Michael Douglas palkitaan pitkästä urastaan Kultainen palmu -erikoispalkinnolla.

Näyttelijä Michael Douglasille myönnetään toukokuussa Cannesin elokuvajuhlien Kultainen palmu -erikoispalkinto elämäntyöstä.

Tapahtuman järjestäjät kertovat haluavansa kunnioittaa kaksinkertaista Oscar-voittajaa festivaalin avajaisissa 16. toukokuuta tunnustuksena ”hänen loistavasta urastaan ja sitoutuneisuudestaan elokuvaan”, kertoo uutistoimisto Reuters.

”Festivaali on aina muistuttanut minua siitä, että elokuvan taika ei ole vain siinä, mitä näemme ruudulla, vaan elokuvan kyvyssä vaikuttaa ihmisiin kaikkialla maailmassa”, Douglas sanoo tiedotteessa.

Douglas, 78, tunnetaan pitkästä ja monipuolisesta urastaan ja elokuvista kuten The China Syndrome, Basic Instinct, Falling Down ja Behind the Candelabra, jotka kaikki on esitetty Cannesissa.

Aiempiin Kultainen palmu -erikoispalkinnon saajiin kuuluvat muun muassa ranskalainen elokuvaohjaaja Agnes Varda ja näyttelijä Jodie Foster.

Cannesin elokuvajuhlat järjestetään nyt 76:tta kertaa 16.–27. toukokuuta.

