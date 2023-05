Soittimen arvon uskotaan nousevan yli 72 000 euroon.

Nirvanan keulahahmo Kurt Cobainin lavalla murskaama kitara huutokaupataan Yhdysvalloissa toukokuun aikana, kertoo uutistoimisto AFP.

”Kitara on koottu uudelleen, mutta sitä ei voi enää soittaa”, Julien’s Auctions -huutokaupan Kody Frederick kertoi AFP:lle.

Cobainilla oli tapana särkeä keikoilla sekä kitaroita että muuta välineistöä.

Mustasta Fender Stratocasterista löytyy kaikkien kolmen Nirvanan jäsenen nimikirjoitukset.

Huutokaupassa kaupataan kitaran lisäksi Kurt Cobainin käsin kirjoittama settilista.

Kurt Cobainin kitaran yksityiskohtia.

Cobainin käyttämiä kitaroita on huutokaupattu monesti aiemminkin, ja hinnat ovat kohonneet korkealle.

Esimerkiksi vuonna 2020 huutokaupassa myytiin hänen vuoden 1993 MTV:n Unplugged -esityksessä käyttämänsä ikoninen kitara yli 5,3 miljoonalla eurolla. Akustinen vuoden 1959 Martin D18 oli kaupantekohetkellä kaikkien aikojen kallein huutokaupattu kitara.

Vuosi sitten huutokaupattiin Cobainin Smells Like Teen Spirit -videolla käyttämä Fender Mustang -kitara 4,5 miljoonalla eurolla.

Viime marraskuussa huutokaupattiin Cobainin vuoden 1973 Fender Mustang, jonka muusikko tuhosi keikalla vuonna 1989. Roudarinteipeillä yhteen kursitusta kitarasta maksettiin huutokaupassa lähes puoli miljoonaa euroa.

Kitaran lisäksi nyt järjestettävässä huutokaupassa on mukana Cobainin vaaleanpunaisella tussilla käsin kirjoittama settilista huhtikuun 1991 Seattlen keikalta.

Settilistan arvon odotetaan nousevan 5 400 euroon.

Kyseisellä Seattlen keikalla kuultiin Smells Like Teen Spirit -kappaleen varhainen julkinen esitys ja se tapahtui kuukausia ennen miljoonia kappaleita myyneen Nevermind-albumin julkaisua.

Huutokauppa järjestetään New Yorkissa 19.–21. toukokuuta.

Samassa tapahtumassa huutokaupataan myös Eddie Van Halenin, Elvis Presleyn, Freddie Mercuryn ja Bill Wymanin uraan liittyviä muistoesineitä.

Nirvanan hittejä, joista monet ovat Cobainin kirjoittamia, olivat Come As You Are, Lithium ja läpimurtobiisi Smells Like Teen Spirit.

Cobain kamppaili päihderiippuvuuden ja masennuksen kanssa, ja hänellä oli myrskyisä suhde vaimonsa Courtney Loven kanssa. Cobain riisti henkensä huhtikuussa 1994.