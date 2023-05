Ruotsi on joutunut muuttamaan euroviisuesitystään merkittävästi Melodifestivalenissa nähdystä, eikä esitys ole enää ollenkaan yhtä näyttävä, kirjoittaa HS:n kulttuuritoimittaja Juuso Määttänen.

Ehkä Ruotsin euroviisuvoitto ei sittenkään ole niin varmaa kuin tähän asti on ajateltu.

Väistämättä tämä oli ensimmäinen ajatus, kun katsoi keskiviikkoiltana julkaistut 30 sekunnin videopätkät ensi tiistain semifinaalin osallistujamaiden harjoituksista.

Videoissa saadaan maistiaisia siitä, miltä maiden esitykset näyttäisivät tv-kuvissa.

Suomen osalta video on lupaava. Esitykseen lisätty iso siluetti näyttää tyylikkäältä, ja Käärijälle sopivasti mukana on omintakeista huumoria, kun varjohahmolle ilmestyy jättimäinen kieli, joka tuo mieleen Venom-sarjakuvahahmon.

Siluettia voisi hyödyntää tv-kuvissa ehkä vieläkin enemmän, mutta toki 30 sekunnin pätkän perusteella on mahdotonta tietää, miten paljon sitä näytetään koko esityksen aikana.

Isompi ongelma Suomella oli miksauksessa. Käärijän laulu kuulostaa videolla heikolta, mutta Suomen viisutiimin mukaan esityksessä oli ”joitain teknisiä haasteita”.

Sen sijaan Ruotsin esitys ei lyhyen videopätkän perusteella vakuuta.

Yksi isoimmista puheenaiheista ennen maiden saapumista Liverpooliin oli Loreenin lavarakennelma.

Melodifestivalenissa Loreen esitti koko kappaleen kahden massiivisen laatan välissä. Katosta roikkunut laatta painoi 1 800 kiloa. Leveät, litteät laatat yhdistettynä paksuun savuverhoon tekivät kokonaisuudesta harvinaisen näyttävän.

Pian Melodifestivalen-voiton jälkeen alettiin spekuloida sillä, saako Loreen tuoda saman rakennelman Liverpooliin. Pidettiin epätodennäköisenä, että lavarakennelma saataisiin kasattua tarpeeksi nopeasti. Viisujärjestäjät eivät myöskään yleensä ole sallineet pysyvien rakennelmien kiinnittämistä areenan kattoon.

Melodifestivalenissa Loreen esitti koko kappaleen kahden massiivisen laatan välissä.

” Loreen seisoskelee halkaistun kuution sisällä.

Lopputulos on nyt nähtävillä videopätkässä. Loreen on joutunut tuomaan Liverpooliin huomattavasti pienemmän, liikuteltavan rakennelman.

Vielä ensimmäisten harjoituskuvien jälkeen uskoin, että tv-kuvissa Melodifestivalenin kaltainen tunnelma saadaan luotua pienemmästäkin rakennelmasta, mutta eilen julkaistu videopätkä saa ajattelemaan toisin.

Visuaalinen efekti on hyvin kaukana Melodifestivalenissa nähdystä. Siellä reunat ulottuivat kuvan laidasta laitaan ja loivat vaikutelman laattojen väliin pusertuvasta laulajasta. Euroviisuversiossa näyttää enemmänkin siltä, että Loreen vain seisoskelee halkaistun kuution sisällä.

Toki fakta on se, että valtaosa ensi viikolla Euroviisuja katsovista ihmisistä ei ole nähnyt Loreenin Melodifestivalen-esitystä, eivätkä he osaa verrata näkemäänsä mihinkään aiempaan.

Se voi olla Ruotsin pelastus – jos siis luottaa siihen, että visuaalisesti huomattavasti heikompi esitys on silti tarpeeksi tyylikäs. Selvää silti on se, että Ruotsin voitto olisi ollut paljon varmempi Melodifestivalen-versiolla. Nyt osa muista lavashow’ista jää paremmin mieleen. Yksi mieleenpainuvimmista on kiistatta Käärijä.

Lopuksi on hyvä myös todeta, että maiden delegaatioilla on vielä aikaa esittää esimerkiksi kuvakulmiin ja muihin lavaratkaisuihin muutostoiveita eilisten harjoitusten perusteella. Suomi on kertonut niitä tekevänsä, ja Ruotsi tehnee samoin.

Show’t eivät ole vielä valmiita, minkä osoittaa sekin, että Ruotsin harjoitusesityksestä julkaistussa pätkässä yhdessä kuvassa vilahtaa Loreenin kasvot peittävä kamera.

