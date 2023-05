HS:n Viisuraportti seuraa tiiviisti Euroviisujen tapahtumia koko viisuviikon ajan ja kertoo, miten Suomen Käärijän matka kohti mahdollista viisuvoittoa etenee.

Euroviisujen voittaja selviää lauantain ja sunnuntain välisenä yönä noin kello kahden aikaan 14. toukokuuta. Ennen voittajan nimen julkistamista viisuviikolla ehtii tapahtua lukemattomia käänteitä.

Tähän juttuun päivitetään koko viisuviikon ajan sekä tunnelmat paikan päältä Liverpoolista että kaikki oleelliset Euroviisuihin liittyvät uutiset. Liverpoolissa raportoimassa ovat HS:n kulttuuritoimittaja Juuso Määttänen, toimittaja Tiia Etelämäki ja valokuvaaja Juha Salminen.

Suomen edustaja tämän vuoden Euroviisuissa on Käärijä kappaleella Cha cha cha, ja Suomella on historiallisen hyvä mahdollisuus viisuvoittoon. Ruotsin Loreen on ollut koko viisukevään ajan vedonlyöjien ennakkosuosikki voittajaksi, mutta Euroviisujen lähestyessä Käärijän todennäköisyyttä voittoon on alettu pitää realistisena vaihtoehtona.

Tiistaina 9.5. kello 22 alkaa semifinaali, jossa Käärijä kilpailee. Semifinaalin 15 osanottajasta 10 pääsee finaaliin. Suomen finaalipaikka on käytännössä varma. Finaaliin pääsevät maat ovat selvillä puolenyön aikaan.

Torstaina 11.5. kello 22 alkaa toinen semifinaali. Tänä vuonna yksikään potentiaalisista kilpailun voittajista ei osallistu toiseen semifinaaliin.

Lauantaina 13.5. kello 22 alkaa finaali. Finaalissa on mukana yhteensä 26 maata, ja kilpailun voittajan selviäminen venyy pitkälle yöhön. HS seuraa käänteitä loppuun saakka tässä päivittyvässä seurannassa: