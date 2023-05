Venäjän propagandaa kiertävä tietokonepelikartta oli torstai-iltapäivänä ladattu lähes 5 000 kertaa.

Helsingin Sanomien toukokuun alussa julkaisema Counter-Strike-tietokonepelin kartta on herättänyt huomiota maailman mediassa. HS:n palkkaamat kartantekijät laativat suosittuun Counter-Strike: Global Offensive -peliin kartan, jossa on salainen huone. Siellä kerrotaan Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa.

Kartan julkaisemisella pyritään kertomaan Venäjän sotatoimista nimenomaan venäläisille pelaajille, sillä Counter-Strike-peliä ei ole Venäjällä kielletty, toisin kuin useimpia länsimaisia tiedotusvälineitä ja sosiaalisen median alustoja tai vapaata venäläistä mediaa.

Kartan julkaisemisessa on siis kyse sananvapaudesta ja venäläisen propagandan kiertämisestä. Kartan julkaisusta ovat kirjoittaneet maailmalla esimerkiksi AFP- ja Reuters-uutistoimistot, joiden uutisia julkaistaan eri medioissa ympäri maailmaa. Myös esimerkiksi britannialainen Metro julkaisi asiasta oman artikkelinsa, samoin yhdysvaltalainen Yahoo-uutissivusto.

Asia on noteerattu laajasti myös lukuisilla pelisivustoilla kuten IGN Nordicissa, Gamesradarissa, Kotakussa sekä talousmedia Fast Companyssa.

”Vaikka on vaikea kuvitella, että kartta säilyisi pelattavana kovinkaan pitkään sen jälkeen, kun Putinin hallinto kuulee siitä, se on inspiroiva – ja hyvin luova – tapa uhmata autoritaarisen hallinnon lehdistönvapauden rajoituksia”, Yahoon Will Shanklin kirjoittaa.

Counter-Strikea pelataan yhdysvaltalaisen Valve-peliyhtiön ylläpitämässä Steam-palvelussa, jonne pääsyä ei ole ainakaan toistaiseksi estetty Venäjällä. Jos siis Venäjä haluaisi estää Counter-Strike-karttojen lataamisen, sen pitäisi sulkea pääsy koko Steam-palveluun.

Reddit-sivustolla on aiheesta muutamia keskustelunavauksia. Eräässä keskustelulangassa jotkut keskustelijat tosin epäilevät tempauksen tehoa: sivustolla ounastellaan, että nuoret venäläiset kyllä tietävät muutenkin mitä Ukrainassa tapahtuu, mutta eivät vain välitä siitä.

Toisaalta esimerkiksi Twitterissä monet suomalaiset peli-ihmiset kehuvat kartan julkaisua ja pitävät sitä tärkeänä.

Myös unfamily_friendly-nimimerkillä kirjoittava Reddit-keskustelija näkee asiassa joka tapauksessa hyötyä: ”Joko muutaman venäläisen silmät aukeavat tai CS kielletään Venäjällä, mikä johtaa mellakoihin, hyvä homma”, tämä kirjoittaa.

Ecnecn-nimimerkki puolestaan harmittelee, että kyseessä on custom-kartta, minkä vuoksi koko tapaus vaikuttaa enemmänkin HS:n mainokselta. ”Tämä olisi iso juttu, jos he olisivat tehneet tämän yhteistyössä Valven kanssa ja onnistuisivat julkaisemaan uuden virallisen kartan jossa on tämä ominaisuus”, nimimerkki kirjoittaa.

” Latausmäärä on custom-kartalle hyvä lukema.

De_voyna-niminen kartta julkaistiin Steam-palvelussa toukokuun alussa, ja torstai-iltapäivänä 4. toukokuuta sen oli ladannut noin 4 600 käyttäjää.

Suomalaisen Havu-joukkueen toimitusjohtaja Lasse Salminen kertoo, että tuo latausmäärä on custom-kartalle hyvä lukema.

”Toisaalta jo Suomessa on 300 000 CS: GO -tiliä, joten on vaikea sanoa, kuinka moni latauksista on tehty Venäjällä”, Salminen sanoo.

Havun Counter-Strike-ammattilaiset eivät ole vielä ehtineet itse kokeilla de_voyna-karttaa, koska he keskittyvät harjoittelussaan seitsemään kilpailuissa käytettävään karttaan.

”Itse olen aina ihmetellyt, miksi yksikään peliyhtiö ei ole ottanut kantaa sillä tavalla, että sulkisivat Venäjän serverit. Toisaalta esportsin hienous on siinä, että ei katsota ikää, sukupuolta tai etnistä taustaa eikä oteta poliittista kantaa. Voi siis olla, että siitä syystä venäläiset serverit ovat edelleen pystyssä”, Salminen sanoo.