuva seuraa kolmen lapsen kasvua rikollisiksi Lagosin kovilla kaduilla. Raakaa väkivaltaa riittää kuin Martin Scorsesen Mafiaveljissä ja Gangs of New Yorkissa.

Jos Jade Osiberun taitavasti viimeistelty ohjaus tuntuu liiankin Scorsese-vaikutteiselta, vaihtoehdon tarjoaa ohjaajan uutuus Trade, joka kertoo Nigeriassa yleisistä sieppauksista.

Gangs of Lagos ja Trade: Amazon Prime Video.

Merry Men. The Real Yoruba Demons. Toisena vasemmalla A.Y. eli elokuvan vastaava tuottaja Ayo Makun.

Menestynyt toimintakomedia: Merry Men. The Real Yoruba Demons

Neljä rikasta poikamiestä ryhtyy toimeen pelastaakseen viattoman kylän asukkaat vallanpitäjien juonilta minkä romansseiltaan ehtivät.

Tulos on vähän kuin Ocean’s 11 nigerialaisittain. Jatko-osa on juoneltaan koherentimpi, ja nyt kuvataan kolmatta osaa.

Netflix

The Order of Things -elokuvan veljeksiä näyttelevät Obi Maduegbuna ja Timini Egbuson.

Romanttinen komedia: The Order of Things

Rakastunut pikkuveli ei saa mennä naimisiin ennen isoaveljeä, kuuluu äidin marssijärjestys. Isoveli on nörtti videopelisuunnittelija, jonka pikkuveli raahaa treffipalveluun. Seuraa humoristisen kauheita treffejä ennen kuin todellinen rakkaus löytyy.

Romanttisen komedian kaava on tuttu, mutta sympaattinen höpsötys tuoreutuu nigerialaisista painotuksista.

Netflix

Fifty-elokuvassa esiintyy useita tunnettuja Nollywood-tähtiä.

Keski-ikäistä naisenergiaa: Viisikymmentä

Merry Men -elokuvista tuttu Ireti Doyle on myös Viisikymmentä- eli Fifty-elokuvan roolissa seksuaalisesti aktiivinen keski-ikäinen menestyjänainen, mutta tyylilaji on nyt vakavampi. Neljän viisikymppisen naisen tarinoissa käsitellään kovia teemoja rintasyövästä insestiin.

Mukana on löyhästi juoneen istuvia konserttikohtauksia, joiden esiintyjiin kuuluvat kestotähdet King Sunny Ade ja Femi Kuti.

Netflix

#Metoo-tematiikkaa: Ólóturé ja Citation

Ólóturé

Raaka ja lohduton Ólóturé perustuu osin tositapaukseen nuoresta journalistista, joka tekeytyi prostituoiduksi selvittääkseen miten ihmiskaupan uhreja kuljetetaan Eurooppaan.

Myös Citation perustuu tositapaukseen opiskelijan pyrkimyksestä saada oikeutta professorin tekemän raiskausyrityksen jälkeen. Kontrastina näytetään mukavaakin opiskelijaelämää ja konserttikohtaus, jossa esiintyy Seun Kuti & Egypt 80.

Netflix

Eyimofe (This Is My Desire)

Nigerialaista Kaurismäkeä: Eyimofe (This Is My Desire)

Berliinin elokuvafestivaaleilla kantaesitetty Arie ja Chuko Esirin arthouse-elokuva kertoo tavallisista ihmisistä, jotka haluavat muuttaa parempien mahdollisuuksien maahan. Esteenä ovat byrokratia ja rikkaiden ihmisten oikut.

Elokuva näyttää Lagosin köyhät alueet realistisemmin kuin tyylitelty Gangs of Lagos. Eurooppalaisittain mieleen voi tulla Aki Kaurismäki, jonka lakonista humoristisuutta ei tosin tavoitella.

Nollywood-tyylissä on kliseensä, mutta se välttää länsimaisten Afrikka-aiheisten elokuvien kliseet.

Yhteistä näille elokuville on, että Afrikka kertoo tarinoita itselleen.

Amazon Prime Video