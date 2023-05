Lyonin oopperan baletin ohjelmisto rakentuu nykybaletin klassikoista.

Nykytanssi

Lyonin oopperan baletti Tanssin talon Erkko-salissa 30.5.

Kevään tanssitarjonnan huipentumiin kuuluu Lyonin oopperan baletin vierailu Tanssin talossa. Ryhmän ohjelmisto rakentuu nykybaletin klassikoista, joiden tekijöinä ovat Pierre Pontvianne ja nykybaletin uudistaja William Forsythe.

Lyonin oopperan baletti on Euroopan arvostetuimpia balettiryhmiä. Kautta viisikymmenvuotisen historiansa se on ollut erikoistunut nimenomaan nykybalettiin. Suomessa se on aiemmin vieraillut vuonna 1996 Kuopion tanssifestivaalilla.

Vierailuohjelma alkaa vakavissa tunnelmissa. Pierre Pontviannen teos Beasts Poem vuodelta 2000 alkaa pimeydessä ja hiljaisuudessa, jota vähitellen puhe ja äänteet alkavat jäsenellä. Mitä sanotaan ja millä kielellä, se jää ehkä tarkoituksellisesti epäselväksi.

Onko sillä merkitystäkään, sillä puheen taustalle kohoavat kohoamistaan kansanjoukkojen ja lopulta sodan yleismaailmalliset hälyt. Tätä äänitaustaa vasten yksitoista tanssijaa liikkuu täysin äänettömästi toisiaan tavoitellen. Teos päättyy kuten alkoikin: täyteen hiljaisuuteen ja pimeyteen.

Väliajan jälkeen siirrytään aivan toisenlaisiin tunnelmiin. William Forsythen, nykybaletin suuren pioneerin teoksia on Suomessa nähty aiemminkin. Hänen kaksi vuosikymmentä johtama Frankfurtin baletti vieraili Helsingissä vuonna 1997, ja Kansallisbaletin ohjelmistossa on nähty neljä hänen teostaan.

Forsythen tavaramerkkinä pidetään ”baletin dekonstruktiota” eli balettitekniikan purkua alkuelementteihinsä ja niiden yhdistämistä jälleen uudenlaisiksi kokonaisuuksiksi. Hän on myös luopunut kaikesta kertovasta aineksesta ja riisunut näyttämön paljaaksi.

N.N.N.N. on neljän miestanssijan kvartetto.

Nyt nähdyt Forsythen teokset ovat tuoreempaa tuotantoa, vuodelta 2002. Ensimmäinen niistä, verraton N.N.N.N. on neljän miehen tanssikvartetto. Sen lyhyet soolot, duetot ja yllättävät ketjumuodostelmat tuntuvat kumpuavan leikkien ja urheilun maailmoista.

Liikemaailma vaikuttaakin rakastettavan irtonaiselta ja spontaanilta. Itse asiassa teos on hyvin vaativa, sillä tanssijat esittävät mutkikkaat liikevariaatiot ja veitsenterävät ajoitukset tukenaan vain oma hengityksensä ja raudanluja taitonsa. Se saa kaiken näyttämään niin helpolta.

Kokonaisuuden päättävä Forsythen One Flat Thing, reproduced on eräänlainen liikkeellinen räjähdys. Se alkaa neljäntoista tanssijan työntäessä näyttämölle suuret pöydät. Niiden lomassa, alla ja päällä alkaa tapahtua niin paljon, ettei silmä ehdi kaikkea rekisteröidä.

Kokonaisuus muodostaa kineettisen vision, jota pöytien tasot jäsentävät. Tanssijat eivät kuitenkaan esitä robotteja – he ovat oikeita ihmisiä omine olemuksineen. Myöhemmin 2000-luvulla Forsythe siirtyikin työskentelemään yhä enemmän koreografisten installaatioiden ja objektien pariin.

Viime vuonna toimintansa aloittanut Tanssin talo on ratkaisevasti muuttanut Suomen tai ainakin Helsingin tanssimaailman karttaa. Tanssin talon ohjelmisto on ollut häkellyttävän monipuolista. Syynä on se, että siellä ohjelmistoaan esittävät myös Helsingin juhlaviikot ja monet pienemmät tanssiryhmät.

Mukaan on mahtunut suuria ulkomaisia nykybalettiryhmiäkin. Samaan aikaan kun Kansallisbaletti on viime vuodet kallistunut yhä enemmän balettiviihteen puolelle, Tanssin talo on tarjonnut painokkaita nykybalettiesityksiä, kuten viime syksyn Wayne McGregor Companyn ja nyt Lyonin oopperan baletin vierailut.

Beasts Poem, koreografia ja puvut Pierre Pontvianne, lavastus Valérie Colas; N.N.N.N. ja One Flat Thing, reproduced, koreografia ja visualisointi William Forsythe, musiikki Thom Willems.

Lyon Opera Ballet Tanssin talossa vielä 31.5. ja 1.6. kello 19.