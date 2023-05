Yhdysvaltalaisten televisio- ja elokuvakäsikirjoittajien lakko vaikuttaa monien sarjojen tuotantoon.

Hittisarja Stranger Thingsiä on tehty jo neljä kautta. Viidennen tuotantokauden kuvauksien oli tarkoitus alkaa tässä kuussa.

Netflixin Stranger Things -sarjan tekijät Matt ja Ross Duffer ovat ilmoittaneet, että sarjan viidennen ja viimeisen tuotantokauden tuotantoa lykätään kunnes käsikirjoittajien tiistaina alkanut lakko on päättynyt. Kuvausten oli määrä alkaa tässä kuussa. Asiasta on uutisoinut muun muassa Variety.

”Kirjoittaminen ei lopu, kun kuvaukset alkavat”, veljekset kirjoitti käsikirjoittajien Twitter-tilillä.

"Vaikka odotamme kuvauksia upeiden näyttelijöiden ja kuvausryhmän kanssa, se ei ole mahdollista lakon aikana. Toivomme, että oikeudenmukainen sopimus saadaan pian aikaan, jotta voimme kaikki palata töihin”, he sanovat.

Toistaiseksi Netflixin edustajat eivät ole kommentoineet ilmoitusta.

Jo nyt on selvinnyt, että televisio- ja elokuvatuotantojen reaktiot lakkoon vaihtelevat paljon.

Esimerkiksi sarjojen House Of The Dragon ja Taru sormusten herrasta: Valtasormukset tuottajat ovat päättäneet selvitä lakon yli jo valmiiden käsikirjoitusten avulla. Näin ollen he laiminlyövät tavanomaisen käytännön, jonka mukaan käsikirjoittajat ovat kuvauksissa paikalla esimerkiksi kirjoittamassa tarvittaessa repliikkejä uudelleen.

Tuhannet televisio- ja elokuvakäsikirjoittajat menivät tiistaina lakkoon Yhdysvalloissa, kun neuvottelut käsikirjoittajien ammattiyhdistyksen Writers Guild of American (WGA) sekä studioiden ja viihdeyhtiöiden välillä eivät johtaneet sopimukseen.

Lakolla käsikirjoittajat vaativat parempaa palkkaa, vakaita työsuhteita ja suurempaa osuutta suoratoistopalvelujen voitoista. Lisäksi WGA haluaa käsitellä tekoälyn tulevaa vaikutusta kirjoittamiseen.