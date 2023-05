Charles III on yksi Britannian menestyneimmistä nyky­taiteilijoista – kansakunta saa kulttuuri­tietoisimman monarkin aikoihin

Lauantain kruunajaisissa Westminster Abbeyssa kuullaan 12 uuden sävellyksen kantaesitykset.

Kun Charles III:n kruunajaisia vietetään lauantaina Westminster Abbeyssa, ohjelmassa on kantaesitykset kahdestatoista uudesta sävellyksestä, jotka Charles on juuri tätä juhlaa varten tilannut.

Uusia teoksia esitetään sekä ennen varsinaista kruunajaisseremoniaa että sen aikana, ja niiden ohella kuullaan runsaasti vanhempaakin musiikkia 350 vuoden ajalta.

Kruunajaisiin tilattujen uusien teosten säveltäjiin kuuluvat esimerkiksi hovisäveltäjä Judith Weir, musikaaleistaan tunnettu Andrew Lloyd Webber, skotlantilainen elokuvasäveltäjä Patrick Doyle ja walesilainen Paul Mealor, jonka Coronation Kyrie on ensimmäinen kruunajaisissa esitettävä kymrinkielinen teos. Sen solistina on walesilainen bassobaritoni Bryn Terfel.

Kruunajaisten seremoniallisesta luonteesta johtuen musiikkiohjelmakin on juhlavan klassinen, ja Charles (s. 1948) onkin jo lapsuudesta asti ollut oopperan ja klassisen musiikin ystävä. Hän on haastatteluissa maininnut isoäitinsä, kuningataräiti Elisabetin (1900–2002) vieneen hänet ensimmäistä kertaa balettiesitykseen Lontoon Royal Opera Houseen kun hän oli 7-vuotias. Tämä herätti hänen kiinnostuksensa kulttuuriin. Opiskeluvuosinaan hän soitti ensin trumpettia ja sitten selloa opiskelijaorkestereissa.

Prinssi Charles tapasi Barbra Streisandin vuonna 1974.

Klassisen musiikin lisäksi Charles on kertonut pitävänsä esimerkiksi Barbra Streisandista ja Leonard Cohenista, The New York Times -sanomalehti kertoo. Myös esimerkiksi Monty Pythoninin lentävä sirkus -komediasarja on ollut Charlesin mieleen.

Monty Pythonin surrealistinen huumori saattaa olla Charlesin maun äärirajoilla, sillä muuten hänen kulttuurimieltymyksensä vaikuttavat suhteellisen klassisilta ja perinteisiltä. Hän on kuninkaallinen, joten asemansa vuoksi hän väistämättä edustaa yhteiskunnan valtarakenteita: ”Vallanpitäjä ei voi assosioitua valtarakenteita vastustaviin taiteilijoihin”, kommentoi kuvataiteilija Diarmuid Kelley New York Timesissa.

Musiikin alalla Charles on toiminut esimerkiksi Royal Philharmonic Orchestran, Philharmonia-orkesterin, Walesin kansallisoopperan, BBC:n Walesin kansallisorkesterin ja lukuisien muiden musiikkiorganisaatioiden suojelijana, ja suojelijantehtäviä on lukuisissa muissakin kulttuuriorganisaatioissa, esimerkiksi Lontoon museossa, National Galleryssa ja Royal Shakespeare Companyssa.

Tällä hetkellä kuninkaallisen perheen jäsenten lukuisia suojelijantehtäviä eri alojen organisaatioiden yhteydessä järjestellään uudestaan kuningatar Elisabet II:n kuoltua ja Charlesin tultua hallitsijaksi.

Cornwallin herttuatar Camilla (vas.) ja prinssi Charles seurasivat vesivärimaalauksen skannausta ja digitointia museovierailulla Stoke-on-Trentissa vuonna 2017.

Musiikin lisäksi Charles on erittäin kiinnostunut kuvataiteesta ja arkkitehtuurista. Hän on harrastanut vesivärimaalausta, ja tälläkin hetkellä hänen maalauksistaan on näyttely kuningasperheen omistamassa Sandringhamin kartanossa.

Artnews-verkkosivuston mukaan Charles oppi maalaamaan opiskellessaan nuorena Gordonstounin sisäoppilaitoksessa Skotlannissa ja sai myöhemmin opetusta britannialaisilta kuvataiteilijoilta Edward Seagolta ja John Napperilta. Charles keskittyy kuvataiteessaan maisemamaalauksiin vesiväreillä.

” Charles on ottanut vahvasti kantaa modernia arkkitehtuuria vastaan.

The Telegraphin mukaan Charlesin arvioidaan myyneen maalauksiaan noin kahden miljoonan punnan arvosta (n. 2,3 miljoonaa euroa), mikä tekee hänestä yhden Britannian menestyneimmistä nykytaiteilijoista. Myynnistä saadut tulot on ohjattu Prince of Wales’s Charitable Fund -hyväntekeväisyysrahastoon, kertoo Insider-verkkomedia.

Charles on myös ottanut vahvasti kantaa modernia arkkitehtuuria vastaan. Hän kannattaa perinteistä arkkitehtuuria, ja on myös rakennuttanut mallikaupunkeja Cornwallin herttuakunnan maille – Cornwallin herttuan arvonimi on perinteisesti ollut hallitsijan vanhimmalla pojalla, ja Charles toimi Cornwallin herttuana koko Elisabet II:n hallitsijakauden vuodesta 1952. Charlesin tultua kuninkaaksi syksyllä 2022 arvonimi siirtyi hänen vanhimmalle pojalleen Williamille.

Ollessaan Cornwallin herttua Charles alkoi vuonna 1993 rakennuttaa Poundburyn asuinaluetta Dorchesteriin perinteisen arkkitehtuurin periaatteilla. Poundburyn on määrä valmistua vuonna 2026. Samankaltaisin periaattein alettiin vuonna 2013 rakentaa Cornwallissa sijaitsevaa Nansledanin asuinaluetta.