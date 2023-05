Käsikirjoittajien lakon seurauksena tuotantoyhtiöt vapauttivat keskusteluohjelmien kameran takana olevan henkilökunnan tehtävistään.

Televisioyhtiö NBC ja keskusteluohjelmien juontajat Jimmy Fallon ja Seth Meyers ovat neuvotelleet ratkaisun, jolla heidän ohjelmiensa, Tonight show ja Late night, työntekijöiden toimeentulo turvataan lakosta huolimatta.

Kanava aikoo maksaa kaikkien työntekijöiden palkat seuraavat kaksi viikkoa, minkä jälkeen Fallon ja Meyers maksavat henkilökunnan palkat omasta pussistaan. Lisäksi työntekijöiden sairausvakuutusta on jatkettu syyskuuhun asti. Asiasta kertoo Deadline.

Hollywoodin käsikirjoittajien tiistaina alkanut lakko laittoi television ohjelmatarjonnan Yhdysvalloissa hetkessä uusiksi. Lakon vaikutukset näkyivät nopeasti myöhäisillan käsikirjoitetuissa keskusteluohjelmissa, joiden tuotanto keskeytyi.

Esimerkiksi Jimmy Kimmel Liven uusien jaksojen tilalla näytetään nyt uusintoja. Myös Fallonin ja Meyersin ohjelmien tekeminen lakkasi.

Lakon seurauksena kaikki muu kameran takana oleva henkilökunta vapautettiin välittömästi tehtävistään. Amerikkalaisten säännösten mukaan he voivat olla täysin ilman palkkaa niin kauan kuin konflikti jatkuu.

Tuhannet yhdysvaltalaiset televisio- ja elokuvakäsikirjoittajat menivät lakkoon, kun neuvottelut käsikirjoittajien ammattiyhdistyksen Writers Guild of American (WGA) sekä studioiden ja viihdeyhtiöiden välillä eivät johtaneet sopimukseen.

Lakolla käsikirjoittajat vaativat korkeampaa palkkaa, vakaita työsuhteita ja suurempaa osuutta suoratoistopalvelujen voitoista. Lisäksi WGA haluaa käsitellä tekoälyn tulevaa vaikutusta kirjoittamiseen.

Sekä Fallon että Meyers ovat WGA:n jäseniä ja lupasivat tukensa lakolle.

Omassa Late Night -ohjelmassaan Meyers sanoi maanantai-iltana nauttivansa suunnattomasti sen tekemisestä ja etenkin käsikirjoittamisesta.

”Kenelläkään ei ole oikeutta työhön show-bisneksessä. Mutta ne ihmiset, joilla on työpaikka, ovat oikeutettuja kohtuulliseen korvaukseen. Heillä on oikeus toimeentuloon. Mielestäni ammattiyhdistyksen vaatimus on erittäin kohtuullinen. Tuen näitä vaatimuksia”, Meyers sanoi.

Se mitä seuraavaksi tapahtuu, on epäselvää. Kun Hollywoodin käsikirjoittajat menivät edellisen kerran lakkoon vuosina 2007–2008, konflikti kesti sata päivää.

Nyt osapuolet ovat kaukana toisistaan ja monet asiantuntijat uskovat, että lakko voi kestää kuukausia.

Lakon pitkittyessä myös muut tv-ohjelmat kuin vain keskusteluohjelmat voivat keskeytyä.

Lakkoilevat käsikirjoittajat osoittivat torstaina mieltään. Osa heistä kantoi yllään Tähtien sota -hahmojen tunnusmerkkejä, sillä 4. toukokuuta vietetään Tähtien sota -päivää, joka on elokuvasarjan epävirallinen muistopäivä.

”Ilman kirjailijoita Star Warsia ei olisi olemassa”, käsikirjoittaja-tuottaja Andrea Thornton Bolden sanoi The Los Angeles Timesille.

Mielenosoittajat kantoivat erilaisia iskulauseita, kuten: ”Jopa Darth Vader ajattelee, että AMPTP on liian paha.”

AMPTP edustaa studioita ja viihdeyhtiöitä.